МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. За последнюю неделю рубль весьма значительно ослаб и все так же сохраняет риск дальнейшего падения, а виной тому — геополитика. При этом парадокс сложившейся ситуации заключается в том, что фундаментальные условия выглядят весьма благоприятно для рубля и российской экономики. Рекордно высокие сырьевые цены, низкий уровень долга, профицит текущего счета, а также агрессивная денежно-кредитная политика ЦБ, благодаря которой еще осенью реальная доходность, которую могла предложить международным инвесторам Россия, еще недавно была кандидатом на лучший показатель в мире. Но увы, как констатируют эксперты, нагнетание напряженности не только не снижается, но по-прежнему нарастает. Об этом рассказал "Прайм" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

Наиболее вероятный сценарий развития событий в будущем, по его мнению, подразумевает, что неопределенность будет сохраняться еще достаточно долго. Например, на протяжении всего 2022 года.

"Военного вторжения не будет, но будут согласованные жесткие рестрикции, которые дамокловым мечом будут висеть над рынком. Рынок будет вспоминать про риск жестких санкций при каждом геополитическом поводе. Евросоюз может начать согласовывать новый пакет санкций, менее жесткий. Например, за то, что Россия, как может посчитать ЕС, неправомерно использует свое положение ключевого поставщика энергии в Европу. США могут начать разрабатывать санкции за кибератаки со стороны РФ", — считает аналитик.

Куда "уносит" рубль геополитика и как спасти сбережения

По мнению Шульгина, если в ближайшие недели не произойдет сильной коррекции цен на нефть, рубль способен удержаться ниже 80 за доллар и ниже 90 за евро. Однако аналитик подчеркнул, что это при условии того, что не произойдет дальнейшей эскалации событий на Украине.

Геополитика выводит прогнозирование курса рубля из экономической плоскости, поэтому вряд ли представляется возможным сделать адекватную оценку тех уровней, до которых может ослабнуть рубль в случае полноценного военного конфликта.