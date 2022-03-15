МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Западные СМИ сообщают, что российские компании из-за санкций испытывают трудности с реализацией нефти, отгружаемой в балтийских портах. Банк Standard Chartered ожидает дефицит предложения нефти на мировом рынке в объеме 2 млн барр./сут. до конца года. Администрация Байдена надеется на рост добычи в США и странах ОПЕК, имеющих свободные мощности. Ни угля, ни газа. Германия загоняет себя в угол, желая навредить Путину

ТРУДНОСТИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ НЕФТИ

Российские компании начали испытывать трудности со сбытом нефти, отгружаемой в балтийских портах. Агентство Bloomberg сообщило, что "Зарубежнефть" не смогла успешно провести тендер на поставку во втором квартале шести партий нефти объемом 100 тысяч тонн каждая.

Ранее сообщалось, что "Сургутнефтегаз" также испытывает проблемы с реализацией своей нефти. В начале марта компания не смогла продать на тендере восемь 100-тысячных партий с отгрузкой в Усть-Луге или Приморске.

Из портов на Северо-Западе России отгружается также большое количество дизельного топлива — около 25 млн т/г. До сих пор сведений о сбоях в поставках дизельного топлива не поступало. Мощнейший шок: кто не переживет "свободу" от российской нефти

В западном направлении бесперебойно экспортируется нефть по трубопроводу "Дружба" мощностью 40 млн т, а также из порта Новороссийск — основного нефтяного терминала на юге страны.

У российских компаний возникли такие же проблемы с реализацией нефти, которые были у Ирана, когда администрация Трампа ужесточила санкции против этой страны. При осуществлении морских перевозок нефти у Тегеран испытывал серьезные трудности с фрахтом танкеров, страхованием грузов и осуществлением платежей за поставленную нефть через западные банки. Тем не менее иранцы сумели преодолеть санкции.

Нынешний президент США Джо Байден объявил о запрете покупать российские энергоносители, за исключением ядерного топлива. Сейчас американские регуляторы дают пояснения о порядке применения антироссийских санкций. США в отличие от Европы не спешат применять санкции в полном объеме. ЕС принял решение об отключении семи российских банков от платежной системы SWIFT, но США не намерены прибегать к подобным мерам до 24 июня.

Отказ покупать российскую нефть и нефтепродукты носит символический характер. Поставки этих энергоносителей из России составляют около 500 тыс. барр./сут., а спрос на все виды нефтепродуктов оценивается примерно в 22 млн барр./сут. США остаются нетто-импортером нефти и нефтепродуктов, импорт превышает экспорт, но недостающие объемы закупаются в основном из соседних стран — Канады и Мексики.

STANDARD CHARTED ЖДЕТ ДЕФИЦИТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Эксперты банка Standard Chartered полагают, что трудности с реализацией нефти приведут к значительному дефициту предложения, которое до конца года может достигнуть 2 млн барр./сут. При этом подразумевается, что ОПЕК+ продолжит увеличивать добычу согласно утвержденному плану до сентября, американские санкции против Ирана отменены не будут, а добыча США увеличится на 1,5 млн барр./сут. в годовом исчислении. Коллапс или новый ренессанс. Что сулит ЕС зависимость от газа из России

В Standard Chartered уверены, что только увеличение добычи странами ОПЕК может предотвратить образование дефицита на мировом рынке нефти. Иран после отмены санкций мог бы увеличить добычу и предложение нефти на 1,2 млн барр./сут. Но этого объема недостаточно. Недостающие объем могут предложить рынку только страны ОПЕК, обладающие свободными добывающими мощностями — Саудовская Аравия и ОАЭ.

По сообщениям западных СМИ, правители этих двух стран отказались обсуждать по телефону вопрос повышения добычи c американских президентом Джо Байденом. Когда во главе Штатов стоял Дональд Трамп, он обычно звонил саудовскому королю и давал ему указания повысить добычу, когда это было в интересах Вашингтона.

ИЩУТ НЕФТЬ ЗА РУБЕЖОМ И В США

Несмотря на сообщения СМИ об отказе Саудовской Аравии и ОАЭ повысить добычу, на прошлой неделе в интервью телеканалу CNN посол ОАЭ в США Юсеф Аль Отайба сказал, что его страна желает увеличить этот показатель.

"ОАЭ сломались. Они были сопротивлялись до последнего. После сказанного, можно ожидать, что саудовцы за ними последуют", — сообщил CNN Роберт Йогер, вице-президент в Mizuho Securities.

Кроме того, в администрации Байдена надеются, что добыча может быть увеличена внутри США. Глава энергетического департамента США Дженнифер Грэнхольм призвала американские компании нарастить добычу нефти и газа, чтобы обеспечить мировой спрос и компенсировать сокращение предложения со стороны России.

"Мы в полной боевой готовности. Департамент энергетики и администрация Байдена готова работать с вами… Нам нужно повысить добычу нефти и газа, чтобы удовлетворить спрос", — заявила Грэнхольм во время проведения конференции CERAWeek, организованной компанией S&P Global energy.

В конце прошлого года администрация Байдена использовала нефть из стратегического резерва США, чтобы сдержать рост цен на бензин в стране, но не добилась желаемого результата.