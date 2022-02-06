МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Торговля не всегда подразумевает обман, но такое случается — о чем свидетельствует, например, поговорка "не обманешь — не продашь". Агентство "Прайм" провело на эту тему собственное расследование, выяснив у работников торговли, какие уловки сегодня чаще всего используются и как покупателям их выявлять и пресекать. Какие продукты и товары подорожают в ближайшее время из-за падения рубля

Уловка 1. Обвес. Товар могут взвешивать с упаковкой, не сбрасывая вес на тару, не отрезая верёвки, кончики на колбасе. Могут обманывать при взвешивании фасованного товара: например, увеличивают первоначальный вес мяса, если ввести в него шприцом воду. Так же "вымачивают" сухофрукты, а сахар, крупы, печенье могут держать во влажном помещении — они сами впитывают влагу из воздуха и становятся тяжелее.

Как бороться. Просить продавца, чтобы сделали так называемый "срез на предпродажную подготовку" при покупке, например, колбасы или сыра. Нарезку покупать ту, что делают прямо при вас, а не готовую, в которую могут попасть некачественные куски продукции. В каждом торговом зале должны быть контрольные весы, на которых лучше проверить точность: допустимая погрешность системы плюс-минус 2 грамма.

Уловка 2. Работа с "просрочкой". Просроченный товар могут пускать в нарезку, плесень убирают растительным маслом, слизь моют чистящими средствами, запах гнили убирают марганцем или уксусом, продукты фасуют вперемешку, свежие и с истекшим сроком годности, просроченные сосиски вымачивают в молоке. Любой продукт можно "реанимировать" или выставить в привлекательном свете. Производители испугались последствий ограничения цен на продукты

Как бороться. Попросить показать дату с фасовочного пакета (она обязана быть у продавца), либо взять кусочек в обертке с датой и попросить нарезать его.

Уловка 3. Неправильное хранение товара, приводящее к его порче. Условия хранения часто нарушают по незнанию, но бывает, что торговые сети идут на такое намеренно.

Нарушением считается нарушение целостности и вида упаковки ("мятые" консервные банки, надорванная упаковка).

Например, может быть нарушение "товарного соседства". Это значит, полуфабрикаты должны лежать в холодильнике с полуфабрикатами, причем мясо, рыба и пельмени — отдельно друг от друга. Подтаявший по какой-то причине шоколад могут положить в холодильник, а потом снова выложить на прилавок. Так что, если вы видите на плитке белый налет, это значит, что шоколад растаял, а его потом заморозили. Есть такой шоколад не рекомендуется.

Как бороться. Деформированный шоколад можно определить на ощупь, прощупав упаковку: если есть вмятины или "наросты", плитка неровная и нарушено разделение на квадратики или кусочки, значит, условия хранения не соблюдены. Повторный замороженный продукт в ларе (пельмени, например) определяются на глазок: они будут слипшиеся, а то и вовсе комком. Хорошие пельмени всегда лежат по отдельности. Не покупайте консервы в мятых банках — в этом случае могут выделяться канцерогены. То же касается растительного масла, которое хранилось на свету.

Уловка 4. Пересортица товаров. Это когда магазины продают товар низкого качества по цене более дорогого и лучшего качества. Чаще всего это касается овощей и фруктов. Ведь яблоки, картофель, томаты и т.д. поделены на сорта — высший, первый, второй… Разница — в качестве, внешнем виде, вкусе и цене. Определить сорт на глазок для обывателя невозможно. Вот случается, что похожие по цвету и форме товары идут по одной цене — более высокой. ФАС предложила зафиксировать цены на сахар

Как бороться. Да поможет вам внимание и логика! Следует проверять, что написано на упаковке товара и на пакете. Взвешивать на контрольных весах. К слову, покупатели сами часто используют эту уловку, взвешивая похожие внешне продукты как более дешевые.

Уловка 5. Перемаркировка весового товара. Магазины могут поменять дату выработки и срок годности, а также вес, цену и дату фасовки товара. Могут даже заводскую упаковку на более дорогую.

Как бороться. Определить это нарушение можно визуально: если на заводскую упаковку с указанием веса наклеен ценник магазина с другим весом, это является нарушением правил торговли.

Покупатель вправе требовать продать товар по цене и весу заводской упаковки.

Если же из заводской упаковки товар расфасовали и положили в другую упаковку и заводского ценника на ней нет (такое часто делают с сосисками, у которых заканчивается срок годности), то можно попросить сделать при вас другую упаковку (с другим весом), а заодно поинтересоваться сроком годности, документами на товар и сравнить название и даты.

Уловка 6. Махинации с ценниками. Бывает, что на ценниках указывают цену не за килограмм, а за 500 грамм или даже 100 грамм. При этом количество грамм написано мелким шрифтом, так что покупатель даже не замечает. Трудности возникают уже на кассе и большинство покупателей все равно забирает товар.

Как бороться. Избежать такой ситуации можно только если внимательно читать ценник и смотреть, за какой объем указана цена.

Уловки 7 и 8. Маркетинг и психология, специальные методы размещения товаров. Излюбленный маркетинговый ход ритейла — выставить большие объемы товара в заметном месте, установить большой по размерам и видный издалека ценник со скидкой. На самом деле, цена на такой "распродаже" бывает завышенной в сравнении с предыдущим временным периодом, а скидка в таком случае — "липовая". В России замедлился рост цен на ряд популярных овощей

Еще один прием: пройти к полкам с продуктами первой необходимости можно лишь через дорогой товар, а если полка одна, то на уровне глаз покупателя лежит как раз дорогой товар, за дешевым нужно наклоняться. Кроме того, ближе к покупателю могут положить продукты с истекающим сроком годности и (или) с дефектами.

Как бороться. Избежать обмана можно только, если вы посещаете разные супермаркеты и знаете средние цены на те или иные продукты. Можно воспользоваться интернетом и посмотреть цены в других магазинах. Плюс стоит проверить дату выработки товара на таких "распродажах". Если не пишут, что срок годности товара истекает, а из цифр на упаковке это следует, налицо прямое нарушение правил торговли. Если берете товары с доступных полок и поближе к вам, проверяйте срок годности, а лучше не ленитесь нагнуться или потянуться и достать более дешевый товар, а также товар у задней стенки холодильника.

Уловка 9. Нарушения при собственном производстве. Бывает, что в собственном производстве (салаты, вторые блюда и т.д.) используют просроченные товары, есть тут и обвес. Например, если в шашлык кладут больше лука в упаковку, то получается, что лук продают по цене мяса.

Как бороться. Самый простой способ — готовить самим, проверять упаковку визуально (не много ли того же лука в шашлыке). При этом не следует считать, что все ритейлеры, имеющие собственное производство, поголовно идут на такие нарушения.

Если пробовали, понравилось, со здоровьем нет проблем — берите смело.

Уловка 10. Обман на кассе. Бывает, что покупателей "обсчитывают" на кассе — уловка такая же древняя, как и обвес. Чаще всего не докладывают мелочь на сдачу. Бывает, что предлагают купить бесплатно товар в прикассовой зоне за баллы или бонусы и списывают их с карты.

Как бороться. Внимательно считать сдачу, даже если очередь сзади шипит, как змея. Не брать ничего в зоне касс, как бы ни предлагали — все нужное вы, скорее всего, уже купили.