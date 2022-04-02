МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Рывок цен на рынке электроники был понятен и достаточно предсказуем. Сейчас идёт очевидный откат до относительно разумных ценовых коридоров. Очевидно, что приближается стабилизация цен, рассказывает агентству "Прайм" digital-директор коммуникационного агентства Svoboda Agency Мария Сорвачева. СМИ: ритейлеры вводят кредиты на бытовую технику под 10% переплаты

Уже сейчас можно сказать, что рынок стабилизируется. Некоторые торговцы начали снижать цены. Так, по информации одного из крупнейших интернет-ритейлеров "Ситилинк", некоторые ноутбуки на фоне укрепления рубля дешевеют на 20%.

Прогноз достаточно оптимистичный: рынок электроники частично уже перестроил логистику и продолжает двигаться в этом направлении, подчеркивает эксперт.

"В любом случае отечественный рынок не останется без необходимой техники и электроники, а с учётом сотрудничества с дружественными странами в этом направлении, не стоит ожидать повышения цен и дефицита", — полагает Сорвачева.