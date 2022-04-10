МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. ПФР прекращает выплату страховой пенсии с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть пенсионера. Начисленные суммы страховой пенсии, причитавшиеся пенсионеру в текущем месяце и неполученные в связи с его смертью, выплачиваются нетрудоспособным членам его семьи, проживавшим совместно с ним на день его смерти, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Евгения Рыжкова. Россиянам объяснили, как продолжительность жизни отразится на пенсии

"При этом они должны обратиться за получением данных сумм в течение шести месяцев со дня смерти пенсионера. При обращении нескольких членов семьи причитающиеся им суммы делятся между ними поровну", — указала она.

При отсутствии указанных лиц или при непредъявлении ими требований о выплате неполученной пенсии в течение указанного срока соответствующие суммы, по словам юриста, наследуются на общих основаниях.

При открытии наследственного дела обычно нотариусы делают запросы в ПФР, чтобы установить наличие или отсутствие подлежащих выплате сумм.

"Если наследники не обращаются к нотариусу, они часто пропускают срок для получения выплат, так как не знают об их праве на деньги", — отмечает адвокат.

Для получения выплат необходимо обратиться в территориальный ПФР или в МФЦ с заявлением, свидетельством о смерти, документом, подтверждающим родство или свидетельством о праве на наследство.

Что касается накопительной части пенсии, на которую могут рассчитывать те, кто официально работал в 2002—2013 годах, платил добровольные пенсионные взносы либо направил на формирование пенсии маткапитал, то наследодатель при жизни вправе в любое время подать заявление в пенсионный фонд и определить конкретных лиц (правопреемников) и доли средств, которые должны быть выплачены этим лицам в случае его смерти.

Если такого заявления не будет, средства пенсионных накоплений будут распределены между родственниками одной очереди в равных долях.

"Указанная часть пенсии наследуется, если наследодатель умер до назначения ему пенсии. Если при жизни наследодателя ему была произведена хоть одна выплата, наследование не состоится", — уточняет Рыжкова. Пенсионерам объяснили, когда могут отказать в надбавке после увольнения

Остаток средств материнского капитала, направленный на формирование накопительной пенсии, и результата их инвестирования, не выплаченный умершему в виде срочной пенсионной выплаты, подлежит выплате

∙ отцу (усыновителю) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого у наследодателя возникло право на дополнительные меры государственной поддержки;

∙ ребенку (детям), не достигшему совершеннолетия, и (или) совершеннолетнему ребенку (детям), обучающемуся по очной форме в образовательной организации (за исключением организации дополнительного образования), до окончания им такого обучения, но не дольше чем до достижения им возраста 23 лет.

Если гражданин умер после того, как ему была назначена, но еще не выплачена единовременная выплата пенсионных накоплений, получить ее могут члены его семьи, совместно проживавшие с ним или его нетрудоспособные иждивенцы в течение 4 месяцев со дня его смерти. Если указанные лица отсутствуют, сумма единовременной выплаты включается в состав наследства и наследуется на общих основаниях, заключает юрист.