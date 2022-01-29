МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Для безопасности использования смартфонов достаточно иметь два вида паролей: биометрия (палец или лицо), плюс на выбор — пин-код, пароль или графический код, рассказал агентству "Прайм" руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Николай Анисеня.

"Самым надежным является стойкий пароль, он подходит даже для параноиков. Стойкий пароль — это тот, который состоит минимум из 8 букв верхнего и нижнего регистра, не менее одной цифры и спецсимвола", — отметил он. Эксперт сказал, почему надо придумывать разные пароли для каждой площадки

Под спецсимволами подразумеваются знаки — пробел! " # $ % & ‘ () * +, —. /:;? @ [ ] ^ _`.

Желательно, чтобы такой пароль по значению походил на случайный, добавил собеседник агентства.

На втором месте — графический код и пин-код. "Они короче, но с учетом ограничений на их подбор — это хороший компромисс. Главное — не используйте в качестве пароля дату рождения и не рисуйте знак Зорро", — посоветовал Анисеня.

У таких методов плюс — это возможность их сменить (в отличие от биометрии). Но при этом не стоит забывать, что небезопасно вводить пин или графический пароль под камерами или в местах, где его можно подсмотреть.

На третьем месте по безопасности — вход по биометрии. Здесь есть ряд недостатков: невозможность сменить данные, а также риск, что ваши пальцы смогут использовать для разблокировки гаджета. Поэтому обязательно запомните комбинацию, которая принудительно включает вход в смартфон не только по биометрии, но и по пин-коду, паролю или графическому коду, резюмировал эксперт.