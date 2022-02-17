МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Вице-премьер Александр Новак в материале для журнала "Энергетическая политика" озвучил свое видение проблем Европы с обеспечением природным газом и предложил взгляд на пути выхода из создавшегося кризиса. Отраслевые эксперты поделились с "Праймом" своими соображениями на темы, затронутые чиновником. Будь что будет. Европа теряет последний "летний" газ

ПЕРСПЕКТИВЫ ОТКАЗА ОТ ТРАДИЦИОННЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Европа не может полностью заместить природный газ из России за счет сжиженного энергоносителя (СПГ), уверен Новак, о чем он заявил в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика". Более того, даже частичный отказ европейского рынка от российского газа в пользу сжиженного способен вызвать очередную волну энергетического кризиса в Азии, считает он.

Вице-премьер отметил, что объемы СПГ для азиатского рынка были перенаправлены в Европу после снижения "азиатской премии". При этом Новак признал, что импорт СПГ в Евросоюз в январе 2022 года достиг рекордного максимума. По данным Еврокомиссии, в 2021 году экспорт СПГ в ЕС был самым высоким по объему, составив более 22 миллиардов кубических метров с оценочной стоимостью 12 миллиардов евро. В январе 2022 года импорт достиг максимального месячного значения в 4,4 миллиарда кубометров… это оценивается в 4,1 миллиарда евро.

Представитель российского правительства заявил, что считает искусственный отказ от традиционных энергоресурсов чреватым еще большими энергетическими (и не исключено, политическими) кризисами, и указал, что гарантировать стабильность на рынках энергоносителей в перспективе может только сбалансированное использование источников энергии.

Развивая свою мысль, вице-премьер отметил, что стабилизации рынка природного газа в Европе мог бы способствовать скорейший запуск трубопровода "Северный поток — 2". Поставки энергоносителя по этому маршруту общим объемом до 55 млрд кубометров для производства электроэнергии в порядке замещения угольной генерации позволят ЕС снизить выбросы СО2 на 14%, что соответствует годовому объему выбросов примерно 30 млн среднестатистических автомобилей. Трубный вопрос. Берлин и Вена не скрывают отношения к проекту "Газпрома"

ГЛОБАЛЬНЫЙ СПГ

Европейский и азиатский рынки газа, вне всяких сомнений, действительно взаимосвязаны, соглашается эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Кирилл Родионов. И прошлый год наглядно продемонстрировал это. Так, в первом квартале 2021 года, уточняет специалист, импорт СПГ в Европу уменьшился на 28% относительно января — марта предыдущего года, до 27,3 млрд кубометров в регазифицированном эквиваленте. В четырех крупнейших странах-потребителях Азии (Китае, Японии, Южной Корее и Индии) показатель, наоборот, увеличился на 13%, до 85,5 млрд кубометров. "Помимо опережающего роста азиатского спроса на природный газ, сказалась и разница в ценах, — рассказывает Родионов. — Спотовые цены в Азии в первом квартале 2021 года были в полтора раза выше, чем в Европе".

В дальнейшем крупнейшие азиатские потребители продолжали увеличивать импорт СПГ, но в четвертом квартале тренд изменился: Европа нарастила импорт СПГ на 36% (до 33 млрд кубометров), а Азия — сократила на 5% (до 76 млрд кубометров), отмечает эксперт. "Однако это стало возможным благодаря росту цен в Европе, которые в четвертом квартале в пять раз превышали уровень первого квартала", — уточняет он.

"Поэтому в случае недопоставок трубопроводного газа из России ценовой кризис в Европе действительно может повториться", — считает эксперт. "Во всем виноваты русские". За что Европа "дуется" на "Газпром"

В БРЮССЕЛЕ НАШЛИ ПРИЧИНУ КРИЗИСА

При этом как бы трагично ни складывалась ситуация на европейском рынке природного газа, чиновники ЕС, по всей видимости, не откажутся от форсированных темпов энергоперехода, который включает отказ от традиционных источников энергии. И у них, как показывает практика, всегда имеется простой готовый ответ на неудобный вопрос об ответственности за тяжелые последствия этой политики.

"С одной стороны, сейчас нужно предложить объяснение происходящего европейскому обывателю, который получает дорогие счета за электроэнергию, — отмечает генеральный директор Фонда национальной энергобезопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. — Тем более в преддверии выборов во многих странах, например — апрельских во Франции".

