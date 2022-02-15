МОСКВА, 15 фев – ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Визит в Москву канцлера Германии и риторика властей Австрии в разгар обострившихся геополитических противоречий в Европе заставляют взглянуть на "Северный поток – 2" как на проект, в котором европейские страны-потребители заинтересованы в большей степени, чем Россия.

ВИЗИТ НЕМЕЦКОГО ЛИДЕРА

Президент России Владимир Путин 15 февраля принял прибывшего с визитом в Москву канцлера Германии Олафа Шольца. В ходе общения российский лидер, упомянув энергетику как одно из приоритетных направлений двустороннего взаимодействия, отметил, что Россия является надежным поставщиком энергоресурсов в Европу, гарантирующим поставки на рыночных принципах без каких-либо сбоев. "Во всем виноваты русские". За что Европа "дуется" на "Газпром"

Обозначенный главой Российской Федерации акцент не случаен: сотрудничество в энергетической сфере – это именно то, что беспокоит немецкого лидера в первую очередь, когда речь идет о российском векторе внешней политики. И именно оно могло стать основной причиной визита Шольца в Москву сегодня, когда почти весь "коллективный Запад" пребывает ни много ни мало в ожидании "вторжения России на Украину".

Официальные представители Берлина неоднократно давали понять, что лишь неоспоримые и вопиющие факты военных действий Кремля в отношении киевского режима будут рассматриваться как основание для участия Германии в новых жестких экономических санкциях против России, предусматривающих, в том числе, отказ от дальнейшей реализации проекта "Северный поток – 2".

Достроенный еще в сентябре прошлого года, этот трубопровод, чья основная роль – ускорение развития экономики Германии за счет дополнительных поставок российского природного газа объемом до 55 млрд кубометров в год, еще с момента своего появления на бумаге стал мощным раздражителем для США и тех стран Европы, власти которых увидели в нем угрозу своим интересам. А затягивание сертификации "трубы", крайне важной для экономики Германии и Европы в целом, стало результатом, в том числе, вмешательства в процесс украинской стороны, активно поддерживаемой в этом вопросе вашингтонской администрацией.

ВЕНСКИЙ ВАЛЬС

При этом еще более принципиальной выглядит позиция Австрии, которая устами своих высокопоставленных представителей дает понять, что в случае отказа остальных партнеров проекта от его дальнейшей реализации под политическим предлогом Вена не исключает обращений за компенсацией в счет затраченных средств.

Так, министр цифровизации и экономики страны Маргарете Шрамбёк, заявила на днях в эфире телеканала ORF, что ее страна не откажется от проекта "Северный поток – 2" без доказанного факта вторжения российских вооруженных сил на Украину, и напомнила, что Австрия в лице нефтегазовой компании OMV существенно инвестировала в проект. Ссылки на понесенные Веной издержки в данном случае едва ли следует воспринимать исключительно как фигуру речи.

ДЕЛО ЗА ЕВРОПОЙ

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин соглашается, что в столицах ключевых европейских стран (в первую очередь – в упомянутых Берлине и Вене) не планируют санкций, которые могли бы включать отказ от "Северного потока – 2", кроме как при условии российского военного вторжения на Украину. Оценен урон Германии в случае отказа от запуска "Северного потока-2"

За последние несколько месяцев, в течение которых затягивается легитимизация уже существующего газопровода, высказывались различные точки зрения относительно того, какую роль должен был бы он сыграть в разрешении текущего энергокризиса в Европе. Однако есть основания утверждать, что заинтересованность в окончательной реализации проекта тех стран региона, в которые планируется направлять природный газ по "Северному потоку – 2", объективно выше, чем потребность в нем российского бюджета.

Так, директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко отмечает, что запуск "Северного потока – 2" не является критически важным фактором для увеличения поставок "Газпрома". Дополнительные объемы, как это делалось раньше, российский экспортер может транспортировать и через Украину, указывает он. Фьючерсы на газ в Европе резко дешевеют

Если же говорить о принципиальной замене "Газпрома" как ведущего поставщика "голубого топлива" в Европу, то речь может идти о существенных поставках сжиженного природного газа (СПГ). Однако их экономическая составляющая в данной связи даже не обсуждается, уверен заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. Сжиженный газ значительно дороже российского трубопроводного, особенно в случае досрочного расторжения долгосрочных контрактов на поставку объемов СПГ для их перенаправления в Европу, отмечает специалист.

А маркетинговая стратегия "Газпрома" сегодня подразумевает приоритет внутреннего рынка над внешним, считает аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления Сколково Сергей Капитонов. "Если в прошедшие годы "Газпром" рапортовал о выходе экспорта на максимальный предусмотренный контрактами уровень в 200 с лишним миллиардов кубометров в год, то сегодня риторика концентрируется больше вокруг финансовых показателей, важных для инвестпрограммы и стоимости акций компании", – рассказывает он. Так, в 2021 году компания получила рекордную рублевую выручку и чистую прибыль, отмечает эксперт.

Однако если сертификация "Северного потока – 2" завершится победой сторонников проекта, то "Газпром" через новоявленную немецкую "внучку" (подразделение, зарегистрированное в январе) вполне может получить разрешение на использование всей мощности трубопровода, полагает глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин.