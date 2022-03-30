МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Требование к европейцам платить за газ рублями поставило многих из них в тупик. Правительства стран ЕС дают понять, что могут не согласиться на такой ход, хотя решать все же будут коммерческие структуры, закупающие газ, и они теоретически могут быть вынуждены принять рублевую форму оплаты. Такое мнение высказал в беседе с агентством "Прайм" инвестиционный стратег УК "Ари Капитал" Сергей Суверов. Бумеранг. Европа напоролась на свои же санкции

"Если же поставки газа в Европу все же остановятся, это будет иметь катастрофические последствия для энергетики Европы, а "Газпрому" может стоит примерно половины прибыли и сокращение инвестиций. Естественно, серьезно упадут и поступления в российский бюджет, так как "Газпром" — один из главных налогоплательщиков страны", — сказал эксперт.

Что касается Европы, продолжил Суверов, то быстро заместить российский газ и поставками СПГ из США или Катара проблематично. Дело в том, что свободные мощности по газу американцев ограничены, а поставки Катара в основном законтрактованы.

"Поэтому Европу ждёт резкий рост цен на газ, возможно выше 5000 долларов за тысячу кубов плюс вынужденное рационирование энергопотребления ближайшей зимой. Возможности замены газа углём и альтернативной энергетикой также ограничены, все что можно в этом направлении уже сделано", заключил он.

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