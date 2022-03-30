МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Западные лидеры в унисон твердят о категорическом отказе Европы, Великобритании и Японии оплачивать поставляемый из России природный газ рублями, отдавая себе отчет, что иначе они фактически будут обходить собственные санкции. Однако российское руководство настаивает на внедрении такой практики и дает понять, что в решении этого вопроса пойдет до конца. Бумеранг. Европа напоролась на свои же санкции

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

Евросоюз участвовал в обсуждении группой стран "Большой семерки" (G7) вопроса о возможности оплачивать поставляемый из России природный газ российскими рублями в ходе совещания 28 марта министров стран G7. Об этом сообщил официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер в ходе брифинга, трансляция которого доступна на сайте ЕС.

Он отметил, что общеевропейская позиция полностью совпадает с позицией стран G7, министры которых отвергли требование России оплачивать поставки энергоносителя в рублях и заявили, что в действующих контрактах прописана необходимость принимать оплату именно в евро или долларах.

Правящие политические круги Запада и Японии официально призвали компании-потребители в своих странах не выполнять требования российского президента. И представители многих европейских компаний, покупающих российский газ, заявили, что не намерены оплачивать его рублями, сославшись на условия действующих контрактов. В их числе — австрийская OMV, один из основных партнеров "Газпрома" в Европе.

А министр экономики Германии Роберт Хабек с приближением 31 марта, когда, как ожидают в ЕС, Россия может прекратить поставки энергоносителя, объявил режим раннего предупреждения чрезвычайных ситуаций (ЧС).

"Это первый уровень из трех возможных, — заявил министр, чье выступление транслировалось на сайте ведомства. — Речь идет о мониторинге ситуации".

По словам Хабека, в министерстве будет создан кризисный штаб.

Министр финансов Австрии Магнус Бруннер заверил, что у его страны также есть план на случай прекращения поставок российского газа. Страна также активизирует режим раннего предупреждения ЧС.

В Польше в очередной раз озвучили намерение как можно скорее отказаться от всех российских энергоносителей и призвали обложить их налогом. Впрочем, русофобия в этой стране является практически официальной идеологией: ее премьер Матеуш Моравецкий признал, что она стала мейнстримом.

ТОРОПИТЬСЯ НЕ СТОИТ

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разъяснил, что новые правила оплаты газа не вступят в силу в один день.

"Это же не то, что вот все, что завтра будет поставлено, завтра к вечеру должно быть оплачено. Нет, там более растянутый по времени процесс", — уточнил он.

Вышеупомянутый министр экономики Германии Хабек заявил, что подземные хранилища газа (ПХГ) в стране заполнены примерно на 25%, и заверил, что помимо энергоносителя, транспортируемого из России, потребности ФРГ обеспечиваются за счет объемов, прокачиваемых из Бельгии, Франции и Нидерландов, где регазифицируется сжиженный природный газ (СПГ), поступающий на терминалы этих стран.

"Безопасность снабжения обеспечена, — заверил он. — Все договоренности выполняются, на данный момент в Германию поступают газ и нефть". Ему вторил глава минфина Австрии: "Мы уже согласовали стратегическое пополнение запасов". Последнее слово. На каких условиях Москва продаст газ за евро

Российские эксперты неоднократно указывали, что нет никаких сугубо технических препятствий для приобретения западными партнерами природного газа из России за рубли. А подписание новых контрактов странами ЕС станет наглядным свидетельством, что их экономики не могут существовать без российских поставок.

Впрочем, решительное отрицание политической элитой Запада самой возможности осуществлять платежи в рублях не отменяет того факта, что окончательное решение будут принимать коммерческие структуры, закупающие природный газ. И если принимать его они будут на основании трезвого делового расчета, то именно такой подход существенно снизит риски "срыва" экономик европейских стран в крутое "пике".

ПОСЛЕДСТВИЯ БУДУТ СЕРЬЕЗНЕЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

А угроза такого "пике" крайне велика. Так, Ассоциация торгово-промышленных палат Германии (DIHK) предупредила о "чрезвычайных экономических последствиях" в случае остановки поставок российского природного газа для многих компаний. Об этом заявил президент DIHK Питер Адриан, добавив, что будут затронуты "все цепочки создания стоимости", а цены на электроэнергию резко вырастут вслед за стоимостью газа. В результате возникнет негативное влияние на компании, которые даже не используют этот энергоноситель, поэтому "экономические последствия будут более серьезными, чем это часто предполагается".

Опасения в связи с вероятной приостановкой импорта нефти и газа из России опасается и Немецкая ассоциация химической промышленности (VCI), в которой указали, что ожидают массивного негативного влияния не только на химико-фармацевтическую промышленность не позднее осени, но и на всю производственную сеть Германии, не исключена тяжелая рецессия с массовой потерей рабочих мест.

Однако в случае, если компании-потребители действительно станут следовать в фарватере, обозначенном политиками Запада, это будет неизбежно означать путь конфронтации, чреватой катастрофическими последствиями для энергетики Европы. С другой стороны, "Газпрому" такой сценарий может стоит примерно половины прибыли, указывают специалисты. А это означает неизбежное сокращение поступлений в российский бюджет. Без каких российских товаров, кроме газа, будет плохо Европе

При этом отраслевые эксперты по-прежнему категоричны: оперативно заместить природный газ из России на европейском рынке на объемы из альтернативных источников, будь то СПГ из США, Катара, Австралии или дополнительные трубопроводные партии из Северной Африки, Норвегии, Азербайджана, не выйдет. И эта ситуация в ближайшие годы не изменится. Возможности для замены газа в Европе, даже частичной, нефтью, углем и альтернативными энергоносителями крайне ограниченные.

Все это неизбежно будет способствовать дальнейшему существенному удорожанию природного газа на европейском рынке. До каких пределов — зависит от дальнейшего развития событий, в том числе — от готовности конкретных потребителей приобретать российский энергоноситель за рубли.

По состоянию на середину торгового дня 30 марта фьючерсы на природный газ на ключевом в Европе хабе Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах, судя по данным лондонской биржи ICE, резко подорожали и достигли уровня, который соответствует 1 450 долларов за тысячу кубометров.

Для сравнения: в конце первого квартала 2021 года средняя цена колебалась на уровне около 230 долларов. А в декабре прошлого года энергоноситель стоил дороже 1 100 долларов за тысячу кубометров, что воспринималось как фантастика и уже ставило под вопрос способность европейской промышленности эффективно функционировать в новых условиях. Что будет, если цены подскочат еще выше, остается лишь догадываться.