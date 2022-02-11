МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Бывший глава украинского "Нафтогаза" дал интервью, в котором раскритиковал нынешнее руководство компании. Один из главных просчетов нынешнего руководства, как указал экс-глава "Нафтогаза", это отсутствие достаточных запасов газа в текущем отопительном сезоне, о наличии которых следовало позаботиться заранее. "Это важнее Украины". Что Европе нужно от "Газпрома"

ВЕРСИЯ ДЛЯ ЯСНОСТИ

Бывший гендиректор компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев дал интервью изданию Forbes.ua, в котором раскритиковал нынешнее руководство украинского государственного газового оператора. Издание опубликовало "сокращенную и отредактированную для ясности версию" беседы своего корреспондента с экс-главой "Нафтогаза".

В частности, в своем интервью Коболев заявил, что топ-менеджмент госкомпании совершил "катастрофическую ошибку", вовремя не закупив достаточные для гарантированного прохождения отопительного сезона объемы природного газа. А сам "Нафтогаз" "плавно превращается в банкрота", вынужденного просить деньги из госбюджета.

"Любая финансовая отчетность, которая исходит от текущего "Нафтогаза", должна поддаваться серьезному изучению, — заявил Коболев. — Они пытаются ею манипулировать".

При этом газа Украине хватит до конца зимы лишь при условии благоприятной погоды. И учитывая, что оператор уже начал импортировать энергоноситель, объемы закупок за рубежом могут только вырасти, указал Коболев. "Большая зона риска — это март", — уточнил экс-чиновник.

Но и благополучное завершение текущего отопительного сезона — еще не конец истории. Ситуация складывается таким образом, что совокупный объем запасов природного газа на Украине по состоянию на 9 февраля, если ориентироваться на данные специализированного сервиса Gas Infrastructure Europe (GIE), составлял уже меньше 20%.

А это значит, что сразу же по окончании зимы 2021-2022 годов перед Киевом встанет вопрос о подготовке к следующему отопительному сезону. И для готовности к нему, по мнению Коболева, "Нафтогазу" потребуется импортировать около 8 млрд кубометров энергоносителя, цена на который, как ожидает экс-чиновник, будет составлять 500-600 долларов за тысячу кубометров.

"Где они найдут столько денег, чтобы восстановить запасы газа в следующем году? Я даже об этом думать не хочу — страшно. Скорее всего, придется просить у государства", — заявил Коболев.

В конце прошлого года в Верховной раде подсчитали, что, если бы "Нафтогаз" покупал газ весной 2021 года, в начале закачки, он бы обошелся в 230 долларов за тысячу кубометров. Сейчас же цена может превысить 1000 долларов за тысячу кубов, на что может уйти три миллиарда долларов. По словам нынешнего главы компании Юрия Витренко, газ придется закупать по любым ценам, так как собственной добычи не хватит. Средства "Нафтогаз" намерен привлекать на международных рынках, однако вряд ли найдется много желающих дать в долг с учетом текущего политического обострения. Допекли: Украина нашла альтернативу газу из России

ПОЛНАЯ ЯСНОСТЬ

Коболев был досрочно уволен из "Нафтогаза" весной 2021 года, он рассорился с Витренко, с которым, по данным Forbes, они прежде дружилии. Против самого экс-директора возбуждено уголовное дело по статье о госизмене (что, впрочем, в нынешней украинской реальности стало часто используемым инструментом сведения счетов в политике и бизнесе). В связи с этими обстоятельствами можно было бы предположить, что попавший в опалу бывший украинский чиновник высокого ранга просто пытается сводить счеты.

Однако следует учитывать, что нынешняя ситуация с обеспечением Украины энергоресурсами действительно далека от идеальной, на что неоднократно указывали отраслевые эксперты. И этот вопрос, вероятно, был бы исключительно внутренним делом соседней с Россией страны, если бы не транзитные потоки природного газа, направляемые из России в Европу через украинскую территорию. А этот фактор создает целый комплекс проблем, который в нынешних условиях лишь осложняется обострившимся политическим кризисом в треугольнике "Москва-Киев-Брюссель". И разразившийся в прошлом году в Европе и Азии энергетический кризис, также далекий от завершения, не смог поспособствовать разрешению накопившихся противоречий. У "Газпрома" остается все меньше шансов на спасение Европы

ЧТО ВАЖНЕЕ ДЛЯ ГЕРМАНИИ

Украинская сторона крайне болезненно реагирует на реализацию проекта "Северный поток — 2", подразумевающего дополнительные поставки природного газа из России в Германию. В Киеве полагают, что использование данного трубопровода позволит "Газпрому" отказаться от транзита в ЕС через Украину, и требуют гарантировать транспортировку независимо от наличия платежеспособного спроса на предлагаемый российской стороной энергоноситель.

Эта позиция недавно в очередной раз нашла отражение в публичном высказывании такого одиозного представителя украинского политикума, как мэр Киева Виталий Кличко. Бывший профессиональный боксер, а в последние годы — глава украинской столицы, ставший героем всевозможных баек за явное несоответствие реальной культуры речи уровню политических претензий, недавно заявил в интервью немецкому еженедельнику Die Zeit: "Если Германия хочет поддерживать Украину, она должна попрощаться с "Северным потоком — 2". Видимо, в понимании Кличко вопрос поддержки нынешней украинской власти — жизненно важный для Берлина, гораздо важнее нового трубопровода, который, по признанию самого киевского мэра, "был бы хорош для немецкой экономики".

Коболев, комментируя в вышеупомянутом интервью Forbes свое пребывание во главе украинской госкомпании, заявил: "Устал от регулярного общения с людьми типа Швондера… Общение с ними в больших количествах вредно влияет на психику". К этому можно добавить: влияние таких людей на экономику и политику Украины ставит под вопрос благополучное будущее страны.