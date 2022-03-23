МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. "Порча" доллара ускорилась, а вместе с ней назревают перемены в международной финансовой системе. Валютные резервы уже не могут строится лишь на доверии, а должны быть привязаны к реальной ценности. Будет ли этой ценностью золото, условная энергетическая единица, или иной ресурс — покажет время, но консенсус Бреттон-Вудской конференции теряет свою актуальность. Так сказал в своем комментарии агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков. Китайский эксперт сравнил доллар с черной дырой

Он отметил, что в современной истории неоднократно происходила смена доминирующей валюты. Аналитик пояснил, что пока существовал золотой стандарт, расчёты были вполне унифицированными и все валюты находились в относительном равенстве. Появление банковских билетов с условным золотым покрытием уже является явлением финансового доверия. Отрыв от универсального инструмента стоимости — это уже финансовая вера в устойчивость и доступность валюты в качестве инструмента накопления и проведения денежных расчётов, сказал он.

Что же касается доллара, то он стал глобальной валютой после Второй мировой войны, но оторвался от универсального мерила стоимости в начале 70-х годов. Затем в 1974 году доллар стал основной валютой платежей за нефть. Кочетков подчеркнул, что современная глобальная финансовая система стоит на том, что есть резервные валюты, которые входят в корзину Международного Валютного Фонда. Эти валюты используются государствами для создания валютных резервов, которые, по своей природе, являются неприкасаемыми.

"То есть это факт доверия международной финансовой системе, так как сами средства находятся не в виде банкнот, а размещены на счетах в иностранных центральных банках, или в виде государственных обязательств в иностранных депозитариях. Соответственно, любые попытки заморозить эти средства, или вовсе использовать их без согласия владельца являются актом нарушения доверия в рамках сложившейся глобальной финансовой системы", — сказал аналитик. "Подложили свинью": кого добьет нефть по 500 долларов за баррель

До последнего времени сохранялась некая иллюзия, что существующие резервные валюты можно рассматривать в качестве независимых финансовых инструментов. На деле же история показала, что евро, британский фунт, канадский доллар, иена, или швейцарский франк, по сути, являются производными от доллара США, сказал Кочетков. "При определённых обстоятельствах доступ к этим валютам может быть заблокирован, а их использование третьей стороной для торговли, или иной экономической деятельности, затруднено. Соответственно, их можно назвать условно "резервными", — добавил он.

Текущие тенденции в мировых финансах говорят о том, что резко ускорились переговоры на межгосударственном уровне по переходу на расчёты в национальных валютах с ориентировкой на китайский юань. Это не говорит о том, что юань стал пользоваться таким же доверием, как и доллар США, но он является альтернативой в сложившихся условиях, как валюта потенциально крупнейшей экономики мира, которая может быть использована в торговле, если каналы расчётов в долларах США заблокированы.

ОАЭ и Саудовская Аравия активизировали переговоры по переходу на оплату юанями нефтяных поставок в Китай. Индия обсуждает с РФ вопросы использования национальных валют во взаиморасчётах с референтной ролью юаня. Индонезия также решила исключить доллар США из торговли с Китаем. По мнению аналитика, для доллара и финансовой системы США это означает, что спрос на американские казначейские обязательства со стороны иностранных центральных банков может существенно снизиться, что создаст проблемы финансирования бюджетного дефицита. Естественно, ФРС может запустить очередную программу количественного стимулирования, но данный шаг скорее продолжит подрывать доверие к доллару, как к устойчивой валюте накопления. Америка недоглядела: за нефть теперь будут платить по-другому

По мнению Кочеткова, сегодня смело можно говорить о том, что полноценными инструментами создания международных резервов остались доллар, юань и золото. "Фиатные валюты, или бумажные, обладают главным недостатком в виде политической нагрузки. В долларе США этот недостаток проявился особенно сильно. Соответственно, мы не можем говорить, что данная денежная единица может служить универсальным и независимым платёжным средством. Поэтому балансировка резервов других государств потребует снижения зависимости от финансовой системы США в пользу ликвидной валюты КНР и менее ликвидного золота", — уверен аналитик. Падение спроса на американский долг приведёт к росту ставок, торможению экономики, запуску печатного станка и нового витка размытия ценности американской валюты вместе с высокой инфляцией, а то и стагфляцией, подытожил аналитик.