МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ, Олег Кривошапов. На днях появилась информация об увеличении транзита российского природного газа через Украину в страны Европы. "Прайм" решил разобраться, можно ли считать это тенденцией, и повлияет ли происходящее на текущую стоимость энергоносителя в Европе. Энергетик рассказал о "крупном газовом обмане" на Украине

ПОСТАВКИ ЗАМЕТНО ВЫРОСЛИ

В начале текущей недели "Газпром" увеличил транзит газа в Европу через украинскую территорию. Прокачка, судя по данным "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) и словацкого оператора Eustream, могла существенно вырасти относительно среднего показателя прошлой недели.

В пятницу, 21 января, было фактически прокачано 47,98 млн кубометров. А 24 января, в понедельник, заявки на входе в украинскую ГТС на границе с Россией составляли 58,75 млн кубометров в сутки. Если фактический поток на входе в ГТС Украины 24 января соответствовал заявкам на прокачку, то транзит российского газа в ЕС мог увеличиться на 22%.

Общий объем заявок в точках входа в ГТС Украины на границе с Россией на 25 января составил 59,14 млн кубометров.

Транзит природного газа в Словакию через украинскую территорию вырос также и по "ужгородскому коридору", на который приходится основная доля поставок из России через Украину. По данным словацкого Eustream, прокачка через пограничную станцию между Словакией и Украиной Вельке Капушаны в понедельник выросла до 42,07 млн кубометров с 33,39 млн кубометров в пятницу (на 26%). Заявка на вторник, 25 января, судя по данным на сайте ОГТСУ, составляла уже 42,13 млн кубометров.

МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ ТРАНЗИТ

"График прокачки российского газа через Украину в зимний период никогда не отличался стабильностью, – отмечает заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. – Бывали и провалы, и резкие пики".

Все зависит от заявок европейских клиентов "Газпрома" и его собственных планов по наполнению подземных хранилищ газа (ПХГ) и диверсификации маршрутов поставок, уточняет специалист.

При среднедневном минимальном объеме прокачки в размере 110 млн кубометров, предусмотренном транзитным договором, за 25 дней января 2022 года средняя подача газа из России через Украину составила менее 51 млн кубометров, рассказывает эксперт.

"И какой-либо явной тенденции к росту на протяжении этого временного отрезка не отмечено, – утверждает он. – Кроме того, на февраль дополнительные мощности для транзита через Украину "Газпром" не бронировал, поэтому рост, скорее всего, возможен только в пределах "договорного" лимита, оплата по которому производится в любом случае".

Напомним: последние несколько недель ознаменовались оживленной дискуссией вокруг трубопроводных поставок "Газпрома" в Европу, объемы которых не оправдали ожиданий многих наблюдателей. Эксклюзивный российский экспортер трубопроводного природного газа оказался под огнем критики за якобы искусственное ограничение транзита своих объемов через территории Польши и Украины, власти которых, настроенные антироссийски, стали обвинять "Газпром" ни много ни мало в "шантаже" Европы и использовании энергетики как инструмента давления на Запад в условиях обострения геополитических противоречий. The Times: рост цен на газ может привести к всемирному голоду

В ответ на это российский экспортер неоднократно отвергал все обвинения и отвечал, что четко выполняет все обязательства перед европейскими заказчиками, а в ответ на упреки в нежелании бронировать дополнительные транзитные мощности указывал на отсутствие спроса со стороны потребителей.

Более того, президент России Владимир Путин в ходе очередной ежегодной пресс-конференции 23 декабря прошлого года заявил, что Европа пытается с помощью реверсных поставок природного газа "поддержать штаны" странам-транзитерам. "Туда начали качать, в обратную сторону. В этом проблема", – сказал тогда глава российского государства. Путин раскритиковал такую практику, уточнив, что "Газпром" в 2021 году поставил в Германию на 10% больше газа, чем было предусмотрено контрактными обязательствами.

ЗАОБЛАЧНЫЕ ЦЕНЫ

Тема запредельной стоимости природного газа на биржевых площадках в Европе и Азии (и ее сильной волатильности) в прошлом году и начале текущего стала одной из ключевых в контексте разразившегося в мире энергетического кризиса. А европейская рыночная конъюнктура в настоящий момент находится также под сильным влиянием геополитического фактора.

"На европейские биржевые котировки в большей степени влияет информация о бронировании дополнительных мощностей на предстоящие периоды, чем "пилообразные" скачки суточной прокачки "Газпромом" через транзитные страны, – считает Колобанов. – А геополитическая "премия" к цене будет сохраняться до информационной разрядки украинского кризиса, снижаясь по мере приближения конца зимнего периода".