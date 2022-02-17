МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Пенсионеры с финансовой точки зрения — одна из наиболее уязвимых категорий должников. При этом получение гражданином пенсии как единственного источника дохода само по себе не является основанием для освобождения от долговых обязательств, рассказывает агентству "Прайм" ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

Часть долгов пенсионера возможно списать ещё в процессе судебного рассмотрения спора об их взыскании. "Для этого пенсионеру необходимо заявить о пропуске истцом-взыскателем срока исковой давности. Ст. 207 Гражданского кодекса РФ ограничивает период возможного взыскания долга тремя годами, за исключением некоторых обязательств, к которым исковая давность не применяется или ее срок сокращен", — указывает эксперт. Руководствуясь этими положениями, суд откажет во взыскании долга пенсионера, который возник более трёх лет назад.

После вынесения судом решения о взыскании задолженности также есть возможность уменьшить ее размер или вовсе освободиться от взыскания. По словам Ногайлиевой, Статья 101 Федерального закона "Об исполнительном производстве" однозначно позволяет по долгам пенсионера обращать взыскание на страховые пенсии по старости и по инвалидности, накопительную пенсию, срочную пенсионную выплату. "От взысканий долгов по исполнительному листу этой статьей защищена лишь пенсия по случаю кормильца, выплачиваемая из федерального бюджета, и дополнительные выплаты к ней из региональных бюджетов", — говорит она.

Относя пенсию к числу обычных доходов должника, закон об исполнительном производстве вместе с тем ограничивает размеры удержания из нее.

Во-первых, с июля 2021 года пенсионер, в отношении которого взыскиваются денежные средства, может подать в службу судебных приставов требование о сохранении пенсии ежемесячно в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России или прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ по месту жительства должника, если его величина превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России.

"Предъявление такого требования гарантирует неприкосновенность пенсии должника ежемесячно в размере прожиточного минимума. Если на попечении должника находятся иждивенцы, то размер неприкосновенной суммы может быть увеличен", — объясняет эксперт.

Во-вторых, если такое требование пенсионер не предъявлял, ст. 99 закона об исполнительном производстве позволяет при исполнении исполнительного документа удерживать не более пятидесяти процентов пенсии и иных доходов.

Юрист указывает, что основным инструментом освобождения пенсионера от долговых обязательств является процедура банкротства гражданина. "При этом термин "банкротство" не несет какой-либо негативной окраски, а означает лишь то, что человек не может исполнять свои обязательства и его долги подлежат списанию", — подчеркивает Ногайлиева.

Условиями для банкротства пенсионера в судебном порядке являются 1) наличие долга свыше 500 000 рублей (включая налоги, коммунальные платежи, кредиты перед банками, микрофинансовыми организациями, физлицами), 2) невозможность исполнять обязательства из-за маленького дохода, 3) просрочка на протяжении более 90 дней.

Если сумма долгов пенсионера не превышает 500 000 рублей, то ст. 223.2 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" позволяет провести процедуру банкротства во внесудебном порядке путем подачи заявления в центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Что касается удержаний из пенсии в случае ошибочной переплаты: по общему правилу, пенсионер не должен возмещать переплату пенсии или других социальных выплат. "Исключение составляют два случая: во-первых, если переплата возникла по вине самого пенсионера (например, он не сообщил своевременно в Пенсионный фонд сведения, влияющие на размер выплаты); во-вторых, если причиной переплаты стала счетная ошибка, произошедшая при подсчете размера выплаты. В этих случаях Пенсионный фонд производит удержание переплаты без обращения в суд, но с соблюдением требований к его размеру", — заключила Ногайлиева.