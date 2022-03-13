МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Российская валюта продолжает обновлять новые минимумы к американской и европейской денежным единицам, несмотря на введенные ЦБ и кабмином меры по ее поддержке — ограничения на продажу валютной выручки резидентов и повышение ключевой ставки до 20%. Что еще могут сделать власти для выравнивания курса рубля, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. Выстрел в голову: что будет с теми, кто тронет золотой запас России

По его словам, на этот вопрос еще в 2015-м году дал ответ экономист Михаил Юрьев, в своей статье "Как выйти из кризиса".

"Требуется введение мягкого валютного регулирования. В том числе, запрет на депозиты и кредитование в иностранных валютах", — напомнил он.

Он также высказал мнение о необходимости запрета на спекуляции с валютой и 100-процентную продажу валюты при ввозе из-за границы. "Приобретение валюты следует разрешить только под расчеты по сделкам и договорам", — полагает эксперт.

Конечно, такие решения вряд ли будут позитивно восприняты населением, особенно теми, кто еще помнит статью советского УК об ответственности за валютные спекуляции. В настоящее время регулятор не объявляет о подобных новациях, ограничиваясь вышеперечисленными мерами. Однако идеи, высказанные Юрьевым 7 лет назад, сейчас еще более актуальны, резюмирует Тузов.