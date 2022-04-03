МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Последние дни наблюдается укрепление рубля на валютном рынке. Поддержку российской валюте оказывают снижение объемов импорта, объяснил агентству "Прайм" аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев. Парадокс: почему рубль укрепляется, а цены не падают

"Такому укреплению способствует резкое снижение объемов импорта в страну и как следствие уменьшение спроса на иностранную валюту со стороны импортеров", — отметил собеседник агентства.

Дополнительными факторами является введение 12-процентной комиссии на покупку валюты, это охладило спекулятивный спрос со стороны населения.

Еще один положительный фактор для нацвалюты РФ – решение властей перевести оплату за экспортированный газ в рубли, напоминает собеседник агентства.

Однако пока импортеры из недружественных стран заявляют о непринятии новых условий по поставкам. В теории они могут отказаться оплачивать его в рублях, добавляет эксперт.

"В этом случае объемы экспорта снизятся, что ограничит предложение иностранной валюты в стране", — подытожил Джиоев.