МОСКВА, 2 фев – ПРАЙМ, Олег Кривошапов. "Газпром" в очередной раз подвергся критике за недостаточное, как представляется многим авторитетным наблюдателям на Западе, предложение природного газа в Европе. Может ли российский госхолдинг пойти навстречу европейским потребителям в текущем году и что для этого требуется, разбирался "Прайм". Черпают со дна. Запасы энергоносителей тают не только в Европе

БОЛЬШЕ ГАЗА!

"Газпром", на долю которого приходится две трети предложения российского природного газа, в 2021 году добыл на 35 млрд кубометров меньше энергоносителя, чем ему позволяют производственные мощности, учитывая собственные данные компании. И это несмотря на рекордно высокие цены в Европе и сильный спрос на внутреннем рынке, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) о ситуации на рынке газа в первом квартале 2022 года.

Ранее "Газпром" сообщал, что в прошлом году добыл почти 515 млрд кубометров природного газа (на 62 млрд кубометров больше, чем годом ранее). Глава компании Алексей Миллер назвал данный результат лучшим за 13 лет.

Как следует из доклада МЭА, специалисты агентства полагают, что "Газпром" может добывать около 550 млрд кубометров природного газа в год.

Эта цифра совпадает с озвученной Миллером в июне 2018 года. В апреле прошлого года зампред правления компании Виталий Маркелов уточнил, что ее годовой потенциал "превышает 500 млрд кубометров".

Ранее, 12 января, глава МЭА Фатих Бироль обвинил Россию в усугублении тяжелой ситуации на энергетическом рынке Европы, заявив, что российский экспорт мог бы увеличиться как минимум на треть, то есть на 3 млрд кубометров в месяц.

Российская сторона неоднократно отвергала эти обвинения как на уровне верховного руководства страны, так и на уровне топ-менеджмента "Газпрома". Реквием по газу. Европа и Россия нашли замену друг другу

А ЗАЧЕМ?

Эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Дмитрий Коптев напоминает: еще в декабре аналитики отмечали, что "Газпром", судя по всему, работает на пределе своих возможностей и вряд ли способен дополнительно нарастить производство прежними темпами без внушительных капиталовложений. "Поэтому, вероятно, существенно нарастить поставки газа в Европу в текущем году он не сможет", – полагает специалист. Не в последнюю очередь – в связи с растущими обязательствами перед Китаем в рамках поставок по газопроводу "Сила Сибири", добавляет он.

Несколько иначе оценивает потенциал "Газпрома" в плане наращивания поставок в Европу директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. "В краткосрочной перспективе, как отметил в октябре Владимир Путин, российский экспортер готов обсуждать увеличение поставок", – напоминает она. При этом эксперт полагает, что предпочтительнее для "Газпрома" все же были бы дополнительные поставки по "Северному потоку — 2", который по-прежнему ожидает завершения процедуры сертификации.

"С другой стороны, возникает вопрос – нужно ли "Газпрому" увеличивать европейские поставки? – рассуждает Коптев. – Как неоднократно заявляли и представители компании, и европейские политики, российский поставщик стабильно выполняет в полном объеме обязательства по контрактам". Более того, "Газпром" готов поставлять больше при наличии заявок.

"При этом цены на газ в Европе держатся на высоком уровне даже после прихода туда танкеров с американским СПГ, – констатирует представитель ИРТТЭК. – Сегодня они снова превысили 900 долларов за 1000 кубометров".

В таких условиях резкое увеличение поставок, которое приведет к снижению цен, российскому экспортеру просто невыгодно, делает вывод специалист.

"Лучше поставлять оговоренные контрактами объемы по высокой цене, чем обвалить рынок и получить в итоге меньшую выручку", – резюмирует он. Не газ, так уголь. Почему Европа не может без России

ГДЕ ИНВЕСТИЦИИ?

"В середине двухтысячных годов рассматривалась разработка Штокмановского месторождения, – напоминает директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. – Но затем произошла "сланцевая революция", и США стали самодостаточными в плане обеспечения природным газом". В результате и "Газпром" потерял интерес к этому проекту. В свою очередь, европейцы поняли это так, что у российского госхолдинга нет возможностей инвестировать в большие проекты, рассказывает специалист.

Следует заметить: на устойчивое сокращение инвестиций в разведку и добычу природного газа в мире в целом с начала прошлого десятилетия указывает и МЭА, отмечая в своем докладе, что даже теоретически этот фактор угрожает достижению глобальной углеродной нейтральности к 2050 году.

Объемы поставок "Газпрома" в Европу зависят от трех факторов, уверен аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления Сколково Сергей Капитонов.

"Это добычные возможности компании, спрос на трубопроводный газ из России со стороны европейских потребителей и маркетинговая стратегия концерна", — указывает он.

До ввода в эксплуатацию Харасавейского месторождения на Ямале в 2023 года не стоит ожидать естественного роста добычи со стороны "Газпрома", считает эксперт. "Впрочем, могут быть задействованы имеющиеся резервные мощности, которые, по словам руководства компании, составляют десятки миллиардов кубометров, – уточняет специалист. Однако расконсервация резервных мощностей требует времени и инвестиций, что, по мнению, "Газпрома" должно иметь гарантии окупаемости в виде новых долгосрочных контрактов со стороны потребителей Европы". Россия отдаст Китаю то, что раньше доставалось лишь Европе

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ

На важность для "Газпрома" долгосрочных контрактов указывает и генеральный директор Фонда национальной энергобезопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. Европейцы могли бы легко перебороть свои страхи перед потерей части объемов с Уренгоя, связанные с планируемым строительством "Силы Сибири — 2", отмечает он. "Понятно, речь о втором "газовом" контракте с китайцами, который, вероятно, вполне может обсуждаться в ходе предстоящей в феврале поездки Владимира Путина в Китай, — рассуждает эксперт. — Но ведь европейцы сами говорят о спотовой модели как о более перспективной, чем контракт. И "Газпром", соответственно, тоже думает об альтернативных рынках сбыта своих объемов на случай, если они не найдут своего потребителя в Европе".

Специалист скептически оценивает позицию, которую заняли европейские потребители. "Газпром" должен вкладывать деньги в новые месторождения на свой страх и риск?— задается вопросом Симонов. — Заключите новые долгосрочные контракты, и все будет в порядке. Где российский поставщик достанет газ — его проблема. А европейцы дают понять, что за надежность платить не хотят". В связи с этим российский госхолдинг обратил взор на Китай, констатирует глава ФНЭБ.

"Кстати, ведь есть и планы полуостров Ямал связать с "Силой Сибири — 2", чего "Газпром" никогда не скрывал, — рассказывает эксперт. – Планы амбициозные, но они есть".