Эксперт Исаков: в период обвала на бирже надо купить акции "Газпрома", крупнейших банков и "Яндекса"
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Краткосрочная динамика российских индексов и валюты в текущей обстановке в наибольшей степени зависит от восприятия участниками рынка геополитических рисков, рассказывает агентству "Прайм" директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков.
Ряд участников рынка, по его словам, испытывает страх из-за возможности дальнейшего снижения котировок и готов избавляться от российских активов по любым ценам, вне зависимости от ожидаемой доходности.
"Другие участники рынка рационально оценивают перспективы российских активов и готовы покупать на текущих уровнях, однако делают это не слишком агрессивно, также понимая возможность дальнейшего краткосрочного снижения котировок", — считает он.
"В биржевой битве между "эмоцио" и "рацио" краткосрочно всегда выигрывает "эмоцио", а долгосрочно — "рацио", — рассуждает эксперт.
Финансист считает, что в ближайшее время наибольшее влияние на динамику российских активов продолжит оказывать развитие геополитической ситуации. Долгосрочно динамика любого финансового актива зависит от двух факторов: будущих денежных потоков и требуемой участниками рынка ставки дисконтирования.
Итак, по мнению Исакова, сегодня стоит обратить внимание на акции следующих компаний и финансовых организаций:
"Газпром" — "можно ожидать, что на горизонте года акции продолжат пользоваться популярностью среди инвесторов, поскольку высокие цены на газ в Европе сохраняются, а в части европейских контрактов стоимость поставок подразумевает временной лаг в шесть-девять месяцев", объясняет эксперт. Ключевой фактор — дальнейшая динамика цен на газ. По оценкам Исакова, предполагаемая дивидендная доходность по итогам 2021 года (здесь и далее) — 15%.
Сбербанк — фундаментально сильная бумага, убежден финансист. Банк демонстрирует хорошие показатели роста в основном направлении бизнеса при стабильном кредитном качестве портфеля. В то же время его оценка в ближайшие месяцы будет во многом зависеть от геополитики и реализации санкционного риска. Дивидендная доходность акций обыкновенных — 10,2%, привилегированных — 10,5%.
ВТБ — инвестиционная привлекательность банка повысилась после 2020 года, в то же время чистая прибыль будущих лет остается сравнительно слабо предсказуемым показателем. Санкционные риски — ключевой фактор на ближайшие месяцы. Дивидендная доходность — 15%.
"Яндекс" — значимым фактором для динамики котировок будут решения по интенсивности инвестиций в электронную коммерцию и их эффективность, поскольку именно они оказывали давление на маржинальность в 2021 году. "В остальном Яндекс остается одной из наиболее быстро растущих и инновационных компаний на российском рынке", — заключает Виталий Исаков.
https://1prime.ru/exclusive/20220223/836137487.html