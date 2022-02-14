МОСКВА, 14 фев – ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Эксперты Oxford Economics повысили прогноз цены на природный газ и нефть в Европе, ссылаясь на геополитический фактор. А в ЕК заявили, что "Газпром" должен гарантировать пополнение запасов в Европе независимо от условий согласованных контрактов. "Прайм" попросил специалистов помочь разобраться в этой новой реальности.

РОССИЯ КАК ИСТОЧНИК СТРАХОВ И ЗАБОТ

Природный газ в Европе в 2022 году будет стоить намного дороже, чем ожидалось ранее, пришли к выводу эксперты британской аналитической компании Oxford Economics. Организация повысила свой прогноз стоимости энергоносителей в текущем году, опираясь на усиление геополитической напряженности. Статистика из США не дает упасть нефти

Прогнозы цен на газ и нефть повышены на 53% и 19% соответственно.

А незадолго до этого представитель пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) выступила с заявлением, согласно которому "Газпром" обязан гарантировать Евросоюзу наличие дополнительных резервов и увеличение поставок газа относительно объемов, предусмотренных контрактами.

ГАЗ МОЖЕТ ПОДОРОЖАТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ

"Рост цен на газ в полтора раза, с сегодняшних 1000 долларов за тысячу кубометров до 2500 долларов за тысячу кубометров, конечно, возможен, – рассуждает старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит. – При условии, что будут прерваны потоки российского газа в Европу через Украину". Это также может произойти, если в Европе хотя бы на неделю установится очень холодная и безветренная погода, уточняет специалист. Ваш выход, "Газпром". Борьба за "лишние" потоки уже началась

Однако если будет запущен в эксплуатацию "Северный поток – 2", это, вероятно, будет означать, что напряжение вокруг Украины уменьшилось. "Поэтому мы ожидаем, что тогда цены снизятся вследствие очевидного ослабления политической напряженности, – отмечает специалист. – Это будет сигналом".

Инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов согласен, что ввод в эксплуатацию "Северного потока – 2" окажет, в первую очередь, психологическое воздействие на участников рынка. Специалист не ожидает, что "Газпром" в текущей ситуации готов сильно увеличить поставки, поскольку он сейчас концентрирует активность, прежде всего, внутри страны. Хотя и нельзя исключать отдельных договоренностей, наподобие соглашения с Венгрией.

"Полагаю, пока не заработал "Северный поток – 2", на рынок действительно будут чрезмерно влиять спекулятивные настроения", – говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. При этом введение жестких экономических санкций Вашингтоном вряд ли будет зависеть от того, перешла ли Россия какие-либо "краcные линии". Решение будет приниматься исключительно в плоскости понимания США своих объективных интересов в таком шаге.

"Вообще, вся эта ситуация с шумом вокруг предполагаемого вторжения на Украину и соответствующей потребности в замещении российского газа вполне может сводиться исключительно к логике извлечения выгоды от взвинчивания напряженности в Европе", – рассуждает специалист. Он считает, что недавняя кампания США и ЕС по поиску крупных поставщиков СПГ на европейский рынок, способных стать полноценной альтернативой России как ключевому источнику природного газа, изначально выглядела несерьезно. Украина движется к катастрофе: куда идут деньги и утекает газ

Неудивительно: начав с контактов с Катаром и Австралией, западные политики не отказались от общения на ту же тему с властями Нигерии (с ее гораздо более скромной ролью на мировом рынке) и Японии, которая в принципе является нетто-импортером газа, получающим его преимущественно из Катара и Австралии (а также из России).

Однако в столицах ключевых европейских стран никаких жестких санкций, которые могли бы включать отказ от "Северного потока – 2", вводить не собираются при отсутствии реальных фактов российского вторжения на чужую территорию, уверен Пикин.

"Газ в Европе на спотовом рынке уже стоит неоправданно дорого, – отмечает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. – Это связано и со снижением импорта из России, и с низким уровнем газа в европейских хранилищах, и с геополитической напряженностью". При этом любые предсказания о том, как сильно может подорожать энергоноситель, не имеют под собой фундаментальной основы, убежден специалист: "точка отсчета" из-за текущей сверхсильной волатильности оказалась "сбитой", и сейчас даже не ясно, что понимать под "нормальной ценой". Европа потратила почти весь закачанный летом газ

"Мировой энергетический кризис продолжает формировать состояние повышенной нервозности на спотовом рынке, который сейчас разбалансирован, – рассуждает руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Александр Амирагян. – Низкие запасы газа в подземных хранилищах Европы в отопительный период, дефицит предложения на рынке и напряженность вокруг Украины, которая закладывает определенную премию к цене из-за опасений частичного или полного прекращения поставок газа из России – те факторы, которые будут дестабилизировать ситуацию". Завершение отопительного периода весной, снижение использования газа и геополитических рисков – тот путь, который сможет скорректировать цены вниз, указывает эксперт. Однако предугадать масштаб сценария такой коррекции сложно, так как он будет зависеть от множества факторов.

БАЛАНСИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК

Что касается требования к "Газпрому" и другим владельцам хранилищ ежегодно пополнять свои объекты до определенного уровня, то это не потребует согласования с "Газпромом", уверен Рональд Смит, а просто внесет изменения в местные нормативные акты. Однако это должно было бы распространяться на всех участников рынка, а не только на "Газпром", уточняет он. Песков объяснил, почему Европа покупает газ по завышенной цене

"Главный вопрос в том, продолжит ли "Газпром" играть роль балансирующего поставщика и увеличивать поставки при росте спроса – ту роль, которую он играл в последние несколько десятилетий, – рассуждает Дмитрий Маринченко. – Запуск "Северного потока – 2" при этом не является критически важным, дополнительные объемы, как это всегда делалось раньше, можно поставлять и через Украину".

Доносящиеся из Брюсселя заявления относительно обязанности "Газпрома" гарантировать Европе что-либо сверх контрактов – это сугубо политическая риторика, несмотря на содержащиеся отсылки к логике рынка, считает Сергей Пикин. При этом в случае наличия взаимного стремления к соглашению, которое будет включать некие дополнительные обязательства "Газпрома", компания договорится не с чиновниками в Брюсселе, а напрямую с заинтересованными заказчиками в Европе.

СПОТ И ЭНЕРГОПЕРЕХОД

Ситуация на европейском рынке природного газа становится все более запутанной, делает вывод генеральный директор Фонда национальной энергобезопасности (ФНЭБ) Константин Симонов.

"Одна цель начинает накладываться на другую и противоречить ей, – считает эксперт. – Самый простой вопрос: могут ли цены вырасти в полтора раза? Да и в два-три раза могут, и без всякой геополитики, как показал опыт прошлого года". Эксперты прогнозируют неожиданно высокие цены на газ в Европе

Геополитическая напряженность проявилась уже в самом конце 2021 года, когда цены достигали 2000 долларов за тысячу кубометров, напоминает специалист. Так, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель указывал, что газ подорожал в 6-10 раз по сравнению с показателями, достигнутыми годом ранее.

"Суть в том, что, если сейчас спросить европейцев, почему у них газ дорогой, они ответят, что это геополитика, что Россия хочет напасть на Украину. Серьёзно? Почему тогда в прошлом году, когда западные медиа об этом еще не заявляли, газ уже стоил по две тысячи и дороже? – задается вопросом специалист. – Это очевидное нежелание расследовать реальные причины роста цен". И как следствие – попытка предложить взамен простые и привычные модели, делает вывод Симонов.

"Почему сейчас появляются прогнозы, что газ может подорожать еще сильнее? – снова задает вопрос эксперт. – Тот же Оксфордский институт, который сейчас прогнозирует рост цены в полтора раза, знаменит тем, что сам активно "продвигал" модель спотового рынка в качестве основы для общеевропейского рынка природного газа и энергично обосновывал ее. Иными словами, эту модель "завезли" на континент из Британии. А когда она покинула ЕС, ни у кого в Брюсселе не возник вопрос, нужна ли Европе британская модель после ухода Лондона". А на вопрос "почему цены высокие" звучит незатейливый ответ: потому что русские хотят напасть на Украину, отмечает специалист. "Осенью тоже был простой ответ, – напоминает он. – Потому что "русские не хотят поставлять газ на спот".

Теперь же добавилось обвинение в намерении окончательно закрутить вентиль, указывает Симонов. Вот и нефть подорожала якобы из-за геополитики, а значит – тоже будто бы из-за России. "То есть никто не хочет заниматься реальным анализом того, что происходит на европейском рынке природного газа", – сетует глава ФНЭБ. Никто не хочет признать очевидное, указывает он: резкое удорожание спровоцировали переход к спотовой модели и форсированный энергопереход.