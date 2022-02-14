МОСКВА, 14 фев – ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Эксперты Oxford Economics повысили прогноз цены на природный газ и нефть в Европе, ссылаясь на геополитический фактор. А в ЕК заявили, что "Газпром" должен гарантировать пополнение запасов в Европе независимо от условий согласованных контрактов. "Прайм" попросил специалистов помочь разобраться в этой новой реальности.

РОССИЯ КАК ИСТОЧНИК СТРАХОВ И ЗАБОТ

Природный газ в Европе в 2022 году будет стоить намного дороже, чем ожидалось ранее, пришли к выводу эксперты британской аналитической компании Oxford Economics. Организация повысила свой прогноз стоимости энергоносителей в текущем году, опираясь на усиление геополитической напряженности.

Статистика из США не дает упасть нефти

Прогнозы цен на газ и нефть повышены на 53% и 19% соответственно.

А незадолго до этого представитель пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) выступила с заявлением, согласно которому "Газпром" обязан гарантировать Евросоюзу наличие дополнительных резервов и увеличение поставок газа относительно объемов, предусмотренных контрактами.

ГАЗ МОЖЕТ ПОДОРОЖАТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ

"Рост цен на газ в полтора раза, с сегодняшних 1000 долларов за тысячу кубометров до 2500 долларов за тысячу кубометров, конечно, возможен, – рассуждает старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит. – При условии, что будут прерваны потоки российского газа в Европу через Украину". Это также может произойти, если в Европе хотя бы на неделю установится очень холодная и безветренная погода, уточняет специалист.

Амурский газоперерабатывающий завод

Ваш выход, "Газпром". Борьба за "лишние" потоки уже началась

Однако если будет запущен в эксплуатацию "Северный поток – 2", это, вероятно, будет означать, что напряжение вокруг Украины уменьшилось. "Поэтому мы ожидаем, что тогда цены снизятся вследствие очевидного ослабления политической напряженности, – отмечает специалист. – Это будет сигналом".

Инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов согласен, что ввод в эксплуатацию "Северного потока – 2" окажет, в первую очередь, психологическое воздействие на участников рынка. Специалист не ожидает, что "Газпром" в текущей ситуации готов сильно увеличить поставки, поскольку он сейчас концентрирует активность, прежде всего, внутри страны. Хотя и нельзя исключать отдельных договоренностей, наподобие соглашения с Венгрией.

"Полагаю, пока не заработал "Северный поток – 2", на рынок действительно будут чрезмерно влиять спекулятивные настроения", – говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. При этом введение жестких экономических санкций Вашингтоном вряд ли будет зависеть от того, перешла ли Россия какие-либо "краcные линии". Решение будет приниматься исключительно в плоскости понимания США своих объективных интересов в таком шаге. 

"Вообще, вся эта ситуация с шумом вокруг предполагаемого вторжения на Украину и соответствующей потребности в замещении российского газа вполне может сводиться исключительно к логике извлечения выгоды от взвинчивания напряженности в Европе", – рассуждает специалист. Он считает, что недавняя кампания США и ЕС по поиску крупных поставщиков СПГ на европейский рынок, способных стать полноценной альтернативой России как ключевому источнику природного газа, изначально выглядела несерьезно.

Газохранилище

Украина движется к катастрофе: куда идут деньги и утекает газ

Неудивительно: начав с контактов с Катаром и Австралией, западные политики не отказались от общения на ту же тему с властями Нигерии (с ее гораздо более скромной ролью на мировом рынке) и Японии, которая в принципе является нетто-импортером газа, получающим его преимущественно из Катара и Австралии (а также из России).

Однако в столицах ключевых европейских стран никаких жестких санкций, которые могли бы включать отказ от "Северного потока – 2", вводить не собираются при отсутствии реальных фактов российского вторжения на чужую территорию, уверен Пикин.

"Газ в Европе на спотовом рынке уже стоит неоправданно дорого, – отмечает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. – Это связано и со снижением импорта из России, и с низким уровнем газа в европейских хранилищах, и с геополитической напряженностью". При этом любые предсказания о том, как сильно может подорожать энергоноситель, не имеют под собой фундаментальной основы, убежден специалист: "точка отсчета" из-за текущей сверхсильной волатильности оказалась "сбитой", и сейчас даже не ясно, что понимать под "нормальной ценой".

