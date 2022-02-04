МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Глава польской PGNiG ожидаемо подтвердил, что компания не будет заключать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" о поставках газа по маршруту "Ямал – Европа". В дополнение он попытался обвинить "Газпром" в попытке обмануть европейских потребителей. Однако по факту поляки стали заложниками политики ЕС по ориентации на спотовые поставки, которую сами же активно поддерживали, и заменить выпадающие после 2022 года объемы газа им по факту нечем.

ЛОЖНАЯ РИТОРИКА

Польский государственный нефтегазовый концерн Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) устами своего председателя правления Павла Маевского подтвердил, что не намерен заключать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" о трубопроводных поставках природного газа из России по маршруту "Ямал – Европа" по окончании 2022 года. Ваш выход, "Газпром". Борьба за "лишние" потоки уже началась

При этом топ-менеджер концерна заявил, что на таком соглашении якобы настаивает российская сторона, и выразил сомнение в том, что энергоноситель "мог бы быть дешевле, если бы все в Европе подписали долгосрочные контракты на поставки "голубого топлива". Более того, Маевский добавил: "Это ложная риторика, которая будет и впредь приводить к наращиванию доминирующей позиции "Газпрома", укреплению его и, следовательно, к зависимости Европы от поставок и, как следствие, к принятию решений одним контрагентом".

Польша в настоящее время ежегодно приобретает в России до 10 млрд кубометров природного газа, который поступает в страну именно по трубопроводу "Ямал – Европа". Это сопоставимо с пропускной способностью строящегося газопровода Baltic Pipe из Норвегии, однако полякам достанутся далеко не все 10 млрд кубов, а лишь небольшая часть.

Следует заметить, что эти реплики совпали с усилением критики в адрес "Газпрома" со стороны политического истеблишмента Европы и США, которые в своих публичных высказываниях приписывают российскому госхолдингу решающую роль в удорожании природного газа на европейском рынке в разы за последний год.

ЗАЛОЖНИКИ СОБСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

В свою очередь, российская сторона неоднократно опровергала подобные претензии. Президент Владимир Путин указывал, что запредельному удорожанию природного газа и энергетическому кризису в Европе в целом способствовали исключительно действия самого Евросоюза. Канцлер Австрии назвал Россию виновной в росте цен на газ

Вице-премьер Александр Новак указывал на целенаправленную политику Еврокомиссии (ЕК), направленную на отказ от долгосрочных контрактов в пользу сделок на спотовом рынке, который подвержен сильной волатильности цен и не обеспечивает даже среднесрочной предсказуемости. Увеличение добычи и поставок "Газпромом" в Европу он связывал с необходимостью заключения долгосрочных контрактов, способных гарантировать достаточные инвестиции.

Эксперты неоднократно указывали, что основной причиной резкого удорожания энергоносителя в Европе в 2021 году стало именно усиление роли "спота", что способствовало росту конкуренции европейского рынка с азиатским. А это, в свою очередь, привело к росту цен на ключевом хабе Title Transfer Facility (TTF) в разы.

При этом Россия остается крупнейшим поставщиком "голубого топлива" в Европу. Экспорт осуществляет преимущественно "Газпром", который транспортирует свои объемы в основном по трубопроводам в рамках долгосрочных контрактов. В них обычно содержится формула, определяющая цену на следующий месяц или год.

УПРЯМСТВО PGNiG

Осенью прошлого года компания PGNiG обратилась к "Газпрому" с просьбой удешевить для нее газ, поступающий в Польшу по вышеупомянутому "ямальскому" контракту, учитывая "беспрецедентный рост цен" на спотовом рынке: биржевые котировки в Европе уже тогда достигали уровней, соответствующих около 1 000 долларов за тысячу кубометров. Реквием по газу. Европа и Россия нашли замену друг другу

Интересно, что незадолго до этого, в апреле 2020 года, Стокгольмский арбитраж признал обоснованным иск Польши, которая утверждала, что в период низких цен на "споте" переплачивала за российский газ, поставленный по трубопроводу "Ямал – Европа" с 1 ноября 2014 года. "Газпром", хотя и подал апелляцию, исполнил это судебное решение и возместил PGNiG разницу в сумме примерно 6 млрд злотых (около 1,5 млрд долларов).

