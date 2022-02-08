МОСКВА, 8 фев – ПРАЙМ. Российский рубль показывает негативную динамику с начала года, несмотря на рекордно высокий уровень цен на нефть. С начала года российская валюта просела на 2,4% по отношению к доллару и стала одной из самых подешевевших валют среди стран с развивающейся экономикой. Однако тренд может смениться на противоположный. Если сложится ряд факторов, доллар снова будет стоить 60 рублей, рассказал агентству "Прайм" аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.

Эксперт рассказал, что давит на рубль, кроме геополитики

Одна из основных причин падения курса рубля – геополитические риски, связанные с ситуацией вокруг Украины.

"Негативный новостной фон создает повышенное давление на российскую валюту, иностранные инвесторы уходят из российских активов, выводя доллары из экономики. Дополнительно давление шло и со стороны Центрального банка, который в рамках бюджетного правила покупал доллары для пополнения ФНБ (операции были остановлены 24 января на неопределённый срок)", — пояснил аналитик.

На рост курса доллара влияет и ожидание повышения ключевой ставки в США, что уже привело к росту доходностей американских гособлигаций.

"Сменить тренд можно только, если эти факторы уйдут в прошлое или сменят свой вектор", — подчеркнул Джиоев.

По его словам, для того, чтобы рубль мог укрепиться до отметки в 60 рублей за доллар требуется полное исчезновение фактора геополитической напряженности вокруг Украины, сохранение на нынешнем уровне ключевой ставки ФРС США и цена на нефть свыше 100 долларов за баррель.

Однозначно позитивным событием станет деэскалация напряженности вокруг Украины и снижение риска введения санкций на российскую экономику. Уже только в одном этом случае, по словам собеседника агентства, можно ожидать возврата части иностранных инвестиций на российский рынок.

"Без этого к концу года стоит ожидать стабилизации курса в диапазоне 72–75 рублей за доллар", — убежден Джиоев. Если же все три фактора сыграют в плюс к российскому рублю, например, ФРС США не повысит ставку в конце марта, геополитическое напряжение ослабнет, а закупки ЦБР валюты будут вестись крайне сдержано, то, по мнению эксперта, рубль может укрепиться куда сильнее.