МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Поставки американского СПГ в Европу выросли до рекордного объема. ЕК хочет, чтобы США стали основным поставщиком энергоресурса на европейский рынок. Вашингтон использует конфликт на Украине, чтобы заставить Германию отказаться от поставок российского газа по "Северному потоку — 2", при этом президент России Владимир Путин призывает канцера развивать сотрудничество между Россией и ФРГ. "Газпром" сократил экспорт на треть, но полностью выполняет контрактные обязательства перед европейскими партнерами. Европа нашла замену дорогому газу, но Китай против

ЕК ХОЧЕТ БОЛЬШЕ АМЕРИКАНСКОГО СПГ

Поставки СПГ из США в страны ЕС в 2021 году достигли рекордного объема, превысив 22 млрд куб. м, говорится в докладе Европейской комиссии (ЕК) "Торговля СПГ между ЕС и США". В этом году рост поставок американского СПГ в ЕС продолжился и в январе достиг 4,4 млрд куб. м. Руководство ЕК заявляет о желании ЕС увеличить закупки американского СПГ и видеть США, в качестве основного поставщика природного газа на европейский рынок.

Доклад ЕК появился во время обострения политических отношений между Россией и западными странами из-за мнимого вторжения российских войск на Украину. Президент США Джо Байден неоднократно сообщал мировому сообществу о сроках начала войны между Украиной и Россией. Он заявляет, что в случае начала военного конфликта на востоке Украины Россию ждут "адские санкции" — прежде всего отказ ЕС от импорта российского газа. Вашингтон заинтересован в разжигании войны на Украине, поскольку это позволит заставить европейские страны свернуть экономическое сотрудничество с Россией вопреки собственным интересам. Путин рассказал о поставках энергоресурсов в Европу на встрече с Шольцем

Во время визита канцлера ФРГ Олафа Штольца в Вашингтон Байден открыто заявил, что США не допустят ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2". Германский канцлер стыдливо промолчал и не дал ответа на наглое вмешательство США в экономические отношения ФРГ с другими странами. Вашингтон изначально стремился политизировать проект "Северный поток — 2", чтобы не допустить ввод этого газопровода в эксплуатацию. Отказ от поставок российского газа по этой трубе нанесет серьезный экономический ущерб Германии и другим европейским странам: дешевый российский газ замещается дорогим СПГ, преимущественно из США, это подрывает конкурентоспособность продукции Евросоюза. Увеличение поставок американского СПГ не помогло Европе преодолеть энергетический кризис — газа по-прежнему не хватает, а цены на него остаются высокими.

ПУТИН ПРИЗЫВАЕТ РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО

После визита в Вашингтон германский канцлер направился в Москву, где провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время переговоров обсуждалось сотрудничество Германии и России в сфере энергетики — в том числе запуск в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2".

Во время пресс-конференции после переговоров Путин сказал: "Германия — один из ключевых партнеров России. Мы всегда стремились к взаимодействию между нашими государствами. Германия занимает второе после КНР место среди внешнеторговых партнеров России".

Сотрудничество между двумя странами развивается вопреки объективным трудностям.

"Несмотря на непростую ситуацию, вызванную пандемией коронавируса и волатильность на глобальных рынках, по итогам 2021 года взаимная торговля выросла на 36% и достигла почти 57 млрд", — сказал Путин.

Российский президент напомнил, что особое место в двустороннем экономическом сотрудничестве занимает энергетика. Россия обеспечивает 35,4% потребностей Германии в газе и 34% в нефти. Европа увидела шанс избавиться от российского газа: что ждет "Газпром"

Путин сослался на исторический опыт плодотворного сотрудничества между двумя странами вопреки давлению со стороны США.

"Еще в 70-е годы прошлого века наши страны успешно реализовали знаковый проект. Он назывался "Газ в обмен на трубы". И с тех пор германские и другие европейские потребители надежно и без перебоев снабжаются российским газом. В настоящее время Россия обеспечивает более трети потребностей ФРГ в энергоносителях" — сообщил российский президент.

Проект "Газ в обмен на трубы" был реализован, несмотря на противодействие США и холодную войну между Западом и Советским Союзом. Вашингтон всячески препятствовал строительству газопровода Уренгой — Помары — Ужгород и пытался не допустить участие германских компаний в этом проекте. Несмотря на все созданные американцами препоны, немецкие компании поставили в Советский Союз необходимое количество труб большого диаметра, которые использовались для строительства газопровода. В 70-е года Советский Союз не обладал мощностями для их производства таких труб. После успешного завершения проекта начались масштабные поставки в ФРГ и другие европейские страны газа с гигантского Уренгойского месторождения. В результате, советский газ заменил на европейском рынке американский уголь, а ФРГ получила мощный импульс для экономического развития.

В ответ канцлер Штольц назвал переговоры интенсивными и доверительными и призвал Россию не допустить эскалацию конфликта на Украине.

Ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2" позволит существенно увеличить поставки российского газа, что приведет к улучшению ситуации на европейском рынке — цены на газ снизятся, энергетический кризис будет преодолен.

Строительство газопровода завершилось в сентябре 2021 года. После проведения испытаний и пуско-наладочных работы он был заполнен газом и подготовлен к эксплуатации. Для начала поставок сырья необходимо проведение сертификации германскими регуляторами и согласование со стороны ЕК. Однако Вашингтона и его марионетки в ЕС оказывают давление на ФРГ с целью не допустить запуск "Северного потока — 2". Используя конфликт на Украине, администрация Байдена, стремится заставить Берлин ввести санкции против России и отказаться от поставок по этому газопроводу. Байдена поддерживает глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Однако в ФРГ и других европейских странах осознают, что это может усугубить энергетический кризис и затормозит экономическое развитие всей Европы.

"ГАЗПРОМ" ГОТОВ УВЕЛИЧИТЬ ПОСТАВКИ

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В 2021 году добыча "Газпрома" выросла на 62,2 млрд куб. м по сравнению с годом ранее, достигнув 514,8 млрд куб. м — рекордного показателя за последние 13 лет. С 1 января по 15 февраля 2022 года компания добыла 70,1 млрд куб. м — на 0,1 млрд куб. м больше, чем за тот же период прошлого года.

Однако экспорт в страны дальнего зарубежья за полтора месяца 2022 года составили 17,9 млрд куб. м — на 35,5% меньше по сравнению тем же периодом прошлого года. Несмотря на снижение общего объема экспорта, увеличились поставки российского газа в Турцию и страны Южной Европы, куда проложены газопроводы "Турецкий поток" и "Балканский поток". В Болгарию поставки выросли на 24,2%, в Боснию и Герцеговину — на 13,9%, в Турцию на 2,7%. Благодаря заключению долгосрочных контрактов с "Газпромом" Турция стала вторым крупнейшим импортером российского газа после Германии.

При этом "Газпром" продолжает поставлять газ потребителям в полном соответствии с контрактными обязательствами. Более того, продолжается транзит российского газа в Европу через территорию Украины, несмотря на обострение обстановки в Донбассе, где началась эвакуация мирного населения.

Крупные импортеры российского газа в Европе хотят предотвратить дальнейшее сокращение поставок из России из-за обострения ситуации на Украине. Агентство Bloomberg сообщило, что Италия обратилась в структуры ЕС с инициативой не применять санкции к энергетическому сектору России. Инициативу Италии поддерживают деловые круги ФРГ, в первую очередь немецкие банки.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пригрозила распространить санкции ЕС против России на энергетический сектор в случае начала войны на Украине.