МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Не секрет, что основной валютой мировой торговли является доллар, и отношение рубля к доллару характеризует отношение российской экономики к мировой торговле. При росте курса доллара к рублю, рубль синхронно ослабевает и к валютам практически всех других стран, пояснил агентству "Прайм" исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "УНИВЕР Капитал" Артем Тузов. И это правило действует всегда, если только в других странах не возникает "особенных ситуаций". Эксперт объяснила, сколько нам жить с долларом дороже 100 рублей

Связка "рубль-евро" так не работает: за прошлый год российская валюта укрепилась к европейской на целых пять рублей. Но самым интересным, по мнению эксперта, оказалось укрепление рубля по отношению к турецкой лире.

"Если в начале 2021 года за одну турецкую лиру давали 10 рублей, к концу года прошлого года турецкая валюта стоила уже 5,65 рублей", — отметил Тузов.

По его словам, это связано с состоянием экономики Турции и с тем фактом, что на ослабление лиры играют два внутренних фактора – низкие резервы и мягкая монетарная политика властей на фоне роста инфляции.

Но если рубль и подрос в отношении курсов валют развивающихся стран, то в отношении большинства валют развитых стран можно наблюдать прямо противоположную тенденцию. Исключение уже было названо – евро.

"Несколько более синхронно рубль движется с так называемыми "сырьевыми" валютами – канадским и австралийским долларами, южно-африканским рэндом", — подчеркнул Тузов.

Движения курса рубля, которые связаны с колебаниями сырьевых цен, по его словам, повторяют и валюты стран, чьи экономики ориентированы на экспорт сырья. "Но для рубля в последние годы этот фактор имеет всё меньше значения, поскольку колебания цен на нефть корректируются в его курсе объемами скупки валюты в резервы в рамках бюджетного правила", — помнил эксперт.