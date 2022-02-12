МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. От доллара пора будет избавляться только, когда сменится тренд курса рубля и нацвалюта начнет дорожать, но это время пока не настало, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган. Куда "уносит" рубль геополитика и как спасти сбережения

"Во-первых, статистика по динамике курса рубля по отношению к американской валюте за все время существования новой России неутешительна", — пояснил эксперт. Только со старта пандемии рубль подешевел более, чем на четверть.

К тому же, по словам Когана, не видно глобальных предпосылок, что нацвалюта вдруг резко развернется и начнет отыгрывать потери к доллару и евро.

"Даже несмотря на максимальные с 2014 года цены на нефть рубль все равно крайне сильно зависит от геополитики, чего нельзя сказать о валютах развитых стран. К тому же слабый рубль сейчас выгоден бюджету, который по-прежнему верстается, исходя из нефтегазовых доходов", — подчеркнул Коган.

Во-вторых, по его словам, нельзя точно сказать, что сейчас будет сильнее – инфляция или девальвация рубля, поскольку помимо нефти в пользу рубля должна играть и высокая ключевая ставка Центробанка.

"Велика вероятность, что курс рубля может опуститься еще ниже, и тогда сбережения в валюте могут нивелировать возможные риск", — подчеркнул эксперт. Закат доллара. Кто заплачет от гигантских долгов США

Пока из-за политических рисков никто из экспертов не берется прогнозировать серьезное укрепление рубля. "Разве что до уровня в 70 рублей за доллар, но не ниже", — считает Коган.

По его мнению, фундаментальных позитивных факторов у рубля сейчас не видно. "Так зачем избавляться от доллара, который, напротив, начал укрепление своих позиций из-за ястребиной политики ФРС США и постепенного выкачивания регулятором денежной массы с рынка?", — убежден эксперт.

По его словам, есть более рисковые активы, чем доллар, который могут принести приличный доход и в которые стоит переложиться, тем, у кого на руках рубли, но расставаться с долларами в ближайшее время явно не стоит.