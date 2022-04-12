МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. В марте спрос на моторное топливо на внутреннем рынке Индии вырос до самого высокого показателя за последние три года. Продажи бензина в стране достигли исторического рекорда на фоне быстрого индийской экономики после пандемии коронавируса. На этом фоне Индия увеличивает закупки российской нефти, чего Вашингтон намерен не допустить. Они что-то знают: Америка латает свою экономику за счет всего мира

РЕКОРДНЫЙ СПРОС НА БЕНЗИН

В марте потребление нефтепродуктов — ключевой показатель для определения спроса на нефть — увеличилось на 4,2% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, достигнув 19,41 млн т. По данным PPAC (Отдела планирования и анализа рынка нефтепродуктов при правительстве Индии), это самый высокий показатель с марта 2019 года.

"Росту спроса на нефть в марте во многом способствовало накопление запасов нефтепродуктов, поскольку во второй половине этого месяца ожидается значительное увеличение потребления бензина и дизельного топлива ", — сообщил аналитик банка UBS Джованни Стауново.

Предварительные данные о потреблении в апреле подтверждают, что продажи газойля/дизельного топлива и бензина значительно выросли в связи с ожидаемым скачком розничных цен на моторное топливо после окончания выборов в крупнейших индийских штатах.

Согласно информации, предоставленной PPAC, 6 апреля средние цены на бензин и дизельное топливо в столице Индии составили 105,41 рупий/л ($1,38/л) и 96,67 рупий/л ($1,27/л) соответственно.

"Высокие цены, вероятно, будут ограничивать спрос в краткосрочной перспективе, но экономика продолжает расти, поэтому спрос на нефть, по-видимому, продолжит восстановление в ближайшие месяцы", — сказал Стауново.

В прошлом месяце продажи бензина выросли на 6,2% относительно марта 2021 года — до 2,91 млн т, самого высокого показателя с 1998 года, когда началась публикация данных о спросе на внутреннем рынке нефтепродуктов Индии.

РОССИЙСКИЙ URALS ДЛЯ ИНДИИ

Для сдерживания растущих цен на нефтепродукты Индия начала активно закупать российскую нефть сорта Urals. Санкции со стороны объединенного Запада во главе с США против Москвы затрудняют реализацию российской нефти в Европе, которая остается основным рынком сбыта для российской нефти и нефтепродуктов. Поставки на европейский рынок продолжаются, но возникла угроза затоваривания в морских портах. Отгрузки морским транспортом затруднены, поскольку из-за антироссийской позиции ЕС судовладельцы, западные страховые компании и банки опасаются участвовать в сделках по приобретению российской нефти, несмотря на отсутствие запрета на импорт нефти и нефтепродуктов из России.

Для решения проблемы со сбытом российские экспортеры вынуждены увеличить размер скидки на Urals по отношению к эталонному сорту Brent, который является смесью пяти разных сортов североморской нефти. Цена на Urals формируется в зависимости от котировок Brent, несмотря на то, что поставки российской нефти на европейский рынок в разы превышают объемы добычи всех сортов, образующих Brent.

Более того, после 2000 года добыча в Северном море значительно снизилась, поэтому многие участники рынка ставят под сомнение существующий процесс формирования цен на нефть из-за возможных манипуляций со стороны западных ценовых агентств. Запад нанес первый удар по российской энергетике

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что индийские государственные компании с 24 февраля — начала специальной операции по денацификации Украины — закупили как минимум 16 млн баррелей нефти сорта Urals. Однако индийские эксперты уверены, что индийские компании закупили значительно больше сырья для своих НПЗ, чем сообщило Reuters.

Более того, объем торговли между Россией и Индией — энергоносителями в первую очередь — может существенно увеличиться, если произойдет переход на национальные валюты в расчетах между двумя странами.

ВАШИНГТОН ДАВИТ НА НЬЮ-ДЕЛИ

Импорт российской нефти в больших объемах обеспечивает уверенное восстановление индийской экономики, но на Западе предупреждают о негативных политических последствиях расширения сотрудничества между Москвой и Нью-Дели.

"В области политики Индия должна вести себя очень осмотрительно", — заявил Джефри Халлей, главный аналитик агентства OANDA.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди вопреки давлению со стороны объединенного Запада не осудил специальную по денацификации Украины и призвал провести расследование инцидента в Буче с участием представителей нейтральных стран. Байден, ты не прав. В Россию может хлынуть огромный поток денег

Президент США Джо Байден и Нарендра Моди, как сообщалось, провели в понедельник переговоры в режиме видеоконференции.

После переговоров представитель администрации Байдена заявил, что США не ждут от Индии отказа от российских энергоносителей, но рассчитывают, что страна не станет наращивать импорт из России.

По его словам, "США готовы поддержать Индию в вопросе диверсификации" импорта энергоносителей, рассчитывают индийские компании не будут увеличивать закупки нефти и других товаров из России.

"Мы не считаем, что Индия должна увеличить импорт из РФ", — особо подчеркнул представитель Белого дома.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин готовятся к встрече с индийскими коллегами, на которой будет обсуждаться вопрос соблюдения санкций против Москвы.