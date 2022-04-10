МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Если говорить по факту, то в некоторых секторах падение уже началось, но только в сравнении с теми ценами, которые были в начале марта. Об этом рассказывает агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Парадокс: почему рубль укрепляется, а цены не падают

"Так, cерьезно подешевела техника – от пиковых значений примерно на 20-30% в зависимости от вида техники и производителя. Постепенно приходят в норму цены на продукты, но здесь больше заслуга ФАС, поскольку цены на те продукты, которые производятся в России и из российского сырья, не могли подорожать в 2-3 раза без определенных намеков на картельный сговор и искусственное создание ажиотажа", — объясняет эксперт.

По его мнению, определенно будут снижаться цены на те товары, которые в основном приобретались в кредит, по таким ставкам их пока брать не будут. Речь идет о вторичной недвижимости, автомобильном транспорте для физлиц.

"Только за февраль-март новостройки подорожали на 5-8% в зависимости от города, а цены на новые автомобили сейчас неизвестны даже для менеджеров – они корректируются чуть ли не ежедневно, и в новые авто добавляют огромное количество дополнительного ненужного оборудования", — говорит Переславский. Уйти, чтобы вернуться. Западные компании притормозили в России

Постепенно, по его словам, будет дешеветь и мебель – даже при отсутствии иностранных крупных сетевых компаний здесь есть и спрос, и предложение. К тому же предложение будет постепенно расти за счет льготных кредитов для бизнеса и ограничений на вывоз из страны леса и пиломатериалов.

В остальном же после того, как обстановка в России придет в норму, многие компании просто скорректируют цены на уровень девальвации рубля. То есть если закупки велись по 75 рублей за доллар, а стоить он будет 90, то цены просто поднимутся на 20%, полагает экономист.