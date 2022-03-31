МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. О полном отказе от доллара в международных расчетах на данный момент не может быть и речи. Ни одна страна в мире не может позволить себе полной изоляции, даже Северная Корея. Однако некоторые страны могут использовать в большей степени локальные валюты. Об этом рассказал "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов. Экономист предупредил, чем опасен взрывной спрос на юань

Все чаще обсуждается вопрос о переходе к расчетам в нацвалютах по части внешнеторговых операций. Например, о переходе на расчеты в нацвалютах договорились страны ЕАЭС. Подобные переговоры Россия ведет с партнерами в Азии и Африке. Также сейчас активно циркулируют слухи, что Саудовская Аравия и Китай ведут переговоры о частичной оплате саудовской нефти юанями.

Но Китай в целом не особо охотно идет на увеличение роли юаня как мировой валюты, поскольку это означает, что большие объемы накоплений иностранных резидентов в юанях предстоит тратить, то есть инвестировать. А это может снизить долю китайских владельцев крупными компаниями и откроет двери иностранным инвесторам во внутренний бизнес Китая, полагает Маслов.

"Помимо этого, растет доля расчетов в евро и фунтах, но доминирующей валютой все еще остается доллар США. Так, около 88% операций на рынке валют происходят с использованием доллара, что подтверждает статус доллара как главной мировой транзакционной валюты", — указал аналитик.

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