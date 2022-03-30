МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Ведущая роль доллара сохраняется, как в международном внешнеторговом обороте, так и в резервах Центробанков. Говорить о глобальном падении спроса на доллар пока не приходится. Но определенное ослабление позиций возможно. Об этом рассказал "Прайму" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Бумеранг. Европа напоролась на свои же санкции

Он отметил, что на фоне перманентного геополитического давления, тон которого задают США, ряд крупных стран стараются снизить риски, переводя расчеты в свои нацвалюты.

"Китай, Россия, Индия, ближневосточные страны-экспортеры сырья сближаются, отдавая предпочтение юаню, рупии, рублю, — подчеркнул Зельцер. — Как раз решение властей России перевести расчеты со странами-санкционерами за энергоносители в рублевую зону и показывает потерю доверия к доллару".

Дедлайн, напомнил эксперт, установлен на 31 марта, и по мере перехода стран западной коалиции на рубли значимость привычных резервных валют снизится, а рубль продолжит восстанавливать потери.

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