МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. В ряде штатов Индии начались веерные отключения из-за нехватки угля на ТЭЦ. Эксперты предупреждают о сокращении промышленного производства и стагфляции. Индийские власти приняли решение о возобновлении производства на ТЭЦ, простаивающих из-за высоких цен на природный газ и импортный уголь. На помощь приходит Россия - она наращивает поставки угля в Индию. Второе дно санкций. Америка отправилась за нефтью к врагам

В ИНДИИ НАЧАЛИСЬ ВЕЕРНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ

В четверг в индийских штатах Пенджаб, Уттар Прадеш и Адра Прадеш начались веерные отключения промышленных объектов из-за быстро растущего спроса на электроэнергию со стороны населения после начала жаркого сезона. Индийские ТЭС оказались неспособны обеспечить растущий спрос в связи с нехваткой энергетического угля.

Около 70% потребностей в электроэнергии Индии обеспечивают ТЭС, который используют в качестве топлива уголь. Для этой страны уголь остается основным видом энергоносителя, несмотря на заявление индийский властей о приверженности планам сократить выбросы углекислого газа, который способствует всемирному потеплению.

Многие индийские эксперты уверены, что предстоящим летом страна погрузится в энергетический кризис, значительно более суровый, чем кризис осенью прошлого года. По сообщениям индийских СМИ, в первой половине апреля спрос на электроэнергию достиг максимального показателя за последние 38 лет.

Индийское информационное агентство АBP News outlet сообщает, что в ряде индийских штатов на ТЭС заканчиваются запасы угля. По данным Центрального энергетического департамента Индии, 100 из 173 ТЭС страны в настоящее время испытывают острый дефицит угля. На этих ТЭЦ запасы топлива не превышают 25% от необходимого объема.

Отвечающие за энергоснабжение индийские власти сообщают, что 18 апреля запасы энергетического угля в стране составляли 22,52 млн т в то время, как они должны составлять около 67 млн т. Таким образом, Индия располагает запасами угля, которые составляют треть от нормативного объема.

НЕХВАТКА УГЛЯ И УГРОЗА СТАГФЛЯЦИИ

"Тепловые электростанции по всей стране пытаются решить проблему нехватки угля. Спрос на электроэнергию увеличился со стороны штатов, многие из которых не могут обеспечить растущие потребности из-за недостаточных запасов топлива на тепловых станциях", — сообщил в интервью информационному агентству ABP Шайлендра Дудей, председатель Всеиндийской ассоциации инженеров-энергетиков.

Эксперты финансовой компании Nomura Holdings ожидают, что Индия может испытать "стагфляционный шок", поскольку постоянная нехватка угля приведет к сокращению объемов промышленного производства. Ситуация может серьезно ухудшится во время сезона муссонов, который длится с июня по сентябрь, сообщает агентство Bloomberg. В это время добыча угля снижается и возникают сложности с доставкой топлива с месторождений до потребителей — в первую очередь до ТЭС. "Развернуть трубы". Россия кардинально меняет энергостратегию

Индийские власти осознают, что без принятия экстренных мер ситуация с энергоснабжением в стране может ухудшиться, что приведет к катастрофическим последствиям для экономики страны.

На федеральном уровне принято решение возобновить работу на ранее выведенных из эксплуатации ТЭС, которые использовали природный газ или импортный уголь. Власти ряда индийских штатов приняли такое решение, поскольку из-за высоких цен на природный газ и импортный уголь производство электроэнергии стало экономически нецелесообразным.

Сейчас федеральное правительство настаивает на возобновлении производства на простаивающих ТЭС, несмотря на высокие мировые цены на энергоносители.

В первой половине марта цены на энергетический уголь превысили $400/т. Эксперты норвежской консалтинговой компании Rystad Energy заявили об остром дефиците энергетического угля на международном рынке и не исключили роста цен этот вид энергоносителей до $500/т уже в этом году. Впоследствии цены отступили от рекордных значений, но остаются на высоком уровне — свыше $300/т.

РОССИЙСКИЙ УГОЛЬ ДЛЯ ИНДИИ

Россия располагает возможностями увеличить поставки угля всех видов в Индию. ЕС заявил о введении планах полностью отказаться от импорта российского угля в конце августа этого года. Страны ЕС в 2021 году импортировали из России 48,7 млн т угля — 36 млн т энергетического и 12,7 млн т коксующегося — что составляет 21,8% от всего объема экспорта российского угля. Один из партнеров России вызвал на себя гнев Америки

Российские компании уже начали увеличивать поставки угля в Индию. По данным западных источников, в марте импорт угля из России в Индию подскочил в марте до 1,04 млн т — максимального значения за последние два года. Две трети этого объема были поставлены из портов Дальнего Востока.

"Индия и Китай могут увеличить закупки угля из России, частично компенсируя последствия формализованного запрета ЕС на его импорт", — считает директор по исследованиям горнодобывающей промышленности и энергоносителей Австралийского банка Содружества Вивек Дхар.

В прошлом году добыча угля в России превысила 438 млн т. Поставки за рубеж достигли рекордного объема — 227 млн т. Основным препятствием для увеличения поставок российского угля за рубеж является ограниченная пропускная способность железнодорожных дорого в восточной части страны — Транссибирской магистрали и БАМа.