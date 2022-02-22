МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. В 2021 году количество должников, ссылающихся на финансовые трудности, достигло своего максимума и составило 80% от общего количества, в 2020 году их было 75%. Об этом агентству "Прайм" сообщил президент саморегулируемой организации "Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств" (СРО НАПКА) Эльман Мехтиев. Участники рынка взыскания отметили, что причины неплатежей стали носить более объективный характер из-за сложной ситуацией с доходами населения. При этом они указали, что должники стали более сознательными. Россияне стали чаще брать кредиты наличными

Как подчеркнул Мехтиев, ситуация с доходами населения сложная: хотя они и показали минимальный прирост по итогам прошлого года, но он оказался ниже уровня инфляции. "При этом увеличение количества должников, ссылающихся на финансовые трудности, связано с ростом осознанности граждан в части того, что долг есть и с ним надо работать, — добавил он. — Однако в силу определенных причин сделать это в моменте не представляется возможным".

Президент СРО НАПКА также отметил, что 70% должников из указанных 80% не платят по долгам из-за финансовых трудностей или ссылаются на снижение дохода, а 30% — на потерю работы и отсутствие дохода.

"Еще 6% говорят, что готовы возобновить выплаты только по решению суда, однако зачастую данная позиция продиктована желанием избежать ответственности и мнением, что суд встанет на их сторону. Годом ранее эта доля была на уровне 5%", — указал Мехтиев.

Желание признать себя банкротами и не платить по долгу выразили 5% должников. Однако, по словам Мехтиева, порядка 80% из них в процессе общения не смогли точно назвать все условия для начала процедуры банкротства и не знают, соответствуют они им или нет. По сравнению с 2020 годом эта доля не изменилась.

В принципе не назвали причину неплатежей 4% должников, 3% в качестве причины рассказали не имеющие отношения к реальности "фантастические" версии. А 2% посчитали, что от выплаты долга их полностью освободили кредитные каникулы. "Стоит отметить, что годом ранее эту причину назвали 4%", — добавил Мехтиев. Должникам напомнили о новых послаблениях с первого февраля

Как рассказал агентству "Прайм" гендиректор компании "Юником24" Дмитрий Африканов, в случае возникновения финансовых трудностей порядка 40% граждан собираются просить кредитора об отсрочке платежа, 30% обратятся к родственникам, 20% попытаются оформить новый кредит для погашения старого, 10% затруднились ответить.

Старший вице-президент компании "Кредитэкспресс Финанс" Виктор Семендуев добавил, что основная причина неплатежей — то, что рост заработных плат не поспевает за ростом цен. "По сути, у человека остается меньше денег, следовательно, приоритет оплаты долга снижается", — отметил он.

"Действительно, причины неплатежей стали носить более объективный характер, — указал управляющий директор компании ПКБ Павел Михмель. — Но все больше клиентов заинтересованы в погашении просроченной задолженности. Рост финансовой грамотности заемщиков будет способствовать росту числа клиентов, осознанно стремящихся погасить долги, и уменьшению доли "уклонистов", которые будут говорить о том, что со временем долг исчезнет сам по себе и о своем нежелании платить по обязательствам".