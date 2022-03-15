МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Представители Еврокомиссии и влиятельных евроатлантических структур, лоббирующие снижение зависимости Европы от российских энергоресурсов, добились позитивного отклика властей отдельных стран сообщества. "Прайм" задался вопросом, могут ли заявления важных официальных лиц, сделанные в последние дни, означать появление у Европы реальных возможностей отказа от природного газа из России в ближайшей перспективе. Санкции против России впервые ударили по Америке

СТО ЛЕТ В ОБЕД

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов заявил в ходе дискуссионной панели в рамках Дипломатического форума в турецкой Анталье, что его страна накопила достаточные запасы природного газа для поставок в Европу "в ближайшие 100 лет".

Ранее представители правящих кругов ЕС, рассуждая о перспективах снижения зависимости от импорта углеводородов из России, высказывали идею, что частично компенсировать вероятное сокращение поставок российского газа можно было бы за счет увеличения объемов транспортировки по альтернативным трубопроводам, проложенным в Европу из Норвегии, Алжира и Азербайджана. Эта позиция находит понимание, в том числе, у властей Италии, куда импортируются как российские, так и азербайджанские объемы. Глава МИД этой европейской страны Луиджи Ди Майо заявил вчера в ходе совместной конференции, организованной его ведомством и итальянским центробанком, что недавно по внешнеполитической линии двух стран была озвучена мысль о необходимости скорейшего увеличения поставок из Азербайджана, составляющих в настоящее время 8 млрд кубометров, до 10 млрд кубометров.

В связи с этим заявлением, выступление главы минэнерго Азербайджана можно считать своего рода ответом на призыв итальянской стороны. Мощнейший шок: кто не переживет "свободу" от российской нефти

"Азербайджан сегодня производит и экспортирует газ и наращивает свои экспортные возможности, — отметил Пярвиз Шахбазов на вышеупомянутом форуме в Турции. — Мы имеем запасы, которые при определенных условиях, при инвестициях также могут быть использованы в ближайшие 100 лет. У нас есть запасы для поставок в Европу". При этом он добавил, что азербайджанская сторона готова увеличить поставки в Европу, но для этого "необходимо планирование".

Таким образом, официальный представитель Баку дал отчетливо понять европейским партнерам, что резкое увеличение экспорта природного газа в ближайшее время невозможно, и фактически призвал их профинансировать развитие трубопроводных поставок "голубого топлива" из Азербайджана в страны ЕС.

ПЛАТИТЬ ЦЕНУ ВОЙНЫ

Несколько иначе высказался министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Поддержав на словах единство ЕС в вопросе санкций против России, он вывел за скобки вопрос энергоснабжения.

Он отметил, что участие его страны в антироссийских мерах не коснулось не только импорта природного газа, нефти и угля в Европу, но и строительства атомной электростанции "Пакш". Кроме того, сделано "небольшое исключение" для ядерных технологий, ввиду чего доступ к российским ядерным технологиям остается открытым, уточнил он.

При этом Сийярто признался, что Будапешту пришлось отстаивать свою позицию.

"Мы не позволили, чтобы венгерский народ платил цену войны", — заявил он в своем видеообращении в Facebook.

При этом Россия, по словам посла во Франции Алексея Мешкова, полностью выполняет свои обязательства по поставкам нефти и газа в Европу, несмотря на введенные санкции. И газотранспортная система (ГТС) Украины, по которой российский природный газ экспортируется в ЕС, заполнена максимально, напомнил он. А учитывая позицию Венгрии, одного из ключевых европейских партнеров "Газпрома", высказанную главой МИД этой страны, трудно усомниться в том, что это означает четкое следование российского холдинга обязательствам перед партнерами.

ЛИНИЯ РАСКОЛА

ЕС опубликовал план по снижению зависимости от поставок энергоносителей из России до 2030 года, напоминает ведущий аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. "Теоретически Европа может начать пересматривать планы закупок в России на ближайшие месяцы, выбирая в качестве альтернативы саудовскую нефть или сорта из ОАЭ, — рассуждает эксперт. — Но быстро договориться о наращивании поставок из этих стран вряд ли удастся. Поэтому многие европейские покупатели пока предпочитают подождать, чем закончится ситуация с Украиной". Ни угля, ни газа. Германия загоняет себя в угол, желая навредить Путину

Что касается природного газа, то Россия в настоящее время поставляет около 40% общего объема, который импортируют страны ЕС, отмечает Потавин. "Намерение Европы постепенно отказаться от российской нефти и газа будет поддерживать цены на энергоносители на высоком уровне", — прогнозирует он. Это, в свою очередь, негативно повлияет на экономику, разгоняя инфляцию, считает специалист. "На своем последнем заседании ЕЦБ серьезно повысил оценку инфляции в еврозоне на текущий год — до 5,1% против декабрьской оценки в 3,2%", — указывает эксперт.

Руководитель отдела экономического и отраслевого анализа "Промсвязьбанка" Евгений Локтюхов соглашается, что из-за инфляционных процессов на фоне высоких цен на энергоносители возможно замедление экономики в регионе. "Пока рано говорить о переходе к стагфляции, но риски ее наступления в конце этого или в следующем году постепенно повышаются, и реализация такого негативного сценария будет зависеть от конкретных шагов ЕС", — добавил Локтюхов.

В связи с этими опасениями, которые уже приняли вполне очевидные очертания, маловероятно, что те страны ЕС, которые в настоящее время настаивают на продолжении сотрудничества с Россией в области энергетики в прежних масштабах, пересмотрят свою позицию в обозримом будущем.

С этим согласен директор департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников. По его словам, Европа не сможет в ближайшее десятилетие отказаться от российских энергоносителей. Это чревато потерей экономической устойчивости, прежде всего, для небогатых стран. А это означает, что раскол внутри Европы усугубится — теперь он будет проходить не только по экономической линии, но и по признаку отношения к дешевому трубопроводному газу из России.