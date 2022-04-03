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2022
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Назван фактор, который может "охладить" укрепление рубля
Эксклюзив
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Последние дни наблюдается укрепление рубля на валютном рынке. Поддержку российской валюте оказывают снижение объемов импорта, объяснил агентству "Прайм" аналитик УК... ПРАЙМ, 03.04.2022
эксклюзив, валюта, рынки, новости, рубль, валюта, ук альфа-капитал, александр джиоев
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Елена Гуринович
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МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Последние дни наблюдается укрепление рубля на валютном рынке. Поддержку российской валюте оказывают снижение объемов импорта, объяснил агентству "Прайм" аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев.
"Такому укреплению способствует резкое снижение объемов импорта в страну и как следствие уменьшение спроса на иностранную валюту со стороны импортеров", — отметил собеседник агентства.
Дополнительными факторами является введение 12-процентной комиссии на покупку валюты, это охладило спекулятивный спрос со стороны населения.
Еще один положительный фактор для нацвалюты РФ – решение властей
перевести оплату за экспортированный газ в рубли, напоминает собеседник агентства.
Однако пока импортеры из недружественных стран заявляют о
непринятии новых условий по поставкам. В теории они могут отказаться оплачивать его в рублях, добавляет эксперт.
"В этом случае объемы экспорта снизятся, что ограничит предложение иностранной валюты в стране", — подытожил Джиоев.