МОСКВА, 6 фев – ПРАЙМ. Фундаментальных, экономически обоснованных причин для укрепления доллара к рублю до отметки в 100 рублей за доллар США на данный момент нет и не предвидится, однако политических предпосылок для этого немало, пояснил агентству "Прайм" исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "УНИВЕР Капитал" Артем Тузов. Куда "уносит" рубль геополитика и как спасти сбережения

По его словам, отечественная экономика и бюджет сейчас находятся в условиях даже лучше, чем до пандемии, когда доллар стоил около 60 рублей.

"Существенно выросли цены на основные товары российского экспорта, бюджет профицитен, резервы Центробанка ставят новые исторические рекорды", — подчеркнул эксперт.

Однако, по его мнению, на курсе рубля могу сказаться не проблемы в экономике, которых нет, а геополитическая ситуация. И вот тут есть определенная опасность.

"Появилось много политических причин, по которым доллар может устремиться к 100 рублям", — убежден Тузов. По его словам, к таким причинам относятся срыв переговоров между Россией, США и НАТО, а также возможность проведения неожиданной военной операции Украины против ЛНР/ДНР, к которым недавно добавилась угроза введения санкций сразу против всех членов ОДКБ за успешную помощь Казахстану в деле нормализации там политической обстановки.

"К сожалению, в последнее время политика западных стран перестала соотноситься с логикой. Так что все возможно", — отметил Тузов.

"А на фоне этих нелогичных политических действий появляются и нервозность инвесторов, что, конечно же, сказывается и на росте курса доллара по отношению к рублю", — считает он.