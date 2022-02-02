МОСКВА, 2 фев – ПРАЙМ. На сегодняшний день у рубля нет негативных факторов, и если бы не геополитические риски, которые, к сожалению, от самой России зависят крайне мало, он бы уже давно был на 15-20% крепче. Об этом рассказал "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

Экономист оценил вероятность укрепления рубля в феврале

Что же касается возможного снижения цен на нефть, то аналитик отметил, что систематический дефицит инвестиций в отрасли в течение многих лет привел к тому, что в странах ОПЕК+ не справляются с собственным планом восстановления производства. То есть на рынке сформировался реальный дефицит поставок.

"Кроме того, при текущих ценах на газ нефти будет сложно дешеветь, так как часто она является альтернативным топливом для локальных нужд. Речь, прежде всего, идёт о топочном мазуте для домохозяйств и электростанций. Ждать снижение цен на газ в Европе также будет наивным. Американские поставщики делают все, дабы сохранить высокие цены для сбыта своего СПГ", — объяснил Кочетков.

Получается, что по всем направлениям у рубля одни позитивы: двойной профицит счёта текущих операций и бюджета, доходность ОФЗ выше инфляции, высокие цены на товары российского экспорта, низкая долговая нагрузка государства и бизнеса.

"Соответственно, только вечные попытки обложить РФ какими-либо санкциями создают для рубля негативный фон. Без этой составляющей рубль был бы на 15%-20% крепче", — резюмировал Кочетков.