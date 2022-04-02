МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. После того, как из России ушли международные платежные системы, а производители смартфонов заблокировали россиянам доступ ко многим онлайн-ресурсам, в стране значительно вырос интерес к электронным кошелькам, рассказывает агентству "Прайм" финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова. В Казахстане появляются сервисы по открытию банковских карт для россиян

"Считается, что такая форма оплат больше нужна для владельцев криптовалют, но это не так: пользоваться электронным кошельком можно для оплат не только криптовалютными активами, но и привычными нам фиатными деньгами (т.е. привычной национальной или иностранной валютой, но только в цифровом виде)", — поясняет она. – "То есть такие средства, которые пользователь размещает на своем счету в интернете (на кошельке), доступны для оплаты только в Сети".

По словам эксперта, можно найти достаточно сервисов, которые предлагают завести электронный кошелек – это альтернатива обычному банковскому счету. Но оплачивать покупки таким образом можно на маркетплейсах, на зарубежных площадках, для оплат игровых услуг и т.д, уточняет Самойлова.

Причем открыть электронный кошелек гораздо быстрее и проще, чем завести счет в банке или получить привычную нам карту – достаточно в Cети найти соответствующий ресурс.