МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Во вторник рубль отыграл значительную часть падения с момента начала спецоперации РФ на Украине — к концу торгов биржевой курс укрепился на 5,6% к доллару и почти на 2,5% к евро. Это обусловлено позитивом в переговорном процессе, падением импорта и решением России продавать часть энергоресурсов за рубли, объяснил агентству "Прайм" руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "УНИВЕР Капитал" Андрей Верников. Бумеранг. Европа напоролась на свои же санкции

"Позиции рубля укрепляют позитивные подвижки в переговорах между Россией и Украиной. Кроме того, влияет падение импорта и решение России продавать свои энергетические ресурсы враждебным государствам за рубли", — отметил он.

Во вторник доллар торговался ниже 84 рублей впервые с 25 февраля, евро — ниже 93 рублей, что также является минимумом с конца февраля. Однако замерить реальную силу рубля сейчас невозможно, полагает Верников.

"На пути покупателей доллара воздвигнуты многочисленные препятствия, включая повышенную комиссию 12% для физических лиц, которая была введена 4 марта. Если бы покупатели валюты не были бы искусственно отсечены от нее, то доллар бы сейчас стоил бы в районе 100 рублей, потому что геополитические риски уменьшились пока незначительно", — пояснил он.