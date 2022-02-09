МОСКВА, 9 фев – ПРАЙМ. В последний год главным фактором, который определяет динамику российской валюты, выступает геополитическая ситуация. Текущее нарастание напряжения должно завершиться к весне. Так что. если в момент проведения Олимпиады в Пекине не возникнет открытого конфликта, к весне ситуация на валютном рынке России изменится, пояснил агентству "Прайм" директор департамента рынка капиталов ИК "УНИВЕР Капитал" Артём Лютик.

"В период распутицы провоцирование конфликта украинской стороной наступлением на Донбассе менее вероятно, так что раньше начала лета новой вспышки напряженности вряд ли стоит ждать", — отмечает эксперт.

Да и общественное мнение, по его словам, уже устанет от постоянных провокаций в СМИ и однообразных угроз западных лидеров в отношении "действий России".

"К весне, вероятно, премия за геополитические риски из курса рубля уйдет, что позволит российской валюте укрепиться до 70–71 рублей за доллар, то есть к уровням осени 2021 года", — считает Лютик.

Америка ошиблась: Европа не сможет "переварить" чужой газ взлет цен на нефть до 100 долларов за баррель, для которого сейчас складывается подходящая техническая и фундаментальная картина, будет толкать курс рубля, по его мнению, еще выше.

С другой стороны, эти факторы будут компенсироваться повышением учетных ставок ведущими мировыми центробанками, а также возобновлением покупки валюты в резервы в рамках бюджетного правила, которые будут тем масштабнее, чем выше поднимутся цены на нефть.

Не стоит, по мнению Лютика, забывать и о значительных инфраструктурных проектах, запланированных в России на этот год. "Продажи валюты для их финансирования могут компенсировать интервенции ЦБ", — объясняет собеседник агентства. И в этом случае курс рубля может пойти вниз, как это было осенью 2021 года.