Теперь же получалось, что польская сторона настаивает на новой компенсации, но уже в обратной ситуации – в условиях сверхвысоких цен на спотовом рынке.

Понять такую логику польских контрагентов "Газпрому", по-видимому, было сложно. И в январе текущего года стало известно, что российский экспортер, в свою очередь, через суд потребовал повышения цены на природный газ для Польши, что польская сторона, естественно, назвала необоснованным шагом.

А 2 февраля суд ЕС общей юрисдикции сообщил, что отклонил иск PGNiG, содержавший требование об аннулировании решения ЕК по антимонопольному делу против "Газпрома", которое было принято в мае 2018 года.

Также 2 февраля PGNIG сообщила о получении от "Газпрома" иска в арбитражный суд о выплате дивидендов по прибыли EuRoPol Gaz — владельца польского участка газопровода "Ямал-Европа". Российский холдинг подтвердил эту информацию. Ответчик, естественно, скептически воспринял эту новость: совет директоров польской компании вновь назвал требования "Газпрома" абсолютно необоснованными.

PGNiG напрямую и косвенно, через дочернюю компанию Gas-Trading, владеет более 51% акций EuRoPol Gaz. Остальная доля принадлежат "Газпрому".

В тот же день Маевский заявил в своем Twitter-аккаунте, что компания рассчитывает на повторное рассмотрение ЕК своей жалобы на действия "Газпрома" от 2017 года.

НЕЧЕГО ПРЕДЛОЖИТЬ

Польский премьер Матеуш Моравецкий на встрече с новым канцлером Германии Олафом Шольцем в декабре предложил своему немецкому коллеге нечто вроде теории заговора: назвав достроенный в сентябре 2021 года газопровод "Северный поток – 2" вероятным "инструментом давления и шантажа", он заявил, что все риски проекта, "связанные с его запуском, еще не выявлены".

Однако предложить Берлину что-либо стоящее взамен газопровода из России (который настолько нужен экономике Германии, что даже американские конгрессмены от Демократической партии "прокатили" новый пакет санкций против проекта, чтобы не портить отношения Белого дома с важнейшим союзником в ЕС), Варшава не может. Как поставки СПГ из Катара или других альтернативных российскому источников, так и объемы, которые можно будет прокачать из Норвегии по газопроводу Baltic Pipe (Польша планирует начать его эксплуатацию в конце текущего года, чтобы восполнить отказ от "Ямал – Европы"), заменой "Северному потоку – 2" не могут быть даже в теории.

Во-первых, концентрация на польской территории значительных объемов природного газа, поступающих в ЕС, с одновременным отказом Берлина от использования "Северного потока – 2" лишает Германию потенциальной роли крупнейшего в регионе распределительного хаба, что отчетливо осознают в Берлине.

Во-вторых, объемы, на которые Варшава рассчитывает заменить российский газ из трубопровода "Ямал – Европа", используя Baltic Pipe, должны использоваться для собственных нужд польской экономики. Более того, как ранее указывали "Прайму" эксперты, заполнение последнего, представляющего собой ответвление от другого маршрута, по которому газ поступает из Норвегии в Германию, вызывает вопросы, поскольку норвежская добыча сокращается, и нет гарантий, что польская сторона в этой ситуации не станет претендовать на объемы из этой "трубы", на которые привык рассчитывать Берлин.

Польские власти могут еще долго продолжать судебное противостояние с "Газпромом". Но совершенно очевидно, что без существенного импорта или виртуального реверса российского природного газа Варшава не сможет предложить какие-либо излишки энергоносителя своим соседям, будь то другие страны ЕС или Украина. И никакие решительные заявления польских политиков и чиновников на этот счет не повлияют на реальность.