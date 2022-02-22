МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Санкции, которые объединенная Европа готова ввести против Москвы после подписания Владимиром Путиным указа о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, пока не объявлены. Пока известно лишь об остановке сертификации "Северного потока-2". Однако в стане ЕС по этому поводу нет единства — так, Италия не согласна с введением санкций, затрагивающим энергетический сектор, а в Германии многие компании вынуждены будут закрыться, поскольку не потянут плату за электроэнергию. "Булочка с секретом". Кому Европа подарит свой рынок газа

ЯЗЫКОМ НАМЕКОВ

Санкции в области энергетики против Москвы уже подготовлены и будут введены, если Россия вторгнется на Украину, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Мы даем ясно понять, что все варианты на кону", — сообщила фон дер Ляйен каналу CNBC 19 февраля. "Прежде всего, подготовлен финансовый пакет санкций, который лишит Россию доступа к рынкам капитала. Очень сильный удар по экономике… С другой стороны, важно знать, что две трети экспорта газа направляется в Европу, а это половина российского бюджета".

Глава ЕК заблуждается, поскольку переоценивает — преднамеренно или по незнанию — значение доходов от экспорта газа для российского бюджета. Согласно заявлениям представителей министерства финансов РФ, в этом году доходы от экспорта нефти и газа составят 38% доходной части бюджета России.

По оценкам главы ЕК, российский "Газпром" обеспечивает 40% потребностей Европы в природном газе. Такая зависимость от импорта российского газа не является "рациональной", поэтому фон дер Ляйен изыскала возможность найти другие источники, прежде всего США, которые могли бы компенсировать возможное сокращение поставок газа из России.

"Мы получили самый большой объем СПГ в январе. Сейчас знаем: если поставки российского газа прекратятся, в качестве ответной меры, то мы способны пережить зиму благодаря поставкам из других источников", — сказала глава ЕК.

Фон дер Ляйен дала интервью CNBС на следующий день после заявления итальянского премьер-министра Италии Марио Драги о необходимости вывести энергетический сектор из-за под будущих санкций ЕС против России в связи с обострением ситуации на Украине. Россия является одним из основных поставщиков газа в Италию.

"Мы обсуждаем в рамках ЕС санкции. В ходе обсуждений мы дали понять, что наша позиция сводится к следующему: санкции должны распространяться на узкие сектора, исключая энергетику… и должны быть пропорциональны масштабу нападения", — сообщил Драги представителям СМИ.

В ответ на заявление итальянского премьер-министра фон дер Ляйен, по ее словам, заверила Драги в том, что "СПГ из других источников и развитая газораспределительная сеть позволяют обеспечить доставку необходимых объемов газа в Италию".

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ УГРОЗА ДЛЯ ГЕРМАНИИ

По всей Европе промышленные предприятия несут убытки из-за высоких цен на энергоносители — в первую очередь на газ, который используется для производства электроэнергии. Осенью прошлого года из-за дефицита предложения цены на газ в Европе подскочили до рекордных отметок. Вслед за подорожанием газа подорожала электроэнергия.

Многие энергоемкие отрасли промышленности, такие, как производство удобрений и стали, были вынуждены сократить выпуск продукции из-за падения рентабельности производства. Подорожание электроэнергии нанесло большой ущерб домохозяйствам и промышленности Германии — крупнейшей экономики ЕС. Европа нашла замену дорогому газу, но Китай против

С 1 по 14 февраля Федерация промышленников Германии (BDI) BDI провела исследование 418 компаний, из которых 23% сообщили, что сохранение высоких расходов на электроэнергию представляет для них экзистенциальную угрозу. Еще 65% сообщили, что высокие цены на электроэнергию являются тяжким бременем и позволяют им развиваться.

Около 87% компаний хотят, чтобы федеральное правительство как можно скорее приняло экстренные меры с целью снижения расходов на энергоносители и электроэнергию.

34% исследуемых компаний уже вынуждены значительно урезать инвестиции в программы, направленные на достижение углеродной нейтральности, сообщает BDI.

В деловых кругах Германии существуют опасения, что высокие цены на электроэнергию губительны для экономики страны, поэтому многие компании готовы перенести производство за пределы Германии, заявил президент BDI Зигфрид Руссвурм. Глава BDI предупреждает, что растущие затраты на электроэнергию ведут к существенному росту стоимости конечной продукции.

Согласно данным Федерации, средние промышленные компании — это становой хребет германской экономики. Их вклад в ВВП Германии превышает вклад крупных и средних предприятий. Они обеспечивают занятость около 60% всех работников страны и платят значительные корпоративные налоги в бюджет.

"СЕВЕРНЫЙ ПОТОК — 2" — СПАСЕНИЕ ДЛЯ ГЕРМАНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Запуск в эксплуатацию газопровода " Северный поток — 2" приведет к снижению цен на газ и обеспечит стабильность на энергетическом рынке Европы. На это указывал и Путин во время встречи в Москве с канцлером Германии Олафом Шольцем. Nord Stream 2 — дочерняя компания "Газпрома" — завершила строительство газопровода в сентябре прошлого года. После проведения испытаний и пуско-наладочных работ "Северный поток — 2" был заполнен газом и подготовлен к эксплуатации. Сейчас начало поставок зависит только от германских регулирующих органов, которые должны сертифицировать оператора газопровода в соответствии с требованиями ЕС.

Однако вопреки интересам потребителей и европейских партнеров "Газпрома" проект "Северный поток — 2" изначально использовался США и структурами ЕС, как средство для шантажа и оказания политического давления на Россию. Под надуманным предлогом в конце прошлого года германская сторона приостановила процесс сертификации газопровода и не возобновила его до сих пор. После признания Москвой Донецкой и Луганской народных республик администрация Байдена и ЕК во главе с фон дер Ляйен угрожают России санкциями в области энергетики, включая отказ от российского газа, поставляемого по "Северному потоку — 2". Будь что будет. Европа теряет последний "летний" газ

Но хуже Европа сделает только себе. Уже на следующий день после подписания Путиным указа о признании ДНР и ЛНР цена фьючерса на газ с ближайшим месяцем подскочила более, чем на 10%, превысив 900 долларов за тысячу кубических метров.

По оценке экспертов, 22 февраля подземные хранилища газа в Европе были заполнены менее, чем на 31%. Почти весь газ, закаченный в хранилища до отопительного сезона 2021-22 годов, израсходован, что повышает риск возникновения дефицита и сбоев поставок топлива в случае существенного похолодания.

Таким образом, возвращение к отметкам в 1000 и более долларов за тысячу кубов, о которых предупреждают аналитики Fitch, вполне вероятно. Не исключен и газ по 2000 евро за тысячу кубов - это, как сказал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, вполне реально при условии затягивания запуска "Северного потока-2".