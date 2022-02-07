МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. В настоящий момент геополитическая премия для рубля, накопившаяся с начала декабря 2021 года, оценивается в 5-7%. В отсутствие геополитических рисков курс доллара мог бы составить от 71 до 72 рублей, однако приближение к подобным уровням возможно лишь ближе к лету, рассказал агентству "Прайм" старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

Финансист дал прогноз, куда может "отбросить" рубль геополитика

В то же время шаги со стороны США, включающие разработку законопроектов о дополнительных санкциях, переброску сил НАТО и предложение назначить вакантное с 2009 года место посла на Украине Бриджет Бринк, которая ранее занимавшей аналогичные должности в Тбилиси и Белграде накануне военных конфликтов в Югославии и Грузии, практически исключают данный сценарий.

"С большой вероятностью геополитическая неопределенность и качели на рынке сохранятся в ближайшие месяцы, и заметного укрепления рубля можно ждать ближе к лету. Весной ожидаем лишь небольшую коррекцию до уровней 75-76 рублей к доллару", — подытожил Петроневич.