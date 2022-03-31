МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Андрей Карабьянц. Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства подписал указ, который устанавливает правила торговли газом с недружественными странами. Странам, которые Москва занесла в список недружественных, придется оплачивать поставки российского газа в рублях. Для этого они должны открыть счета в российских банках. Это позволит европейским покупателям обменять евро на рубли, которые будут переведены на счет "Газпрома", в качестве оплаты за поставляемый газ. Банком, уполномоченным принимать денежные средства от покупателей для последующей их конвертации в российские рубли, назначен "Газпромбанк". Последние трепыхания Европы: экономику готовят к коллапсу

ГАЗ ЗА РУБЛИ

В Указе президента говорится, что покупатели могут зачислять валюту на счет в "Газпромбанке" для ее конвертации на Московской бирже в рубли, которые могут использоваться для оплаты поставок российского газа.

Российский президент сообщил, что новые правила продажи российского газа "недружественным странам" начинают действовать с 1 апреля.

Более того, российская сторона будет считать нарушением контрактных обязательств, если недружественные страны не будут производить оплату российского газа в рублях с 1 апреля. Если оплата не будет производится на условиях российской стороны, то поставки газа в недружественные страны будет прекращена.

Путин особо подчеркнул, что европейские покупатели нарушили общепринятые правила международной торговли, поскольку оплачивали поставки в евро – валюте, которую эмитирует европейский ЦБ – но впоследствии заморозили эти средства. Российский лидер считает, что европейские партнеры получили российский газа бесплатно.

"Мы поставили европейским потребителям наши ресурсы, в данном случае – газ, они его получили, заплатили нам в евро, которые сами же и заморозили. В этой связи есть все основания полагать, что часть поставленного газа в Европу мы поставили бесплатно", — сказал Путин.

Заморозку средств, полученных в качестве платы за поставленный газ, можно рассматривать, как ограбление России, что недопустимо в отношениях с суверенной страной.

Президент убежден, что оплата поставок газа в рублях будет – важный шаг в укреплении финансового и экономического суверенитета страны. Россия будет "последовательно системно двигаться в этом направлении в рамках долгосрочного плана". При этом, поставки российского газа, в том числе в недружественные страны, продолжатся в соответствии с контрактными обязательствами.

Прозвучали также обвинения в адрес некоторых европейских политиков, которые пренебрегают интересами своих стран в угоду США.

"Судя по заявлениям отдельных политиков, они готовы пренебречь интересами своих граждан, лишь бы понравиться заокеанскому хозяину, сюзерену", — сказал Путин в ответ на призывы антироссийски настроенных европейских чиновников экономить на отоплении, чтобы снизить потребление российского газа.

Президент России предупредил, что давление Вашингтона на европейских союзников с целью сворачивания экономических отношений с Москвой приведет к масштабной деиндустриализации и безработице, а в конечном итоге к кардинальному снижению уровня жизни населения.

Более того, Путин завил, что Запад развязал экономическую войну против России, целью которой является торможение развития страны, подрыв ее суверенитета, ослабление потенциала в производстве, финансах и технологиях. Берлин придумал, как купить газ у России в обход санкций

А ЧТО ЗАПАД?

Реакция представителей недружественных стран на президентский указ о переходе на рубли в расчетах за поставки российского газа была разной.

Глава Министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер сказал: "Мы по отдельности проверим то, что предложено и требуется. Но ясно, что для нас не может существовать политического шантажа. Контракты выполняются так, как они заключены".

Министр финансов Франции Ле Мер, объявивший о тотальной экономической войне против России, на совместной с Линднером конференции ограничился заявлением, что "контракт есть контракт".

Польская нефтегазовая компания PGNiG комментировать указ отказалась.

Австрийская OMV приняла решение дождаться письменных разъяснений "Газпрома" по поводу оплаты в рублях.

В Италии официальные лица воздержались от комментариев. Однако российский посол в этой стране Сергей Разов сообщил, что если у итальянской стороны есть потребность в увеличении поставок, то Россия готова их "конструктивно, позитивно рассмотреть".

Участники российского фондового рынка позитивно восприняли заявление Путина о переходе в расчетах на рубли. Акции "Газпрома" – монопольного поставщика трубопроводного газа в Европу – подорожали более, чем 15%.

На валютном рынке российский рубль значительно укрепился по отношению к доллару и евро.