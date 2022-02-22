МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Около 20 миллионов россиян имеют право на социальную помощь в виде получения бесплатных лекарств. При этом около 75% предпочитают получать денежную компенсацию за лекарства, пояснила агентству "Прайм" заведующая кафедрой бухучёта, аудита и статистики РУДН Мария Петровская. Фармацевт предупредил о лекарствах, которые могут вызвать зависимость

Перечень бесплатных лекарств регламентируется правительством. Но документ, по словам эксперта, регулярно меняется, некоторые лекарства "выбывают" из списка, а некоторые добавляются. В 2022 году в группу бесплатных лекарств включены все категории лекарственных препаратов.

"Лекарствами из утвержденного перечня могут воспользоваться все, кто перечислен в Приложении 1 к Постановлению Правительства РФ №890 от 30 июля 1994 года. Они получают все лекарства из перечня бесплатно, но только в том объеме, который нужен для поддержания их состояния здоровья", — подчеркнула эксперт.

Среди тех, кому положены бесплатные лекарства, эксперт выделяет инвалидов, ветеранов, бывших несовершеннолетних узников фашизма, лиц, пострадавшие от радиации вследствие аварий и ядерных испытаний, героев России и СССР, героев Соцтруда, полных кавалеров ордена Славы и ордена Трудовой Славы.

"В ряде регионов власти включают в списки льготников детей в возрасте до 3 лет, детей до 6 лет из многодетных семей, детей-инвалидов, лиц с тяжелыми заболеваниями, такими как онкология, сахарный диабет и другие", — пояснила Петровская.

У некоторых людей, по ее словам, есть право на льготы при покупке лекарств независимо от права на получение социальной помощи — пенсионеры, получающие пенсию по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца в минимальных размерах. Они могут получить лекарства бесплатно или со скидкой в 50%, даже если отказались от набора соцуслуг. Врач назвал лекарства, за которые могут лишить водительских прав

Бесплатно, по словам эксперта, можно получить не только лекарства, но и изделия медицинского назначения, а также специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов.

"Для получения бесплатного лекарства нужно обратится в поликлинику, для того чтобы врач выписал льготный рецепт, а затем в аптеки (их перечень подскажет врач) и там получить необходимые лекарства. Если в аптеке нет нужного лекарства, она обязана предоставить его получателю набор социальных услуг в течение 10 рабочих дней или выдать аналогичное лекарство взамен выписанного — по новому рецепту", — подчеркнула Петровская.