МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Влиятельные круги США, чье мнение отражает, в том числе, издание Politico, в последнее время проявляют сильную озабоченность тем, что европейские лидеры, несмотря на их жесткую антироссийскую риторику и открытую военную поддержку Украины, не готовы отказаться от природного газа из России. Это уже привело к утроению доходов от продажи "голубого топлива" российского бюджета, сокрушаются американские журналисты. Они что-то знают: Америка латает свою экономику за счет всего мира

УТРОЕНИЕ ДОХОДОВ

Один из авторов влиятельного американского Politico посетовал, что Россия выигрывает "от вторжения на Украину", указав на тот факт, что "ежемесячные поступления Москвы от экспорта природного газа утроились по сравнению с прошлым годом".

А несколько дней назад другой автор издания сокрушался оттого, что Европа, рассмотрев вопрос о возможных мерах по отказу от российских энергоносителей, ограничилась углем, а в случае с газом оставила все по-прежнему. Цинично назвав специальную военную операцию на Украине "вторжением в одну из европейских демократий", он не придумал ничего лучше, кроме как сослаться на предполагаемые военные преступления, совершенные под Киевом, которые США и их европейские союзники безоговорочно приписывают российской стороне. И которые они отказываются расследовать, несмотря на открыто высказанную позицию одной из стран ЕС и НАТО — Венгрии.

При этом автор материала де-факто обвинил министра экономики Германии Роберта Хабека во лжи, заявив, что тот будто бы сильно преувеличивает последствия отказа от российского газа. Далее приводилось типичное для подобных материалов в американских СМИ предложение закупать побольше сжиженного природного газа (СПГ), который поступает в Европу преимущественно из США.

Глава Федерального сетевого агентства Германии Класс Мюллер настаивает: если допустить, что Россия "завтра" прекратит поставки своих объемов, импорта из альтернативных источников и накопленных запасов Германии хватило бы максимум до сентября.

"У нас было бы достаточно газа до конца лета или начала осени. Но я делаю все, чтобы до такой ситуации не дошло", — заявил он в интервью изданию Zeit.

ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ

"Если мы говорим про доходы прошлого года, объем поставок "Газпрома" в ЕС, около 148 млрд кубометров, и те среднегодовые цены, которые зафиксировала таможня, пока холдинг не опубликовал полную годовую отчетность, доходы от поставок в Европу за 2021 год можно предварительно оценить где-то в 45 млрд долларов", — рассказывает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. Руки коротки. Европе не удалось "забанить" российский уголь

При текущих ценах, учитывая ситуацию первых трех месяцев, эксперт рекомендует ориентироваться на 100-120 млрд долларов при объеме поставок 100-150 млрд кубометров. "Но сокращение экспорта будет, — уточняет он. — Надо все же скорректировать цифру доходности и говорить не про "утроение", а про увеличение примерно в 2,5 раза". Специалист указывает, что у этого сокращения есть свои пределы, масштабы которого будут ясны по итогам трех кварталов.

"Опять же, нас ждет очень интересная осень", — говорит он. Сокращение началось еще в конце прошлого года и было связано с наличием газа в хранилищах, напоминает Симонов. В январе — феврале было резкое сокращение потребления российского газа за счет использования накопленных запасов.

"Весной европейцы вернулись на рынок: где же газ?", — иронизирует эксперт. Еврокомиссия, отмечает он, оценивает потенциал замещения объемов из России в 101,5 млрд кубометров. "И эта цифра, на мой взгляд, "притянута за уши" — завышена раза в три как минимум, — уверен глава ФНЭБ. — Реальная цифра — максимум 25-30 млрд кубометров, и то — за счет частичной деиндустриализации и "ужимания" потребления в коммунальном секторе".

ТЕНДЕНЦИЯ ОЧЕВИДНА

"Должен заметить, что еще в начале года было вполне ожидаемо, что налицо тенденция роста российских доходов от продажи газа за рубеж примерно в три раза", — отмечает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Средняя цена продаж "Газпрома" в 2021 году составила 274 долларов за тысячу кубометров, уточняет он. При этом эксперт напоминает: в Европе спотовые объемы с осени прошлого года стоили не дешевле 1000 долларов, что в разы превышало уровни начала 2021 года.

"А в конце года, как мы помним, цены "прощупали" исторический максимум в 2200 долларов, установившийся из-за опасений перед возможной нехваткой природного газа, — развивает свою мысль специалист. — Впоследствии возникла геополитическая премия, которая в моменте дала 3900 долларов за тысячу кубометров, хотя сейчас, как мы видим, она уже не такая большая". Это конфискация: США ограбят своих ради дефолта России

Более того, Пикин обращает внимание, что страны ЕС, основного региона сбыта российского природного газа, согласно принятому в Брюсселе в марте решению должны до 1 ноября 2022 года заполнить свои подземные хранилища газа (ПХГ) до уровня не ниже 80% в среднем. "Однако для достижения этой цели будет необходимо закачивать около 15 млрд кубометров ежемесячно, — уверен эксперт. — Это означает, что спотовые цены на газ в Европе в любом случае будут не ниже 1000 долларов".

Так что сомневаться в том, что доходы "Газпрома" в любом случае будут ¬не меньше, чем в прошлом году, не приходится, убежден глава ФНЭБ Симонов. И нет оснований ожидать некоего "санкционного падения".

Даже прекращение боевых действий на Украине не изменит ситуацию с ценами и со стремлением Европы постепенно заместить газ из России, считает он. Эксперт напоминает, что цены резко выросли еще осенью, задолго до начала специальной военной операции. "В краткосрочной перспективе замещение российского импорта Европой невозможно, — говорит специалист. — Сейчас постепенное замещение российских объемов с лихвой компенсируется новой реальностью с ценами. Так что даже при худшем для "Газпрома" сценарии его доходы вырастут в 1,7-2,0 раза".