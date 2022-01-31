Реквием по газу. Европа и Россия нашли замену друг другу
МОСКВА, 31 янв – ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Международное энергетическое агентство (МЭА) в 2022 году ожидает снижение спроса на дорогой газ и увеличение спроса на относительно дешевый уголь в Европе. По мнению МЭА, "Газпром" мог, но не захотел увеличить поставки газа в Европу. До середины 2022 года цены на газ сохранятся на высоком уровне. Темпы роста спроса на газ в Азии снизятся, но по-прежнему останутся значительны.
ЕВРОПА ПРЕДПОЧИТАЕТ УГОЛЬ
МЭА прогнозирует снижение спроса на газ в Европе в этом году из-за высоких цен на этот вид энергоносителей и роста спроса на уголь, который используется как альтернативное топливо для генерации электроэнергии.
По предварительным оценкам МЭА, в прошлом году потребление газа в Европе выросло на 5,5%, достигнув 552 млрд куб. м. Однако в этом году спрос может уменьшиться примерно на 4,5% — до 527 млрд куб. м в связи с сокращением объемов газа, используемых для генерации электроэнергии. Замена газа углем негативно отразится на производственных показателях. В 2022 году МЭА прогнозирует снижение выработки электроэнергии в Европе на 6%.
"Ожидается сокращение выработки электроэнергии на газовых ТЭС в связи с увеличение доли ВЭИ и уменьшением конкурентоспособности газа по сравнению с его vis-a-vis – углем", — сообщает МЭА.
В прошлом году производство электроэнергии на угольных ТЭС Европы выросла более чем на 11% в годовом исчислении, а газовая генерация сократилась на 1%.
Несмотря на снижение поставок "Газпромом" в четвертом квартале, экспорт российского газа в страны Европы и Турцию в 2021 году вырос на 4% по сравнению с годом ранее. Однако в страны ЕС российская компания поставила газа на 3% меньше относительно 2020 года.
Согласно прогноза МЭА, в 2022 году добыча газа в России достигнет 763 млрд куб. м, что на 2 млрд куб. м больше, чем в прошлом году.
Кроме того, Россия сократила поставки в Европу, и существуют опасения, что они могут полностью прекратиться из-за обострения ситуации вокруг Украины. Истерия вокруг ожидаемого на Западе вторжения российский войск на Украину способствовала подорожанию газа и росту спроса на уголь в тех странах, которые сохранили угольные ТЭС.
По мнению экспертов МЭА, "Газпром" мог добыть в 2021 году больше газа, поскольку добывающие мощности российской компании позволяли это сделать.
"Газпром", добывающий две трети российского газа, в 2021 году добыл на 35 млрд куб. м меньше, чем ему позволяли производственные мощности, несмотря на рекордно высокие цена в Европе и высокий спрос на внутреннем рынке", — уверены эксперты агентства.
Ранее глава МЭА Фатих Бирол обвинил "Газпром" в преднамеренном сокращение поставок в Европу, несмотря на имеющиеся возможности. Однако Бирол забыл упомянуть об отсутствии контрактов между российской компанией и ее западными партнерами.
ЦЕНЫ НА ГАЗ СОХРАНЯТСЯ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
В 2021 году цены на газ в Европе и Азии взлетели до рекордных отметок, а в США этот вид топлива подорожал до самого высокого уровня за последнее десятилетие. По мнению экспертов МЭА, взрывное подорожание газа произошло из-за снижения запасов в хранилищах, сокращения предложения, инфраструктурных проблем и быстро растущего спроса на СПГ.
Цены на уголь также выросли, но значительно меньше, чем на газ. В краткосрочной перспективе – до начала 2023 года – рентабельность производства электроэнергии из угля выше, чем из газа.
МЭА прогнозирует, что в этом году средние цены на СПГ в Европе и Азии останутся высокими и составят $26/млн ВТU (≈$913/тыс. куб. м) и $27/млн BTU (≈$948/тыс. куб. м) соответственно.
По данным западных агентств, в конце прошлой недели цена на газ с поставкой в марте на TTF достигала $30/млн BTU (≈$1053/тыс. куб. м) и страны Юго-Восточной Азии $27/млн BTU (≈$948/тыс. куб. м).
Цены будут оставаться высокими до середины этого года, а затем начнут снижаться, но только в том случае, если вырастет предложение, считают в МЭА.
В США средние цены на Henry Hub составят около $4/млн BTU (≈140,5/тыс. куб. м), что сопоставимо со средней ценой в 2021 году. На Неnry Hub формируются цены на газ, который поступает на заводы по производству СПГ, который поставляется за рубеж.
СПРОС НА ГАЗ В АЗИИ РАСТЕТ САМЫМИ БЫСТРЫМИ ТЕМПАМИ
В Азии в прошлом году спрос на газ вырос на 7%, но в 2022 году темпы роста снизятся до 5%. В основном речь идет о сжиженном газе. Совокупный спрос в азиатский странах достигнет 950 млрд куб. м. Крупнейшим потребителем газа останется Китай. В прошлом году в этой стране потребление газа подскочило на 12% на фоне продолжающегося роста экономики. В 2022 году МЭА ожидает, что спрос на газ увеличится на 8% — до 394 млрд куб. м. из-за замедления темпов роста китайской экономики, высоких цен на импортные объемы и более благоприятных погодных условий.
Индия – второй азиатский экономический гигант – увеличит потребление газа на 8% в этом году. В прошлом году потребление в стране увеличилось на 5%.
В Северной Америке спрос на газ повысился незначительно в прошлом году всего на 0,9%. В этом году прогнозируется рост на 1% — до 1091 млрд куб м.
https://1prime.ru/exclusive/20220131/835944211.html