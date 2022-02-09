МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Не обеспечив себя достаточными гарантиями существенного увеличения поставок СПГ из источников, альтернативных России, и не желая признать очевидное фиаско, представители ЕС добрались до африканского континента. "Прайм" оценил, чем это обернется для европейского рынка природного газа. Это вам не СПГ. Европа воскрешает "страшные" источники энергии

ТЕПЕРЬ — НИГЕРИЯ

Евросоюз рассчитывает на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Нигерии и планирует соответствующие переговоры с властями страны, сообщило влиятельное британское издание Financial Times (FT).

Мощная кампания в информационном поле Европы и Северной Америки против России из-за якобы имеющихся у нее планов агрессии в отношении соседней Украины в последние недели сопровождается сообщениями о том, что официальные представители США и ЕС активно налаживают контакты с властями ведущих стран-экспортеров СПГ на предмет резкого увеличения поставок этого продукта на европейский рынок. Цель — заместить российский природный газ, импорт которого в страны ЕС, как анонсируют Брюссель и Вашингтон, может прекратиться из-за обострения ситуации вокруг Украины, куда, как решительно утверждают самые влиятельные политики и масс-медиа Запада, в любой момент вторгнутся российские войска.

Дополнением к этой информационной кампании стало резкое усиление критики в адрес "Газпрома" как ведущего экспортера природного газа в Европу. Российские официальные лица неоднократно отвергали обвинения в свой адрес в наличии агрессивных военных планов относительно Украины и в адрес "Газпрома", которому влиятельные представители Брюсселя и Вашингтона приписывают вину за сложную ситуацию, возникшую на энергетическом рынке Европы.

При этом, к примеру, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в конце января заявил, что Брюссель рассчитывает получить сопоставимое количество природного газа из США, Катара и Азербайджана в случае сокращения поставок из России, чтобы компенсировать недостающие объемы. Заметную активность в поиске крупных альтернативных источников СПГ для европейского рынка в последние дни проявлял и Белый дом.

Однако целый ряд обстоятельств, на которые указывает экспертное сообщество, и развитие ситуации вокруг планов увеличения европейского импорта СПГ (включая новость о предполагаемых контактах европейских эмиссаров с властями Нигерии) наводят на мысль по поводу слабых перспектив в контексте существенного увеличения поставок этого продукта в ЕС, достаточного для компенсации российских объемов. Черпают со дна. Запасы энергоносителей тают не только в Европе

БЛЕФ

Вся кампания по попытке заменить российский природный газ в Европе — это чистой воды блеф от начала до конца, убежден директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. "В мире нет избытка СПГ, и если в какой-то регион поступают крупные объемы дополнительного газа, то другой регион их недополучает", — уверен эксперт. В случае "выпадения" Катара его объемы также необходимо будет замещать, а это очень большие даже по меркам глобального рынка объемы, констатирует специалист. "В результате получаем спиралевидное, или даже "взрывное" повышение цен: Азия, Латинская Америка будут остро конкурировать между собой, и цены отреагируют соответственно, — предупреждает Пикин. — Даже если допустить одновременное участие в кампании по замещению российского газа в Европе и Катара, и Австралии, невозможно будет избежать "взлета" цен "в небеса". И каких высот они достигнут в таком случае, спрогнозировать невозможно".

Такое развитие событий может не ограничиться даже удорожанием до 3000 долларов за тысячу кубометров, допускает эксперт. Он указывает, что перспективы для потребителей сейчас и так не самые радужные, учитывая как сложности на рынке природного газа как таковом (включая, в том числе, проблему небольших запасов в Европе), так и тенденцию на рынке нефти, где в последнее время также наблюдается заметный рост цен. "Уже в первом квартале Brent может подорожать до 100 долларов за баррель", — прогнозирует Сергей Пикин.

А с позицией Белого дома все ясно: своими действиями он провоцирует возникновение удобной для поставщиков СПГ из США ситуации, при которой те смогут извлечь максимум выгоды из дополнительного удорожания объемов, отмечает специалист.

Чтобы заместить объемы "Газпрома" в Европе, потребуется перенаправить туда половину СПГ, потребляемого Азией, считает старший аналитик нефтегазовых рынков BCS Global Markets Рональд Смит. Максимум, что могут сделать для ЕС поставщики этого продукта, так это помочь региону восполнить временную потребность в дополнительном природном газе в случае непродолжительного перерыва в поставках из России.

"Однако чего не получится сделать, так это приблизиться к полной замене российского газа на европейском рынке, — утверждает он. — Любая попытка сделать это приведет лишь к дефициту газа, экспортируемого в Азию, которая в значительной степени зависит от СПГ".

В этом случае мы увидим чрезвычайно высокие цены на энергоноситель и нарушение (снижение) спроса во всем мире, полагает Смит. Это произойдет как за счет возобновления работы угольных и атомных электростанций, так и из-за замедления темпов роста в некоторых секторах экономики по мере удорожания энергоносителей. У "Газпрома" остается все меньше шансов на спасение Европы

"ГАЗА НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ"

Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач комментирует происходящее с изрядной долей сарказма: "Итоги ожидаемые. Газа нет, но вы держитесь. Сомкнем ряды! Будем биться до последней капли крови… последнего европейца". А главное — не понятно, зачем эта "накачка" европейцам, рассуждает специалист. "Зачем американцам — ясно, — отмечает он. — Убрать российский газ из Европы — это их "голубая" мечта, приправленная коммерческими интересами по продвижению собственной индустрии СПГ".

Единственное логичное объяснение позиции ЕК эксперт видит в том, что Брюссель отчаялся продвинуть энергопереход без экстремальных мер, и потребовался реальный кризис, чтобы объяснить потребителям необходимость платить втридорога за энергию и страдать за "правое дело".

"Да, там все идеи одна другой "краше", — указывает Гривач. — При этом самая простая — заключить новые контракты с самым крупным и надежным поставщиком, который даже в самые сложные времена скрупулезно выполнял и выполняет обязательства — им не приходит в голову".

Однако это очень опасный путь, поскольку ведет лишь к усилению конфронтации, делает вывод заместитель гендиректора ФНЭБ.