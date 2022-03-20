МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Острой необходимости в дополнительных инструментах поддержки рубля на сегодняшний день нет — уже принятых Банком России мер вполне достаточно. Теперь важно, удастся ли правительству сформулировать и реализовать план по перестройке экономики, объясняют опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Ведь в долгосрочной перспективе рубль будет поддерживаться не ключевой ставкой ЦБ и не валютными ограничениями, а ростом ВВП. Выкрутились. США попали в "дефолтную ловушку" из-за России

ОТЧАЯННЫЕ ШАГИ

Самый простой и распространенный в практике ЦБ инструмент по поддержке рубля — это повышение ключевой ставки. Другое дело, что резкие скачки ставки "не поддерживают курс, а напротив, сильно смущают инвесторов", которые на таких новостях начинают резко распродавать местную валюту, рассуждает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Кроме этого, многое зависит непосредственно от государства.

"Если ставку повышают США, то это моментально вызывает большой спрос на доллар. Если это делает страна с развивающейся экономикой, то спрос этот, как правило, выражается чисто во временной волатильности и небольшом дальнейшем движении валюты", — рассуждает он.

Сейчас "ситуация — экстраординарная", поэтому шаги по сохранению валютной ликвидности на балансе государства, особенно после заморозки ЗВР, предприняты фактически отчаянные, отмечает финансист.

За комиссию в 30% при покупке валюты на бирже на ЦБ обрушился такой шквал критики, что на следующий день комиссия была снижена до 12%, что также вызывает массу недовольства среди трейдеров и инвесторов. Таким образом, сейчас в России фактически два курса — биржевой, без комиссии, и курс "от регулятора".

Запреты на ввоз и вывоз долларов и евро были логичным продолжением санкционной войны, запустившейся заново из-за ситуации на Украине. После запрета США и ЕС на импорт в Россию долларов и евро соответственно регулятор ввел ряд ограничений, среди которых временный запрет на получение наличными более 10 тысяч долларов или средств в этом эквиваленте в евро с валютных счетов и вкладов, а также запрет на продажу валюты в банках. В чем хранить деньги, когда рубль под санкциями, а доллара больше нет

"Де-факто сейчас никакой поддержки рублю подавляющее большинство мер, предпринятых ЦБ, не оказывают. Российская валюта полностью завязана на геополитике, а инфляцией занимается правительство — ключевая ставка, по большому счету, не оказывает на нее никакого влияния", — признает Переславский.

НАДЕЖДА НА ВВП

В целом, текущих мер для поддержки рубля вполне достаточно, считает в свою очередь ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков. Остаётся много неясностей в отношении поступлений выручки от экспорта, но постепенно по этому направлению складывается определённость.

Частично остановлен экспорт нефти и нефтепродуктов в Европу, но в ближайшем будущем эти потоки будут перенаправлены на другие рынки. "Отказаться полностью от поставок газа, нефти и продовольственных товаров Европа сможет лишь в "страшном сне". Поэтому до 80% поставок в Европу сохранится, а это значит, что выручка будет поступать на регулярной основе", — уверен аналитик.

Ажиотажные панические сделки с валютой уже завершились, отмечает исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. Курс доллара к рублю приступил к осторожному снижению. Озвучен размер заблокированных золотовалютных резервов и можно уже строить новые модели, насколько рубль обеспечен к иностранным валютам.

Он согласен с тем, что принятых ранее мер по поддержке рубля в целом достаточно. Но если появятся новые санкции, возникнет необходимость и новых мер поддержки.

"Теперь — дело за правительством. Сможет ли оно сформулировать и внедрить план по перестройке экономики с учетом ухода иностранных производителей с рынка. Долгосрочно рубль будет поддерживаться не ключевой ставкой ЦБ и не ограничениями по валютным транзакциям, а ростом ВВП", — убежден финансист. Правительство подготовило план реагирования на санкции

"Дальнейшие существенные ограничения, направленные на стабилизацию или укрепление рубля, не столь необходимы, поскольку не являются ключевым элементом в восстановлении экономики после разрыва глобальных цепочек", — признает и.о заведующего кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

В настоящее время, по его словам, необходимо поддержать российских производителей и, в частности, экспортеров, а также коммерческие банки в переходе на мультивалютные расчеты. Наилучшей поддержкой курса рубля в долгосрочном периоде станет "восстанавливающаяся открытая экономика".

УКРЕПИТЬ СТАТУС РУБЛЯ

Дополнительные меры по стабилизации и даже улучшению статуса рубля находятся в плоскости развития доступности драгоценных металлов для населения и создания финансовых продуктов на основе твёрдых активов, предполагает Андрей Кочетков.

"Фактически правительство и Банк России могут разработать подобие золотого рубля для обеспечения импортных операций", — говорит он.

Также постепенно могут появиться "серые" каналы получения наличной валюты, чтобы удовлетворить сохраняющийся спрос со стороны импортёров и населения, но подобная мера, по мнению аналитика, вряд ли потребуется на среднесрочном горизонте.

Также можно увеличить предложение таких валют, как юань, или доллары Гонконга и Сингапура, которые обладают достаточно высокой ликвидностью и доступны для России без ограничений.

"В остальном, для рубля важно то, чтобы текущая геополитическая ситуация начала постепенно улучшаться", — заключает Кочетков.