Комплекс подготовки экспортного газа на Украине

Европа потратила почти весь закачанный летом газ

"Мировой энергетический кризис продолжает формировать состояние повышенной нервозности на спотовом рынке, который сейчас разбалансирован, – рассуждает руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Александр Амирагян. – Низкие запасы газа в подземных хранилищах Европы в отопительный период, дефицит предложения на рынке и напряженность вокруг Украины, которая закладывает определенную премию к цене из-за опасений частичного или полного прекращения поставок газа из России – те факторы, которые будут дестабилизировать ситуацию". Завершение отопительного периода весной, снижение использования газа и геополитических рисков – тот путь, который сможет скорректировать цены вниз, указывает эксперт. Однако предугадать масштаб сценария такой коррекции сложно, так как он будет зависеть от множества факторов.

БАЛАНСИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК

Что касается требования к "Газпрому" и другим владельцам хранилищ ежегодно пополнять свои объекты до определенного уровня, то это не потребует согласования с "Газпромом", уверен Рональд Смит, а просто внесет изменения в местные нормативные акты. Однако это должно было бы распространяться на всех участников рынка, а не только на "Газпром", уточняет он.

Трубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС

Песков объяснил, почему Европа покупает газ по завышенной цене

"Главный вопрос в том, продолжит ли "Газпром" играть роль балансирующего поставщика и увеличивать поставки при росте спроса – ту роль, которую он играл в последние несколько десятилетий, – рассуждает Дмитрий Маринченко. – Запуск "Северного потока – 2" при этом не является критически важным, дополнительные объемы, как это всегда делалось раньше, можно поставлять и через Украину".

Доносящиеся из Брюсселя заявления относительно обязанности "Газпрома" гарантировать Европе что-либо сверх контрактов – это сугубо политическая риторика, несмотря на содержащиеся отсылки к логике рынка, считает Сергей Пикин. При этом в случае наличия взаимного стремления к соглашению, которое будет включать некие дополнительные обязательства "Газпрома", компания договорится не с чиновниками в Брюсселе, а напрямую с заинтересованными заказчиками в Европе.

СПОТ И ЭНЕРГОПЕРЕХОД

Ситуация на европейском рынке природного газа становится все более запутанной, делает вывод генеральный директор Фонда национальной энергобезопасности (ФНЭБ) Константин Симонов.

"Одна цель начинает накладываться на другую и противоречить ей, – считает эксперт. – Самый простой вопрос: могут ли цены вырасти в полтора раза? Да и в два-три раза могут, и без всякой геополитики, как показал опыт прошлого года".

Производственные площадки "Арктик СПГ 2"

Эксперты прогнозируют неожиданно высокие цены на газ в Европе

Геополитическая напряженность проявилась уже в самом конце 2021 года, когда цены достигали 2000 долларов за тысячу кубометров, напоминает специалист. Так, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель указывал, что газ подорожал в 6-10 раз по сравнению с показателями, достигнутыми годом ранее.

"Суть в том, что, если сейчас спросить европейцев, почему у них газ дорогой, они ответят, что это геополитика, что Россия хочет напасть на Украину. Серьёзно? Почему тогда в прошлом году, когда западные медиа об этом еще не заявляли, газ уже стоил по две тысячи и дороже? – задается вопросом специалист. – Это очевидное нежелание расследовать реальные причины роста цен". И как следствие – попытка предложить взамен простые и привычные модели, делает вывод Симонов.

"Почему сейчас появляются прогнозы, что газ может подорожать еще сильнее? – снова задает вопрос эксперт. – Тот же Оксфордский институт, который сейчас прогнозирует рост цены в полтора раза, знаменит тем, что сам активно "продвигал" модель спотового рынка в качестве основы для общеевропейского рынка природного газа и энергично обосновывал ее. Иными словами, эту модель "завезли" на континент из Британии. А когда она покинула ЕС, ни у кого в Брюсселе не возник вопрос, нужна ли Европе британская модель после ухода Лондона". А на вопрос "почему цены высокие" звучит незатейливый ответ: потому что русские хотят напасть на Украину, отмечает специалист. "Осенью тоже был простой ответ, – напоминает он. – Потому что "русские не хотят поставлять газ на спот".

Теперь же добавилось обвинение в намерении окончательно закрутить вентиль, указывает Симонов. Вот и нефть подорожала якобы из-за геополитики, а значит – тоже будто бы из-за России. "То есть никто не хочет заниматься реальным анализом того, что происходит на европейском рынке природного газа", – сетует глава ФНЭБ. Никто не хочет признать очевидное, указывает он: резкое удорожание спровоцировали переход к спотовой модели и форсированный энергопереход.