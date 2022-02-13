МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. У современного человека такое количество документов и средств платежа, какое и не снилось людям, жившим всего столетие назад. Помимо паспортов (российского и заграничного) среднестатистический россиян трудоспособного возраста еще обладает ИНН, полисом ОМС (иногда и ДМС), пенсионным СНИЛС, трудовой книжкой, воинским билетом (мужчины), водительскими правами, документами на собственность, кредитными и дебетовыми пластиковыми картами. И это — далеко неполный список. Неудивительно, что в последние годы эксперты все чаще говорят о необходимости соблюдения "цифровой гигиены". Что это такое и в чем она состоит, разбиралось агентство "Прайм". Юрист назвал документы, которые необходимо хранить в бумажном виде

БУДЬТЕ ЧИСТЫ

"Когда мы говорим о том, что нужно "беречь цифровую честь смолоду" мы обычно подразумеваем две вещи. Первое, это то, что любая информация, которая о Вас попадает в глобальный интернет, независимо от того, хотели Вы этого или нет, хранится там уже вечно. Второе, что принципиально важно для цифровой гигиены и что мы склонны забывать, это то, что эта информация может быть востребована не обязательно сейчас", — пояснил агентству "Прайм" доцент программы "Цифровая экономика" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Алексей Гусев.

В этом случае, по его словам, надо иметь в виду, что речь идет не о намерениях конкретного злоумышленника, а о постоянно развивающихся технологиях, которыми он располагает для реализации своих намерений.

"Это как с допингом в спорте: если сейчас и нет методик определения некоторых запрещённых веществ, то со временем они появятся", — убежден Гусев.

В рамках соблюдения цифровой гигиены это означает, что совершенствование прикладных методик того же искусственного интеллекта позволит когда-нибудь эффективно обобщать, например, те же косвенные, частичные и неполные данные, выстраивая из них единую картину. "Чем больше косвенных данных, тем точнее обобщение", — предупреждает эксперт. Гражданам рассказали о компенсации за снятие копии с паспорта

"Это сейчас по чеку, на котором лишь часть номера карты, или по счёту, где указана лишь одна фамилия покупателя, мало что можно выяснить. Но уже и сегодня при необходимости можно дополнить эти данные информацией из соцсетей, программ лояльности и т.д., и выяснится, что о конкретном человеке можно узнать очень многое", — предупреждает Гусев.

Требуется, по его мнению, одно — обладать соответствующим доступом (пусть и не разрешённым законодательно) и алгоритмами обработки больших данных. "Идеально, если человек выложит в соцсети сканы паспорта, номера карты, пин и cvc, но и по косвенным данным социальная инженерия уже сейчас работает всё эффективнее и эффективнее", — считает Гусев. Он убежден, что вообще никакую информацию о себе не стоит оставлять в интернете.

ЧЕКОВЫЕ ЗАПАСЫ

Так, может, стоит уничтожать все чеки и счета? Чтобы лишний раз не "наследить"? Бросать где попало их точно не стоит.

"Чеки стоит забирать с собой, когда купленный товар может не подойти или у него возможен брак. Обменять или вернуть его можно будет и без чека, но его наличие существенно ускорит процесс", — пояснил агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.

По его мнению, чеки из банкоматов нужно либо хранить до тех пор, пока снятые наличные не будут потрачены, чтобы была уверенность, что среди выданных банкоматом купюр нет ни одной поддельной, либо сразу утилизировать — на них отображаются персональные данные в виде номера карты и номера телефона. "Даже этих данных достаточно для того, чтобы их хозяин испытал определенные проблемы, от перевыпуска sim-карты до обнуления счетов", — считает эксперт. Россиянам объяснили, почему нужно забирать чеки на кассе и в банкоматах

Адвокат Елена Кудерко рекомендует хранить чеки на товар, на который установлен гарантийный срок — в течении гарантийного срока, на дорогостоящий товар в течении срока службы, а также чеки на подарки, если, конечно, они были приложены дарителем (к примеру, телефон, планшет) — иногда это требуется, чтобы даритель не потребовал подарок обратно или не обвинил в краже. "А все чеки на термотрансферной бумаге лучше копировать или сканировать, поскольку через пару месяцев чернила будут практически не видны", — советует эксперт.

ХРАНИТЬ ВЕЧНО

Очевидно, что хранению подлежат документы на имущество (квартиры, машины, участки). "Их лучше хранить отдельно, разложив по папкам или файлам, срок хранения — минимум до продажи этого имущества, а лучше еще пару лет после продажи на случай судебного спора", — советует эксперт. Риэлтор объяснила, когда жильца могут выкинуть из квартиры "одним днем"

Минимум три года, по ее словам, должны храниться договоры, исполнение которых завершено, в том числе кредитные договоры, займы, расписки, договоры аренды, купли-продажи. А на постоянное хранение отправляются трудовые договоры, приказы, документы об образовании, документы, связанные с получением льгот и инвалидности, свидетельства о рождении, о заключении и расторжении брака, смене фамилии и т.д. И, конечно, паспорта. Последние следует не только тщательно хранить, но и не ксерокопировать и не сканировать.

"Категорически запрещается пересылать фото паспорта, водительского удостоверения или размещать эти документы в открытом доступе, к примеру, в соцсетях", — убеждена Кудерко.

Если все же, по ее словам, необходимо отправить кому-то именно фото документа, то фотография лица на документе должна быть прикрыта, к примеру, пальцем руки или иным предметом.

Павел Уткин с таким подходом согласен. "Не нужно разбрасываться ксерокопиями личных документов — паспортов, водительских прав, военного билета, пенсионных удостоверений, СНИЛС, то есть документов, по которым теоретически можно оформить какие-либо обязательства, о которых гражданин может до поры не иметь никакого представления", — считает он.

А из соцсетей, по его мнению, лучше вычищать все фотографии и отсканированные изображения документов: если аккаунт взломают, то третьи лица могут получить к ним доступ, что также может закончиться плохо.

"Не стоит выкладывать в интернет билеты или чеки со штрих-кодами, потому что через некоторые программы можно сделать их дубликат", — советует Уткин.