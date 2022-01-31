МОСКВА, 31 янв – ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Международное энергетическое агентство (МЭА) в 2022 году ожидает снижение спроса на дорогой газ и увеличение спроса на относительно дешевый уголь в Европе. По мнению МЭА, "Газпром" мог, но не захотел увеличить поставки газа в Европу. До середины 2022 года цены на газ сохранятся на высоком уровне. Темпы роста спроса на газ в Азии снизятся, но по-прежнему останутся значительны. Обделили. США нашли замену российскому газу для Европы

ЕВРОПА ПРЕДПОЧИТАЕТ УГОЛЬ

МЭА прогнозирует снижение спроса на газ в Европе в этом году из-за высоких цен на этот вид энергоносителей и роста спроса на уголь, который используется как альтернативное топливо для генерации электроэнергии.

По предварительным оценкам МЭА, в прошлом году потребление газа в Европе выросло на 5,5%, достигнув 552 млрд куб. м. Однако в этом году спрос может уменьшиться примерно на 4,5% — до 527 млрд куб. м в связи с сокращением объемов газа, используемых для генерации электроэнергии. Замена газа углем негативно отразится на производственных показателях. В 2022 году МЭА прогнозирует снижение выработки электроэнергии в Европе на 6%.

"Ожидается сокращение выработки электроэнергии на газовых ТЭС в связи с увеличение доли ВЭИ и уменьшением конкурентоспособности газа по сравнению с его vis-a-vis – углем", — сообщает МЭА.

В прошлом году производство электроэнергии на угольных ТЭС Европы выросла более чем на 11% в годовом исчислении, а газовая генерация сократилась на 1%.

Несмотря на снижение поставок "Газпромом" в четвертом квартале, экспорт российского газа в страны Европы и Турцию в 2021 году вырос на 4% по сравнению с годом ранее. Однако в страны ЕС российская компания поставила газа на 3% меньше относительно 2020 года.

Согласно прогноза МЭА, в 2022 году добыча газа в России достигнет 763 млрд куб. м, что на 2 млрд куб. м больше, чем в прошлом году.

Кроме того, Россия сократила поставки в Европу, и существуют опасения, что они могут полностью прекратиться из-за обострения ситуации вокруг Украины. Истерия вокруг ожидаемого на Западе вторжения российский войск на Украину способствовала подорожанию газа и росту спроса на уголь в тех странах, которые сохранили угольные ТЭС.

По мнению экспертов МЭА, "Газпром" мог добыть в 2021 году больше газа, поскольку добывающие мощности российской компании позволяли это сделать.

"Газпром", добывающий две трети российского газа, в 2021 году добыл на 35 млрд куб. м меньше, чем ему позволяли производственные мощности, несмотря на рекордно высокие цена в Европе и высокий спрос на внутреннем рынке", — уверены эксперты агентства.

Ранее глава МЭА Фатих Бирол обвинил "Газпром" в преднамеренном сокращение поставок в Европу, несмотря на имеющиеся возможности. Однако Бирол забыл упомянуть об отсутствии контрактов между российской компанией и ее западными партнерами. Новый газовый год. Что происходит с украинским транзитом в Европу

ЦЕНЫ НА ГАЗ СОХРАНЯТСЯ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

В 2021 году цены на газ в Европе и Азии взлетели до рекордных отметок, а в США этот вид топлива подорожал до самого высокого уровня за последнее десятилетие. По мнению экспертов МЭА, взрывное подорожание газа произошло из-за снижения запасов в хранилищах, сокращения предложения, инфраструктурных проблем и быстро растущего спроса на СПГ.

Цены на уголь также выросли, но значительно меньше, чем на газ. В краткосрочной перспективе – до начала 2023 года – рентабельность производства электроэнергии из угля выше, чем из газа.

МЭА прогнозирует, что в этом году средние цены на СПГ в Европе и Азии останутся высокими и составят $26/млн ВТU (≈$913/тыс. куб. м) и $27/млн BTU (≈$948/тыс. куб. м) соответственно.

По данным западных агентств, в конце прошлой недели цена на газ с поставкой в марте на TTF достигала $30/млн BTU (≈$1053/тыс. куб. м) и страны Юго-Восточной Азии $27/млн BTU (≈$948/тыс. куб. м).

Цены будут оставаться высокими до середины этого года, а затем начнут снижаться, но только в том случае, если вырастет предложение, считают в МЭА.

В США средние цены на Henry Hub составят около $4/млн BTU (≈140,5/тыс. куб. м), что сопоставимо со средней ценой в 2021 году. На Неnry Hub формируются цены на газ, который поступает на заводы по производству СПГ, который поставляется за рубеж. Россия отдаст Китаю то, что раньше доставалось лишь Европе

СПРОС НА ГАЗ В АЗИИ РАСТЕТ САМЫМИ БЫСТРЫМИ ТЕМПАМИ

В Азии в прошлом году спрос на газ вырос на 7%, но в 2022 году темпы роста снизятся до 5%. В основном речь идет о сжиженном газе. Совокупный спрос в азиатский странах достигнет 950 млрд куб. м. Крупнейшим потребителем газа останется Китай. В прошлом году в этой стране потребление газа подскочило на 12% на фоне продолжающегося роста экономики. В 2022 году МЭА ожидает, что спрос на газ увеличится на 8% — до 394 млрд куб. м. из-за замедления темпов роста китайской экономики, высоких цен на импортные объемы и более благоприятных погодных условий.

Индия – второй азиатский экономический гигант – увеличит потребление газа на 8% в этом году. В прошлом году потребление в стране увеличилось на 5%.

В Северной Америке спрос на газ повысился незначительно в прошлом году всего на 0,9%. В этом году прогнозируется рост на 1% — до 1091 млрд куб м.