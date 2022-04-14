МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Значительное ухудшение внешней рыночной или геополитической обстановки способно даже при нынешних валютных ограничениях вызвать рост доллара к 90 рублям и выше. При этом Банк России на деле доказал, что может эффективно предотвращать неконтролируемое обесценивание рубля путем введения жестких регуляторных мер. Об этом рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. "Было так дешево". Куда теперь "улетит" курс рубля

Он напомнил, что, благодаря ослаблению ЦБ валютных ограничений, произошедшему в прошлую пятницу, на рынок вернулись покупатели инвалюты. Ранее их было недостаточно на фоне обязательной продажи 80% экспортной выручки, что привело к необоснованно сильному укреплению рубля.

Однако и сейчас предложения инвалюты достаточно, а спрос, скорее, спекулятивный и неустойчивый из-за падения импорта и почти запретительных ограничений на вывод инвалюты за рубеж, сказал эксперт.

"Поэтому пока эти меры не будут смягчены и/или не снизят обязательный объем продажи экспортной выручки, вряд ли доллар уйдет существенно выше 85 рублей, даже закрепиться на этом уровне ему будет проблематично", — резюмировал Бабин.

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