Другая цель — "прикрыть" пресловутый энергопереход, указывает специалист. "Что является лучшим способом убедить в правильности энергоперехода?" — задается он вопросом. — Дорогие углеводороды. Это сознательная игра".

"То, что сейчас делают чиновники Евросоюза, вызывает ощущение намеренного поддержания высоких цен на газ. Попутно обывателю предлагается простое объяснение, что во всем виноваты русские", — полагает эксперт.

Сократившийся поток российского газа в Европу способствует поддержанию высоких цен, а значит — к закреплению прочных финансовых результатов "Газпрома", рассуждает эксперт Центра энергетики Московской школы управления Сколково Сергей Капитонов. "А стратегически высокие цены на спотовом рынке могут подталкивать потребителей к заключению более предсказуемых долгосрочных контрактов с "Газпромом", — добавляет он. — Ведь на горизонте до 2025 года у концерна истекают контракты с потребителями в Западной Европе, Турции и бывшем СССР на десятки миллиардов кубометров". При этом спокойное прохождение отопительного сезона в России оставит определенные резервы для экспорта, развивает свою мысль специалист.

Однако запуск "Северного потока — 2", о котором говорит в своей статье вице-премьер Александр Новак, неизбежно приведет к относительному удешевлению газа в Европе и стабилизации рынка, считают многие специалисты.

"Конечно, ввод в эксплуатацию этого трубопровода неизбежно приведет к удешевлению, — уверен Константин Симонов. — Это послужит сигналом для всех участников рынка, что Европа намерена решить проблему".

Таким образом, своей приоритетной задачей "Газпром", вероятнее всего, видит все же предсказуемость, которую дают долгосрочные контракты. "Это важнее Украины". Что Европе нужно от "Газпрома"

КОНКУРЕНЦИЯ БУДЕТ РАСТИ

Рост поставок СПГ на европейский рынок создает ненужное "Газпрому" давление в процессе перезаключения долгосрочных контрактов, полагает Капитонов. "Поэтому удержание рыночной доли может восприниматься в качестве важной для концерна задачи, — рассуждает он. — При такой постановке вопроса можно ожидать роста поставок российского трубопроводного газа на рынок Европы в этом году".

Что касается долгосрочных контрактов, то они, безусловно, на фоне ослабления спроса на традиционные энергоносители в Европе ориентировочно после 2035 года могут стать гораздо менее актуальными, допускает эксперт.

"Все зависит от определения понятия "долгосрочный контракт", — считает главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин. — Не стоит забывать, что и на нефтяном рынке есть долгосрочные контракты". Однако ценообразование в них "привязано" к рынку, уточняет он. Например, когда говорят, что Saudi Aramco меняет цены, то она лишь меняет премии или скидки к "бенчмарку". Вероятно, Европа хочет отказаться от негибких на ее взгляд контрактов, делает вывод эксперт.

Впрочем, пока европейские заказчики получают около 30% потребляемого ими природного газа именно от "Газпрома", который при поставках в Европу отдает предпочтение долгосрочным контрактам, напоминает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

Альтернативой этим объемом теоретически мог бы стать СПГ из США и Ближнего Востока (чего, судя по событиям последних недель, явно жаждут в Вашингтоне и Брюсселе). Однако перенаправить существенное количество данного продукта в Европу без последствий для мирового рынка не получится, о чем уже говорилось в материалах "Прайма".

А ожидать значительные дополнительные объемы СПГ в мире раньше 2025 года не стоит, отмечает Суверов. Да и тогда рассчитывать на заметное увеличение предложения относительно актуального спроса можно будет лишь при целом ряде условий, уточняет он.

"Газа в Азии с ее быстрыми темпами развития недостаточно, — напоминает специалист. — Китай активно замещает уголь именно газом, и это процесс еще не завершен".

Сможет ли Европа продолжать избранную чиновниками в Брюсселе энергетическую политику без новых запредельных удорожаний газа и выиграть от ее реализации, учитывая множество вызовов, о которых говорят специалисты, вопрос открытый. И не исключено, что для решения проблем европейцам просто следует прислушаться к мнению российского вице-премьера.