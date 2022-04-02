МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Динамика курса российской валюты к основным мировым валютам в течение апреля будет зависеть от двух важнейших факторов: ситуации вокруг боевых действий и успешности перехода, хотя бы частичного, на расчёты в рублях по газу. Об этом рассказал агентству "Прайм" начальник Управления аналитических исследований ИК "УНИВЕР Капитал" Дмитрий Александров. Парадокс: почему рубль укрепляется, а цены не падают

"Благоприятные новости с этих направлений могут привести к продолжению укрепления рубля", — полагает он.

Вместе с тем, неопределённость, по словам аналитика, сейчас настолько высока, что "делать какие-то ставки было бы очень рискованно" — ситуация может самым радикальным образом меняться за самое короткое время.

"Но если вывести за скобки неопределенные внешние факторы, такие, как возможные новые санкции или даже прямое военное столкновение с одной из стран НАТО или альянсом в целом, ситуация сейчас благоприятствует тому, чтобы рубль постепенно снижал свою недооцененность", — считает Александров.

Кроме перевода на рубли газового экспорта, этому будут способствовать запрет на короткие продажи на Мосбирже, требование продажи 80% выручки экспортерами, заморозка покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила, сокращение импорта, высокие комиссии за покупку валюты на бирже и запрет на продажи активов нерезидентами, заключил эксперт.