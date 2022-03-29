МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Укрепление рубля до уровней, наблюдавшихся перед обострением геополитического кризиса, вполне возможно. Но для этого потребуется улучшение той самой геополитической ситуации с переводом экспорта на рубли и частичным или полным отказом от накоплений резервов в долларах и евро в пользу инвестирования в развитие экономики. Об этом рассказал "Прайму" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков. Пан или пропал. Россия и Запад вошли в "большое газовое пике"

Он отметил, что сальдо торгового баланса России за последние два десятилетия редко становилось отрицательным. В теории это должно было укреплять рубль, но в нашей стране сделали выбор в пользу формирования антикризисных резервов. Поскольку евро и доллар являются резервными валютами, то основной акцент был сделан на их покупке и приобретении соответствующих долговых инструментов, сравнимых по своей ликвидности. Все излишки доходов немедленно конвертировались в валюту, что препятствовало укреплению рубля. Более того, напомнил аналитик, формирование валютных резервов рассматривалось многими в качестве инструмента постоянного давления на рубль в рамках парадигмы обеспечения преимуществ для экспортеров через ослабление национальной валюты.

Как оказалось, валютные резервы не являются абсолютно безопасными, продолжает Кочетков. Поэтому перевод экспорта на расчеты в рублях приобрел новый смысл. Более того, перспективы внедрения цифровых валют центральных банков делают этот перевод жизненно необходимым для обеспечения безопасности страны.

Аналитик объяснил, что, по своей сути, цифровые валюты центральных банков (CBDC) — это централизованная база данных цифровых купюр. То есть иностранное государство получает полный и тотальный контроль над всеми денежными средствами как правительств и компаний, так и обычных граждан.

"Соответственно, перевод внешней торговли в национальную валюту становится делом обеспечения национальной безопасности, — считает Кочетков. — При наличии положительного торгового баланса это будет означать более высокий спрос на рубли, чем на валюты иных экономических систем". И такая ситуация будет способствовать укреплению рубля или его относительной стабильности, делает вывод эксперт.

Аналитик подчеркнул, что любой кризис когда-либо завершается. Завершится и текущая геополитическая напряженность. "Вам не понравится". Россия возвращает замороженные резервы

"Сегодня геополитическая премия в курсе рубля достигает 40-50%. То есть без внешнего давления рубль мог бы торговаться на уровне 55-65 за доллар. Соответственно, наличие положительного торгового баланса вкупе с относительно спокойной внешнеполитической ситуацией уменьшит давление на рубль", — заверил Кочетков.

В заключение аналитик напомнил, что по своим фундаментальным параметрам российская валюта относится к немногочисленной группе самых обеспеченных валют в мире. Российский бюджет регулярно становится профицитным, сальдо торгового баланса также регулярно оказывается положительным. До заморозки резервы РФ на треть превышали сумму всех обязательств страны. Сам же государственный долг страны в сравнении с резервами можно считать ничтожным, полагает эксперт. Объем обязательств в валюте не превышает 40 миллиардов долларов. Показатель для любой европейской страны (не говоря о всей еврозоне) значительно выше.

Именно поэтому перевод экспорта на рубли с будущим улучшением внешнеполитической ситуации вполне способен вернуть курс к значениям около 70 за доллар, подчеркнул Кочетков.

Если же продолжится рост цен на сырье с одновременной потенциальной девальвацией "закредитованных" валют, то роль денег с привязкой к ресурсам будет лишь возрастать. Тогда рубль может стать еще более крепким и востребованным в мире. Однако совпадение всех положительных факторов — редкое явление. "Пока можно рассчитывать на то, что рубль сможет стабилизироваться за счет положительного торгового баланса в районе 80-90 за доллар", — подытожил аналитик.