МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Весной у аллергиков появляется заложенность носа, чихание, покраснение, резь в глазах, слезотечение, ощущение затрудненного грудного дыхания — и жизнь без противоаллергических препаратов невозможна. Такая сезонная аллергия, вызванная реакцией иммунной системы на пыльцу растений, называется поллиноз или сезонный аллергический риноконъюнктивит, рассказывает агентству "Прайм" аллерголог-иммунолог КДЦ "МЕДСИ на Белорусской" Наталья Гарскова. Врач предсказал параметры майской волны COVID-19

Проявления поллиноза условно разделены на три сезона: цветение деревьев (март-май), цветение луговых трав (май-июль), цветение сорных трав (июль – конец сентября и начало октября).

"Иногда пациенты путают характерную реакцию организма на цветение с обычной простудой и лечатся самостоятельно, теряя время — это неправильно и опасно. Ведь один из наиболее часто встречаемых спутников "запущенной аллергии" – бронхиальная астма", — предупреждает врач.

Первый сезон или период цветения в среднем продолжается с начала марта по конец мая. Каждый год в зависимости от того, ранняя весна или поздняя, сроки могут сдвигаться на одну — две недели. Обычно, по словам специалиста, пик березовой аллергии приходится на майские праздники.

В период обострения поллиноза и других аллергических реакций аллерголог-иммунолог советует соблюдать гипоаллергенную диету: исключить из рациона питания аллергены (шоколад, сладкое, красители, эссенции, маринады, копчености и.т.д.), ограничить продукты, тяжелые для переваривания и часто вызывающие аллергическую реакцию: куриные яйца, молоко, цитрусовые и т.д. Также важно исключить из питания перекрестные аллергены (для пыльцы деревьев — яблоки, морковь, картофель, косточковые фрукты и лекарственные сборы из ольхи, березовых почек и.т.д., для луговых трав – все злаковые крупы, для сорных трав – дыни, косточковые фрукты, лекарственные сборы из ромашки и др.)

Кроме того, необходимо соблюдать рекомендации по уменьшению контакта с пыльцевыми аллергенами:

∙ частый душ и промывание глаз и носа, особенно после улицы;

∙ ношение на голове кепки и защитных очков при ветреной погоде;

∙ ежедневная смена наволочки и увлажнение помещения для сна;

∙ смена одежды после прогулки;

∙ ограничение пребывания на улице в сухую жаркую погоду и утренние часы, так как концентрация пыльцевых аллергенов наиболее высока в это время;

∙ использование очистителей воздуха, улавливающих пыльцу растений в помещении. Фармаколог объяснила, кому нельзя принимать антибиотики

Лечение пыльцевой аллергии назначают с учетом тяжести болезни. Для лечения поллиноза используют препараты системного действия (таблетки, инъекции) и местно действия (спреи, капли, ингаляторы). С противоаллергической целью применяют стабилизаторы тучных клеток (кромогликат и недокромил натрия), антигистаминные, антилейкотриеновые и холинолитические средства, глюкокортикостероиды и сосудосуживающие, противоотечные препараты в виде таблетированных препаратов, назальных спреев, глазных капель, аэрозолей. Проведение такой симптоматической терапии очень важно принимать в период сезонного обострения.

Кроме того, сегодня на фармацевтическом рынке есть различные средства барьерного действия (для уменьшения контакта слизистых респираторного тракта с аллергенами) — назальные фильтры, противоаллергические 3М-маски, назальные спреи, благодаря действующему веществу которых слизистая покрывается тонким слоем, формируя гелеобразную пленку, уменьшающую контакт аллергена со слизистой носа.

"Чтобы лечение было успешным, необходимо строго выполнять все рекомендации лечащего аллерголога, не заниматься самолечением и не бросать лечение на половине пути", — подытожила Наталья Гарскова.