МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Ведущая роль доллара сохраняется, как в международном внешнеторговом обороте, так и в резервах Центробанков. Говорить о глобальном падении спроса на доллар пока не приходится. Но определенное ослабление позиций возможно. Об этом рассказал "Прайму" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

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Он отметил, что на фоне перманентного геополитического давления, тон которого задают США, ряд крупных стран стараются снизить риски, переводя расчеты в свои нацвалюты.

"Китай, Россия, Индия, ближневосточные страны-экспортеры сырья сближаются, отдавая предпочтение юаню, рупии, рублю, — подчеркнул Зельцер. — Как раз решение властей России перевести расчеты со странами-санкционерами за энергоносители в рублевую зону и показывает потерю доверия к доллару".

Дедлайн, напомнил эксперт, установлен на 31 марта, и по мере перехода стран западной коалиции на рубли значимость привычных резервных валют снизится, а рубль продолжит восстанавливать потери.

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