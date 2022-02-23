МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Краткосрочная динамика российских индексов и валюты в текущей обстановке в наибольшей степени зависит от восприятия участниками рынка геополитических рисков, рассказывает агентству "Прайм" директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков. Российский рынок акций продолжает падать на ситуации вокруг Украины

Ряд участников рынка, по его словам, испытывает страх из-за возможности дальнейшего снижения котировок и готов избавляться от российских активов по любым ценам, вне зависимости от ожидаемой доходности.

"Другие участники рынка рационально оценивают перспективы российских активов и готовы покупать на текущих уровнях, однако делают это не слишком агрессивно, также понимая возможность дальнейшего краткосрочного снижения котировок", — считает он.

"В биржевой битве между "эмоцио" и "рацио" краткосрочно всегда выигрывает "эмоцио", а долгосрочно — "рацио", — рассуждает эксперт.

Финансист считает, что в ближайшее время наибольшее влияние на динамику российских активов продолжит оказывать развитие геополитической ситуации. Долгосрочно динамика любого финансового актива зависит от двух факторов: будущих денежных потоков и требуемой участниками рынка ставки дисконтирования.

Итак, по мнению Исакова, сегодня стоит обратить внимание на акции следующих компаний и финансовых организаций:

"Газпром" — "можно ожидать, что на горизонте года акции продолжат пользоваться популярностью среди инвесторов, поскольку высокие цены на газ в Европе сохраняются, а в части европейских контрактов стоимость поставок подразумевает временной лаг в шесть-девять месяцев", объясняет эксперт. Ключевой фактор — дальнейшая динамика цен на газ. По оценкам Исакова, предполагаемая дивидендная доходность по итогам 2021 года (здесь и далее) — 15%.

Сбербанк — фундаментально сильная бумага, убежден финансист. Банк демонстрирует хорошие показатели роста в основном направлении бизнеса при стабильном кредитном качестве портфеля. В то же время его оценка в ближайшие месяцы будет во многом зависеть от геополитики и реализации санкционного риска. Дивидендная доходность акций обыкновенных — 10,2%, привилегированных — 10,5%.

ВТБ — инвестиционная привлекательность банка повысилась после 2020 года, в то же время чистая прибыль будущих лет остается сравнительно слабо предсказуемым показателем. Санкционные риски — ключевой фактор на ближайшие месяцы. Дивидендная доходность — 15%.

"Яндекс" — значимым фактором для динамики котировок будут решения по интенсивности инвестиций в электронную коммерцию и их эффективность, поскольку именно они оказывали давление на маржинальность в 2021 году. "В остальном Яндекс остается одной из наиболее быстро растущих и инновационных компаний на российском рынке", — заключает Виталий Исаков.