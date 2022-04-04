МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. В начале апреля вступил в силу указ президента России Владимира Путина об оплате рублями российского природного газа, поступающего в недружественные страны. И это не шутка. В свою очередь, экспертное сообщество в Германии и Австрии публично признает, что Европе совсем "не улыбается" перспектива отказа от энергоносителя из России. "Это ограбление": Европе выставлен новый счёт за газ

РУБЛЬ В СИЛЕ

Глава государства уточнил, что для приобретения энергоносителя в России соответствующим покупателям предстоит открыть счета в российских банках.

Комментируя ситуацию с обеспечением этим важнейшим для Европы энергоносителем, глава австрийской энергетической компании OMV Альфред Штерн заявил в интервью газете Presse, что некоторые страны могли бы отказаться от российского газа, однако для Австрии в текущем году это неосуществимо: страна "находится в сложном положении". У нее нет выхода к морю и "доступа к сжиженному газу", пояснил он. Соответственно, "отказ от российского газа невозможен, если мы не готовы смириться с огромными последствиями", признал австрийский топ-менеджер. При этом "поэтапный отказ" от поставок из России, по его словам, тоже "имеет свою цену".

В свою очередь, Альфред Штерн отметил, что OMV ждет информацию от "Газпрома", поскольку действующий контракт с российской компанией подразумевает оплату объемов в евро и "оснований платить иначе нет".

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ

Рекордные доходы от продаж природного газа вследствие значительного роста цен на спотовых рынках предрек России эксперт Янис Клюге из Немецкого института по международным отношениям и безопасности в беседе с журналистом интернет-портала ntv.de. "Газорубли": чем заплатят за газ свои, чтобы чужие боялись

По его прогнозам, средства от реализации энергоресурсов позволят российской стороне компенсировать рост инфляции, снижение сборов налога на прибыль и НДС.

К текущему моменту доступна отчетность "Газпрома" по МСФО за третий квартал 2021 года (отчетность за октябрь-декабрь будет опубликована в конце апреля), указывает эксперт Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК) Кирилл Родионов. Если в третьем квартале 2020 года средняя цена на газ с поставкой в Европу составляла 117 долларов за тысячу кубометров, то за аналогичный период 2021 года — 313 долларов за тысячу кубометров, напоминает он. Выручка от продаж в Европу за тот же период выросла в 2,7 раза (с 484 млрд рублей до 1 269 млрд рублей), тогда как объем поставок остался почти на том же уровне (55,1 млрд кубометров в III квартале 2021 года против 56,2 млрд кубометров в III квартале 2020 года). Сопоставимый рост отмечался и за первые девять месяцев 2021 года: средняя цена выросла в 1,9 раза в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года (до 241 долларов за тысячу кубометров), а выручка — в 2,2 раза (до 3 134 млрд рублей), тогда как объем поставок — лишь на 14% (до 175,7 млрд кубометров).

"Исключительно благоприятная ценовая конъюнктура европейского рынка газа и рынков нефти в прошлом году позволили экспортным доходам "Газпрома" более чем удвоиться, — отмечает руководитель направления анализа отраслей и рынков капитала Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. — В первую очередь это связано, конечно, с повышением доли контрактов, зависящих от спотовых цен".

Следует заметить, что в январе — марте "Газпром", судя по сообщению в официальном Telegram-канале компании, уменьшил экспорт энергоносителя в дальнее зарубежье на 27,1% относительно аналогичного периода прошлого года, до 38,5 млрд кубометров. При этом выросли поставки в марте в сравнении с мартом 2021 года в целый ряд европейских стран (включая Италию, Польшу, Грецию, Болгарию и Хорватию), а также в Турцию. При этом "Газпром" утверждает, что продолжает поставлять природный газ в полном соответствии с контрактными обязательствами и согласно заявкам потребителей.

Если исходить из того, что в первом квартале российский госхолдинг существенно сократил экспорт в условиях крайне низкого заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) в странах Европы и высоких цен на энергоноситель на спотовом рынке, то следует сделать два вывода. Во-первых, продажи даже значительно меньшего объема газа в январе-марте текущего года позволили поставщику получить достаточную прибыль. Во-вторых, европейским потребителям неизбежно потребуются существенные закупки для пополнения запасов в ближайшие три-шесть месяцев. А в условиях цен на спотовом рынке Европы стабильно выше 1 000 долларов за тысячу кубометров (что отнюдь не предел, судя по прогнозам) и цен на нефть вдвое выше заложенных в бюджет России на 2022 год это означает отличные перспективы для "Газпрома" в плане прибыльности поставок.

В долгосрочных контрактах со второго полугодия прибыль должна была уверенно повышаться, соглашается Локтюхов из Промсвязьбанка. В первом квартале "Газпром" может увеличить выручку от поставок в дальнее зарубежье в 1,5-1,7 раза относительно четвертого квартала 2021 года, что будет означать исторический максимум. "И исходя из моего прогноза по ценам на газ и нефть, по итогам этого года концерн может вновь удвоить экспортную выручку, что заметно превзойдет пиковые уровни 2008 года", — указывает эксперт.

НОВАЯ СХЕМА

Страны Европы пока явно не склоняются в пользу схемы оплаты, предлагаемой Россией, отмечает Локтюхов.

"Но в целом она не выглядит обременительной, так что тут больше вопрос политической воли и доверия, а не экономической целесообразности", — полагает эксперт.

"Что касается валюты поставок, — рассуждает Родионов из ИртТЭК, — то расплачиваться за российский газ по новой схеме, по всей видимости, будут все европейские импортеры, тем более что для потребителей де-факто ничего не меняется". Компании-импортеры должны будут открыть два счета в "Газпромбанке" — валютный и рублевый, напоминает он суть новой схемы, озвученной российскими властями.

"На валютный счет будет поступать оплата за импортированный газ, после чего средства будут конвертироваться в российскую рублевую валюту и "перекладываться" на рублевый счет, а уже оттуда — на счет "Газпрома", — отмечает специалист. — Тем самым основные изменения затронут не импортеров, а "Газпром", который станет продавать не 80%, а все 100% валютной выручки".